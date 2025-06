Das sind die Spielstätten der Regionalliga West 2025/26

Das Stadion Niederrhein. – Foto: Robin Bogaletzki

Wenngleich es einige Traditionsvereine in der Regionalliga West gibt, so fehlt doch das große Zugpferd. Der MSV Duisburg, Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen spielen eine Klasse höher und mit den zahlreichen Zweitvertretungen schwindet erfahrungsgemäß das Zuschauerinteresse. Nachfolgend gibt es einen Überblick über die Spielstätten der Vereine. Über das größte Stadion verfügt die U23 des VfL Bochum, die kleinsten Sportplätze gibt es beim SV Rödinghausen und dem SC Wiedenbrück.

Das sind die Stadien der Saison 2025/26 Ruhrstadion, Bochum

Umstritten war der Start der U23 des VfL Bochum in der Oberliga vor einem Jahr. Sportlich hat das Team derweil überzeugt und gleich den Aufstieg in die Regionalliga West eingetütet. Der Leichtathletikplatz neben dem Stadion reicht in der Vierten Liga nicht mehr aus, sodass die Spielstätte gewechselt werden muss. Es geht ins Ruhrstadion. Die allermeisten Sitze werden bei den Heimspielen der Reserve aber wohl leerbleiben, denn Partien der ersten Elf dürften erfahrungsgemäß fast immer zeitgleich zu den Amateuren angesetzt werden. Name: Ruhrstadion

Kapazität: 27.599

Anschrift: Castroper Straße 145, 44791 Bochum

Stadion am Zoo, Wuppertal Nur knapp ist der Wuppertaler SV in der vergangenen Saison am Abstieg vorbeigeschrammt. Mit einem nochmals reduzierten Etat wird es auch in der bevorstehenden Spielzeit wohl ein Kraftakt werden, die Klasse zu halten. Das soll nach Möglichkeit mit Siegen in der traditionsreichen Spielstätte des Stadion am Zoo gelingen. Seit 1983 steht es unter Denkmalschutz. Name: Stadion am Zoo

Kapazität: 23.067

Anschrift: Hubertusallee 4, 42117 Wuppertal

Das Stadion am Zoo, die Heimat des Wuppertaler SV – Foto: Meiki Graff

Leimbachstadion, Siegen Nach neun Jahren Oberliga sind die Sportfreunde Siegen zurück in der Regionalliga und damit auch das Leimbachstadion. Das 1957 eröffnete Stadion galt seinerzeit als ein Musterbeispiel eines Stadions. Der gleichnamige Leimbach fließt noch heute verrohrt unter dem Stadion entlang. Der Zuschauerrekord ist datiert auf den 6. August 1972. Im Regionalliga-Heimspiel gastierte Borussia Dortmund im Siegerland - 22.339 Besucher ließen sich das nicht entgehen. Name: Leimbachstadion

Kapazität: 18.716

Anschrift: Leimbachstraße 263, 57074 Siegen

Im Leimbachstadion tragen die Sportfreunde Siegen ihre Spiele aus. – Foto: Marco Bader

Stadion Niederrhein, Oberhausen Auch das viertgrößte Stadion der Liga gehört zu einem echten Traditionsverein. 1904 wurde der SC Rot-Weiß Oberhausen gegründet und spielte in seiner Historie insgesamt vier Jahre in der Bundesliga. Seit 2012 spielt der Verein durchgehend in der Regionalliga. Seine Heimspiele trägt RWO im Stadion Niederrhein aus, in dem bis zu 17.165 Zuschauer Platz finden. Name: Stadion Niederrhein

Kapazität: 17.165

Anschrift: Lindnerstraße 2-6, 46149 Oberhausen Home-Deluxe-Arena, Paderborn Eigentlich rollt im Paderborner Stadion in der 2. Bundesliga der Ball, doch da der Verein über kein Regionalliga-taugliches Stadion für seine zweite Mannschaft verfügt, bestreitet auch sie ihre Spiele in der 2008 fertiggestellten Home-Deluxe-Arena. Nach jüngsten Umbaumaßnahmen finden dort 15.306 Zuschauer Platz. Mit einem Zuschauerschnitt von 554 belegt der SC Paderborn im Zuschauerranking der vergangenen Spielzeit den 16. Platz. Name: Home-Deluxe-Arena

