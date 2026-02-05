 2026-02-05T13:24:16.378Z

Allgemeines

Das sind die Test der Verbandsligisten am Wochenende

Die Übersicht auf alle geplanten Testspiele.

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Körner

Der 20. Spieltag und damit die Rückkehr in den Spielbetrieb der Verbandsliga Württemberg steht im Februar an. Doch wie ist der aktuelle Stand in der Vorbereitung? FuPa gibt die Übersicht auf die Tests, die in den nächsten Tagen geplant sind.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Young Boys Reutlingen

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
Abgesagt

FC Holzhausen

Mi., 11.02.2026, 19:00 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
19:00

TSV Berg

Sa., 07.02.2026, 10:00 Uhr
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
10:00

TSV Oberensingen

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
14:00live

Sportfreunde Dorfmerkingen

Sa., 07.02.2026, 13:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
13:00live

Sa., 07.02.2026, 14:15 Uhr
VfB Eppingen
VfB EppingenVfB Eppingen
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
14:15live

VfB Friedrichshafen

Sa., 07.02.2026, 11:30 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
11:30

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 07.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
15:00

Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 07.02.2026, 13:00 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
13:00

SV Fellbach

Sa., 07.02.2026, 15:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
15:00

SSV Ehingen-Süd

Sa., 07.02.2026, 13:00 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
13:00

Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 07.02.2026, 11:45 Uhr
VfB Eppingen
VfB EppingenVfB Eppingen
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
11:45live

Sa., 07.02.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
15:30live

TSV Weilimdorf

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
14:00

FC Rottenburg

Sa., 07.02.2026, 11:00 Uhr
TSV Hirschau
TSV HirschauTSV Hirschau
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
Abgesagt

FC Esslingen

Sa., 07.02.2026, 15:00 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
15:00

TSG Tübingen

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
14:00

FSV Waiblingen

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
14:00

VfR Heilbronn

Gestern, 19:00 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
4
2
Abpfiff

