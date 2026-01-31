 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Das sind die Top-Torjäger im Rheingau-Taunus

Von der KOL bis in die C-Ligen: Überblick über die treffsichersten Schützen jeder Liga

von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Schwer vom Ball zu trennen: Luis Cortijo Lange vom TV Idstein führt derzeit die KOL-Torjägerliste an.
Schwer vom Ball zu trennen: Luis Cortijo Lange vom TV Idstein führt derzeit die KOL-Torjägerliste an. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

Verlinkte Inhalte

KLB Rheingau-Taunus
KOL Rheingau-Taunus
KLA Rheingau-Taunus
Kreisliga C RTK Gr. 1
Kreisliga C RTK Gr. 2

Noch ist Winterpause, Zeit einen Blick auf die Statistik zu werfen. Wer die Torjägerliste in den Wiesbadener Klassen anführt, seht ihr hier.

Kreisoberliga Rheingau-Taunus

  1. Luis Cortijo Lange (TV Idstein) - 23 Tore
  2. Mustafa Mert Aslan (SV Walsdorf) - 19 Tore
  3. Morice Braun (SG SWA/Langenseifen) - 15 Tore
    Davide Frusteri (TSG Wörsdorf) - 15 Tore

Kreisliga A Rheingau-Taunus

  1. Benedikt Franz (SV Johannisberg) - 22 Tore
  2. Christian Eberl (SG Orlen II) - 14 Tore
  3. Nikolai Kolow (FV 08 Geisenheim) - 12 Tore

Kreisliga B Rheingau-Taunus

  1. Marlin Jenisch (JSG Aarbergen) - 30 Tore
  2. Sören Graf (JSG Aarbergen) - 20 Tore
  3. Gökhan Fidan (SV Bosporus Eltville) - 17 Tore
    Tristan Rock (SC Daisbach) - 17 Tore

Kreisliga C Rheingau-Taunus, Gruppe 1

  1. Tyron Krämer (TuS Beuerbach II) - 18 Tore
  2. Jonas Sölling-Jörgensen (FC Waldems II) - 17 Tore
  3. Alexander Port (SG Hünstetten II) - 15 Tore

Kreisliga C Rheingau-Taunus, Gruppe 2

  1. Ruben Franz (Germania Rüdesheim) - 25 Tore
  2. Felix Wolf (SG Hallgarten/Oestrich II) - 18 Tore
  3. Ahmad Ezraiq (Germania Rüdesheim) - 16 Tore