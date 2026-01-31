Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das sind die Top-Torjäger im Rheingau-Taunus
Von der KOL bis in die C-Ligen: Überblick über die treffsichersten Schützen jeder Liga
von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Schwer vom Ball zu trennen: Luis Cortijo Lange vom TV Idstein führt derzeit die KOL-Torjägerliste an. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)