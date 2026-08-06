Das sind die Titelkandidaten der Oberliga Niederrhein Die Oberliga Niederrhein startet Mitte August in die Saison 2026/27. In der FuPa-Umfrage liegt der KFC Uerdingen vorne, doch auch Fortuna Düsseldorf II, SSVg Velbert und 1. Spvg Solingen-Wald 03 erhalten viele Stimmen. von André Nückel · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der KFC Uerdingen ist der Titelfavorit. – Foto: Tom Klesper

Die Oberliga Niederrhein verspricht in der Saison 2026/27 einen spannenden Titelkampf. Der Meister steigt in die Regionalliga West auf, sofern die Lizenz beantragt und vom WDFV auch erteilt wird. Vor dem Saisonstart hat FuPa gefragt: Wer ist der Meisterschaftsfavorit? Insgesamt 943 Stimmen wurden abgegeben.

Die meisten Stimmen erhielt der KFC Uerdingen. Der KFC kommt auf 230 Stimmen und damit auf 24,4 Prozent. Fast jeder vierte Teilnehmer sieht die Uerdinger also ganz vorne. Nach einer intensiven Kaderplanung und mehreren klaren Signalen in Richtung Ambition ist das keine Überraschung. Dahinter folgt Fortuna Düsseldorf II mit 171 Stimmen und 18,1 Prozent. Sportlich trauen die User der Bundesliga-Reserve also viel zu. Beim möglichen Aufstieg gibt es allerdings eine wichtige Einschränkung: Fortuna II kann nur dann in die Regionalliga West aufsteigen, wenn die Profis aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga zurückkehren. Ohne diesen Schritt der ersten Mannschaft wäre der U23 der Weg nach oben versperrt.

Auf Rang drei landet die SSVg Velbert mit 117 Stimmen und 12,4 Prozent. Der Absteiger aus der Regionalliga gehört aus Sicht der User weiterhin zum engeren Kreis der Kandidaten. Dahinter folgt mit 1. Spvg Solingen-Wald 03 ein Aufsteiger, der in der Umfrage stark abschneidet. 106 Stimmen bedeuten 11,2 Prozent - ein bemerkenswertes Signal für einen Klub, der mit großer Euphorie und einem ambitionierten Kader in die neue Liga kommt. WSV nur auf Rang fünf Erst danach folgt der Wuppertaler SV. Der nächste Regionalliga-Absteiger erhielt 77 Stimmen und liegt bei 8,2 Prozent. Damit wird der WSV zwar weiter ernst genommen, landet in der Wahrnehmung der FuPa-User aber klar hinter KFC, Fortuna II, Velbert und Solingen-Wald.