Kapazität: 15.306

Anschrift: Paderborner Straße 89, Paderborn Südstadion, Köln In der abgelaufenen Saison spielte Fortuna Köln lange Zeit um den Aufstieg mit, musste letztlich aber abreißen lassen und beendete die Spielzeit auf dem sechsten Rang. In der neuen Spielzeit dürften die im Südstadion beheimateten Fußballer wieder zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten zählen. Die Heimspiele der Südstädter verfolgen im Schnitt 3.030 Fans. Name: Südstadion

Kapazität: 14.944

Anschrift: Vorgebirgsglacisweg 2, 50969 Köln Heidewaldstadion, Gütersloh Im Sommer 2023 kehrte der FC Gütersloh nach vielen Jahren in den Niederrungen des Amateurfußballs auf die (zumindest etwas) größere Bühne der Regionalliga zurück und meisterte im ersten Jahr recht souverän den Klassenerhalt. In der abgelaufenen Saison reichte es nach einer fulminanten Rückrunde zur Vizemeisterschaft. Dass der Fußball in Gütersloh ankommt, zeigt ein Blick in die Statistik. 1.890 Zuschauer begrüßte der FCG im Schnitt im Heidewaldstadion, was insgesamt für den sechsten Platz reichte. Bis zu 12.500 Zuschauer können die Spiele live im Stadion verfolgen. Name: Heidewaldstadion

Kapazität: 12.500

Anschrift: Heidewaldstraße 27, 33332 Gütersloh

Stimmungsvoll geht es im Heidewald-Stadion des FC Gütersloh zur Sache. – Foto: Gunnar

Sportpark Nord, Bonn Drei Jahre hat der Bonner SC gebraucht, um in die Regionalliga zurückzukehren. Mit 13 Punkten Vorsprung sicherte sich der BSC nun frühzeitig die Meisterschaft in der Mittelrheinliga. Mit dem Stadion im Sportpark Nord verfügt der Verein über eine ansehnliche Spielstätte, in der über 10.000 Zuschauer einen Platz finden. In der Aufstiegssaison kamen durchschnittlich rund 1.000 Fans zu den Heimspielen, dieser Wert dürfte in der Regionalliga gesteigert werden, wenngleich es kaum attraktive Derbys gibt. Name: Stadion Bonn im Sportpark Nord

Kapazität: 10.164

Anschrift: Kölnstraße 250, 53117 Bonn

Das Stadion im Sportpark Nord. – Foto: Meiki Graff

Stadion am Lotter Kreuz, Lotte Als Aufsteiger in die Regionalliga haben die Sportfreunde Lotte in der abgelaufenen Saison den dritten Platz belegt Gekickt wird im Stadion am Lotter Kreuz, in dem bis zu 10.059 Zuschauer einen Platz finden können. Rund 1.200 Fans verfolgten die Heimspiele der Sportfreunde in der zurückliegenden Aufstiegssaison. Name: Stadion am Lotter Kreuz

Kapazität: 10.059

Anschrift: Jahnstraße 8, 49504 Lotte/Westfalen Grenzlandstadion, Mönchengladbach Die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach kickt im Grenzlandstadion. Das 10.000 Zuschauer fassende Oval liegt im Stadtteil Rheydt, doch in der Regel ist der Zuschauerzuspruch eher überschaubar. Im Schnitt verfolgten 1.864 Anhänger in der abgelaufenen Saison die Heimspiele der Jung-Fohlen, was allerdings auch daran liegt, dass das Heimspiel gegen den MSV Duisburg in den Borussia-Park verlegt wurde und vor der Regionalliga-Rekordkulisse von über 16.000 Zuschauern stattfand. Name: Grenzlandstadion

Kapazität: 10.000

Anschrift: Seminarstraße 20, 41236 Mönchengladbach Stadion Rote Erde, Dortmund Nach vier Jahren in der 3. Liga ist die U23 von Borussia Dortmund zurück in der Regionalliga. Die Nachwuchs-Borussen tragen ihre Heimspiele im Traditionsreichen Stadion Rote Erde aus. In der vergangenen Saison kamen durchschnittlich 3.200 Fans zu den Partien. Da die Dortmunder Amateure traditionell über einen regen Zuspruch unter den BVB-Fans verfügen - auch wenn oft Spiele der Profis zeitgleich sind -, dürfte der BVB zu den Zuschauermagneten der kommenden Spielzeit gehören. Name: Stadion Rote Erde

