Das sind die Titelkandidaten der Oberliga Niederrhein

Die Oberliga Niederrhein verspricht in der Saison 2026/27 einen spannenden Titelkampf. Der Meister steigt in die Regionalliga West auf, sofern die Lizenz beantragt und vom WDFV auch erteilt wird. Vor dem Saisonstart hat FuPa gefragt: Wer ist der Meisterschaftsfavorit? Insgesamt 943 Stimmen wurden abgegeben.
Die meisten Stimmen erhielt der KFC Uerdingen. Der KFC kommt auf 230 Stimmen und damit auf 24,4 Prozent. Fast jeder vierte Teilnehmer sieht die Uerdinger also ganz vorne. Nach einer intensiven Kaderplanung und mehreren klaren Signalen in Richtung Ambition ist das keine Überraschung.
Dahinter folgt Fortuna Düsseldorf II mit 171 Stimmen und 18,1 Prozent. Sportlich trauen die User der Bundesliga-Reserve also viel zu. Beim möglichen Aufstieg gibt es allerdings eine wichtige Einschränkung: Fortuna II kann nur dann in die Regionalliga West aufsteigen, wenn die Profis aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga zurückkehren. Ohne diesen Schritt der ersten Mannschaft wäre der U23 der Weg nach oben versperrt.
Auf Rang drei landet die SSVg Velbert mit 117 Stimmen und 12,4 Prozent. Der Absteiger aus der Regionalliga gehört aus Sicht der User weiterhin zum engeren Kreis der Kandidaten. Dahinter folgt mit 1. Spvg Solingen-Wald 03 ein Aufsteiger, der in der Umfrage stark abschneidet. 106 Stimmen bedeuten 11,2 Prozent - ein bemerkenswertes Signal für einen Klub, der mit großer Euphorie und einem ambitionierten Kader in die neue Liga kommt.
Erst danach folgt der Wuppertaler SV. Der nächste Regionalliga-Absteiger erhielt 77 Stimmen und liegt bei 8,2 Prozent. Damit wird der WSV zwar weiter ernst genommen, landet in der Wahrnehmung der FuPa-User aber klar hinter KFC, Fortuna II, Velbert und Solingen-Wald.
Im erweiterten Feld folgen Ratingen 04/19 mit 41 Stimmen, SpVg Schonnebeck mit 32 Stimmen und SC St. Tönis 1911/20 mit 28 Stimmen. VfL Jüchen-Garzweiler und SV Blau-Weiß Dingden kommen jeweils auf 23 Stimmen, SV Sonsbeck auf 17 und TSV Meerbusch auf 15 Stimmen.
Deutlich seltener genannt wurden SV Scherpenberg und FC Büderich mit jeweils zwölf Stimmen, 1. FC Monheim mit elf, Holzheimer SG mit zehn sowie ETB Schwarz-Weiß Essen und Sportfreunde Baumberg mit jeweils neun Stimmen.
Die Umfrage zeigt damit ein klares, aber nicht völlig einseitiges Bild. Der KFC liegt vorne, doch dahinter gibt es gleich mehrere Vereine, denen die User eine starke Rolle zutrauen. Besonders spannend ist, dass mit Solingen-Wald auch ein Aufsteiger weit oben auftaucht, während der WSV als großer Name nicht automatisch zum Topfavoriten erklärt wird.
Der Spielplan liefert gleich am ersten Wochenende mehrere reizvolle Duelle. Fortuna Düsseldorf II eröffnet die Saison am Freitag, 14. August, gegen den TSV Meerbusch. Zur gleichen Zeit empfängt SV Scherpenberg den ETB, um 20 Uhr spielt Blau-Weiß Dingden gegen Jüchen-Garzweiler.
Am Samstag ist der KFC erstmals gefordert. Die Uerdinger treten bei der Holzheimer SG an. Damit startet der Umfrage-Favorit auswärts bei einem Gegner, der in der vergangenen Saison erst spät den Klassenerhalt gesichert hatte und im Sommer ebenfalls stark umgebaut wurde.
Das größte Spiel des ersten Wochenendes steigt aber am Sonntag: Velbert empfängt den Wuppertaler SV. Zwei Regionalliga-Absteiger treffen direkt aufeinander, beide wollen sich nach dem Abstieg neu sortieren. Auch Schonnebeck gegen Ratingen und St. Tönis gegen Solingen-Wald liefern frühe Standortbestimmungen.
Am zweiten Spieltag kommt es dann zu einem weiteren interessanten Duell: Der KFC empfängt am Mittwoch, 9. September, Fortuna Düsseldorf II. Spätestens dann trifft der Umfrage-Favorit auf den Klub, der in der Abstimmung auf Platz zwei gelandet ist.