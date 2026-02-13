Das sind die Testspiele der Verbandsligisten am Wochenende

Der 20. Spieltag und damit die Rückkehr in den Spielbetrieb der Verbandsliga Württemberg steht bald an. Doch wie ist der aktuelle Stand in der Vorbereitung? FuPa gibt die Übersicht auf die Tests, die in den nächsten Tagen geplant sind.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________