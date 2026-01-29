Das sind die Top-Torjäger(-innen) der Region Wiesbaden

Noch ruht der Liga-Spielbetrieb, während sich die Teams auf die Restrunde vorbereiten. Zeit, auf den derzeitigen Stand der Torjägerlisten zu blicken. Wer derzeit die besten Schützen jeder Liga sind, zeigen wir euch hier.
Hinweis: Alle Werte basieren auf unseren Statistiken, die wiederum auf die Eintragungen der Vereinsverwalter bei FuPa zurückgehen. Euer Wert stimmt nicht? Dann meldet euch als Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen und Statistiken an Spieltagen ein.
Hessenliga
1. Halil Ibrahim Yilmaz
(SV Hummetroth/FC Eddersheim) 23 2. Daniel Starodid
(Eintracht Frankfurt II) 16 3. Smail Kadrijaj
(SV Darmstadt 98 (U21) II) 15
Verbandsliga Mitte
1. Benit Dinaj
(TSV Steinbach II) 17 Daniel Rudi
(Türkischer SV Wiesbaden) 17 3. Sascha Huhn
(SF/BG Marburg) 14
Gruppenliga Wiesbaden
1. Justin Matthews
(VfB Unterliederbach) 21 2. Marcus Vinicius Weinhardt
(SKG 23 Wiesbaden) 19 3. Gerit Lars Wintermeyer
(FC Bierstadt) 15
Frauen-Hessenliga
1. Lilly Wiegelmann
(SG Bornheim 1945 Grün-Weiss) 12 2. Verena Faulstich
(TSG Lütter) 10 Celine Zura
(SG Barockstadt Fulda Lehnerz) 10
Frauen-Verbandsliga
1. Chantal von der Heyden
(DJK/SSG Darmstadt) 10 2. Anastasia Vaubel
(SV Phönix Düdelsheim) 9 3. Sarah Eyrich
(1.FC Mittelbuchen) 8
Frauen-Gruppenliga
1. Lena Schaaf (VfR 07 Limburg) 18 2. Carolin Kieper (FSG Kickers Mörfelden/Nauheim) 11 3. Chiara Miller (1.FC Naurod) 10