Kapazität: 9.500

Anschrift: Strobelallee 46, 44139 Dortmund

Das traditionsreiche Stadion Rote Erde. – Foto: stadiongucker.de

Paul-Janes-Stadion, Düsseldorf Auch die Reserve von Fortuna Düsseldorf spielt in der Regionalliga West und trägt ihre Heimspiele in Paul-Janes-Stadion aus. Das im Stadtteil Flingern gelegene Stadion bietet 9.698 Zuschauern Platz, doch - ähnlich wie bei den weiteren Reserveteams - finden einige Spiele zeitgleich mit den Profis statt, sodass in der abgelaufenen Saison gerade einmal durchschnittlich 600 Zuschauer den Weg in das Stadion fanden. Name: Paul-Janes Stadion

Kapazität: 8.698

Anschrift: Flinger Broich 87, 40235 Düsseldorf Franz-Kremer-Stadion, Köln Eine weitere Reserve-Mannschaft in der Regionalliga trägt ihre Heimspiele im Franz-Kremer-Stadion aus. Namentlich ist das der 1. FC Köln II. In der abgelaufenen Saison kamen knapp 926 Zuschauer zu den Heimspielen. Name: Franz-Kremer-Stadion

Kapazität: 5.457

Anschrift: Franz-Kremer-Allee 1-3, 50937 Köln Stadion am Hünting, Bocholt Auf dem zehnten Tabellenplatz beendete der 1. FC Bocholt die Saison, nachdem im Jahr zuvor überraschend die Vizemeisterschaft zu Buche stand.. Das Stadion am Hüntig war derweil stets gut gefüllt. Offiziell dürfen 3.276 Zuschauer das Rund füllen, im Schnitt kamen 2.032, wobei es auch ein paar ausverkaufte Spiele gab. Zudem gehört der Bocholter Anhang mit zu dem reisefreudigsten der Liga. Aktuell wird das Stadion ausgebaut, sodass bald noch mehr Fans die Spiele des ambitionierten Vereins live verfolgen können. Name: Stadion am Hünting

Kapazität: 3.276

Anschrift: Am Hünting 19, 46399 Bocholt

Im Stadion am Hünting ist immer was los. – Foto: Meiki Graff

IMS Arena, Velbert Nach nur einem Jahr ist die SSVg Velbert wieder da. In einem packenden Rennen um den Aufstieg setzten sich die Bergischen in der Oberliga Niederrhein am letzten Spieltag durch und feierten den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga. Vorfreude herrscht im Hinblick auf das Derby gegen Wuppertal. 564 Fans kamen im vergangenen Jahr, ähnlich dürfte es in der Regionalliga sein. Name: IMS Arena

Kapazität: 3.000

Anschrift: Am Sportzentrum 1, 42551 Velbert Neues Parkstadion, Gelsenkirchen Große Fußball-Abende hat das Gelsenkirchener Parkstadion in der Vergangenheit erlebt. Seit einiger Zeit bietet die komplett überarbeitete Sportanlage nun der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 eine Heimat. Von der einst 65.000 Zuschauer fassenden Schüssel ist allerdings nur noch ein Bruchteil übrig geblieben. Zugelassen sind nur noch 2.999 Zuschauer, was aber völlig ausreichend ist. Mit durchschnittlich 478 Zuschauern belegen die Königsblauen in der Zuschauertabelle den vorletzten Platz. Name: Neues Parkstadion

Kapazität: 2.999

Anschrift: Parkallee, Gelsenkirchen

Parkstadion Gelsenkirchen: Einst Europacup, nun Regionalliga. – Foto: Ralph Görtz

Häcker Wiehenstadion, Rödinghausen Mitten auf dem Feld befindet sich das Häcker Wiehenstadion, in dem der SV Rödinghausen seine Heimspiele austrägt. Neben der überdachten Sitzplatztribüne auf der einen Längsseite ist nur die zweite Längsseite begehbar. Hier befindet sich der vierstufige und unüberdachte Gäste-Stehplatzblock. 2.550 Zuschauer finden in der 2010 eröffneten Sportstätte Platz. Name: Häcker Wiehenstadion

Kapazität: 2.550

Anschrift: Auf der Drift 36, 32289 Rödinghausen Jahnstadion, Wiedenbrück Ebenfalls eine Kapazität von 2.550 Zuschauern bietet das Jahnstadion des SC Wiedenbrück. Bis auf eine einjährige Unterbrechung spielt der Verein seit 2010 in der Regionalliga und gehört dort zum festen Bestandteil. Lange kämpfte der SCW in der vergangenen Saison gegen den Abstieg, mit Trainer Sascha Mölders hielt der Verein letztlich aber die Klasse. Name: Jahnstadion

Kapazität: 2.550

Anschrift: Rietberger Straße 27, 33378 Rheda-Wiedenbrück