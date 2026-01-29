Das sind die Top-Torjäger(-innen) der Region Wiesbaden

Gewohntes Bild in der Gruppenliga: Unterliederbachs Justin Matthews dreht zum Jubeln ab. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Noch ruht der Liga-Spielbetrieb, während sich die Teams auf die Restrunde vorbereiten. Zeit, auf den derzeitigen Stand der Torjägerlisten zu blicken. Wer derzeit die besten Schützen jeder Liga sind, zeigen wir euch hier.

Hinweis: Alle Werte basieren auf unseren Statistiken, die wiederum auf die Eintragungen der Vereinsverwalter bei FuPa zurückgehen. Euer Wert stimmt nicht? Dann meldet euch als Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen und Statistiken an Spieltagen ein.