Allgemeines

Das sind die Testspiele der Verbandsligisten am Wochenende

Die Übersicht auf alle geplanten Testspiele.

von Timo Babic · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 20. Spieltag und damit die Rückkehr in den Spielbetrieb der Verbandsliga Württemberg steht bald an. Doch wie ist der aktuelle Stand in der Vorbereitung? FuPa gibt die Übersicht auf die Tests, die in den nächsten Tagen geplant sind.

Die Testspiele der Verbandsligisten am Wochenende

Young Boys Reutlingen

Morgen, 12:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
12:00

FC Holzhausen

Morgen, 14:00 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTürk. Singen
14:00

TSV Berg

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
FC Wangen
FC WangenWangen
14:00

TSV Oberensingen

Morgen, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
14:00

Sportfreunde Dorfmerkingen

Heute, 16:45 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg
16:45

Heute, 19:15 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
19:15

VfB Friedrichshafen

Mi., 18.02.2026, 19:00 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
19:00

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Heute, 18:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
18:30

Calcio Leinfelden-Echterdingen

Morgen, 11:00 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
11:00

SV Fellbach

Morgen, 14:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
14:00live

SSV Ehingen-Süd

Di., 17.02.2026, 19:00 Uhr
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
19:00

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Morgen, 12:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
12:00live

TSV Weilimdorf

Morgen, 12:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
12:00live

FC Rottenburg

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
14:00

FC Esslingen

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
13:00

TSG Tübingen

Morgen, 17:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
17:00

FSV Waiblingen

Morgen, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
14:00live

VfR Heilbronn

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
13:00

