Das KFC-Stadion als größtes der neuen Oberliga Niederrhein – Foto: Ralph Görtz

Das sind die Spielstätten der Oberliga Niederrhein 2025/26 Auf diesen Plätzen werden die Oberligisten am Niederrhein ihre Heimspiele in der kommenden Saison 2025/26 austragen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen VfL Jüchen Holzheim DJK Frintrop + 14 weitere

Der KFC Uerdingen ist nach vielen Turbulenzen wieder zurück in der Oberliga. 34.500 Zuschauer passen in die Grotenburg – zumindest theoretisch. Die tatsächlichen Maximalkapazität wird sich auf knapp ein Drittel beschränken. Natur- und Kunstrasenplätze halten sich in der Liga mehr oder weniger die Waage. Eine Übersicht über die Stadien aller Oberliga-Teilnehmer der Saison 2025/26

Grotenburg-Stadion, Uerdingen Der Absteiger aus der Regionalliga West heißt KFC Uerdingen. Mit dem Grotenburg-Stadion haben sie die größte Spielstätte aller Oberligisten. Nach einer verkorksten Saison und einem Insolvenzverfahren geht es für die Uerdinger nach nur einem Regionalliga-Jahr in der Oberliga an den Start.

Name: Grotenburg-Stadion

Kapazität: 34.500 (Seit Umbau überstieg die Freigabe nie mehr als 10.000 Zuschauer)

Rasen: Naturrasen

Anschrift: Tiergartenstraße 165, 47800 Krefeld-Bockum Stadion Uhlenkrug, Essen

DAs Uhlenkrug-Stadion aus der Vogelperspektive. – Foto: Fabian Giehl

In der vergangen Saison hat ETB Schwarz-Weiß Essen um den Aufstieg in die Regionalliga mitgespielt, diesen jedoch knapp verpasst. In der kommenden soll mit Neu-Trainer Dennis Czayka an den Erfolg angeknüpft werden. Name: Stadion Uhlenkrug

Kapazität: 9.950

Rasen: Naturrasen

Anschrift: Am Uhlenkrug 40, 45133 Essen/Ruhr-Stadtwald Bauunternehmung Eroglu-Arena, Kleve Der 1.FC Kleve ist im Drittgrößten Stadion der Liga zu Hause. Der langjährige Oberligist ist, trotz seiner mäßigen Leistungen in der vergangenen Saison, auf dem sechsten Platz im Zuschauerschnitt. 301 Zuschauer fanden durchschnittlich ihren Weg in die Eroglu-Arena. Name: Bauunternehmung Eroglu-Arena

Kapazität: 6.000

Rasen: Naturrasen

Anschrift: Bresserbergstraße 44-46, 47533 Kleve PCC-Stadion, Homberg Der VfB Homberg ist 2022 in die Oberliga abgestiegen. Seit drei Saisons versuchen die Gelb-Schwarzen den Schritt zurück in die Regionalliga zu gehen. In den letzten beiden Saisons sprang allerdings nur der fünfte Platz heraus. In der abgelaufenen Saison schauten insgesamt 6.900 Menschen in den 17 Heimspielen dem VfB zu. Name: PCC-Stadion

Kapazität: 5.000

Rasen: Naturrasen

Anschrift: Rheindeichstraße 50, 47198 Duisburg-Homberg Stadion Ratingen, Ratingen

Im Stadion Ratingen erhofft man sich eine deutlich erfolgreichere Saison. – Foto: Sascha Köppen

Ratingen 04/19 ist schon seit vielen Jahren Stammgast in der Oberliga. Meistens bewegt sich der Club im Mittelfeld der Tabelle, weder mit dem Aufstieg, noch mit Abstiegssorgen muss sich oft beschäftigt werden. Auch in den Zuschauerzahlen bewegen sich die Ratinger im Mittelfeld – 252 Zuschauer im Schnitt. Name: Stadion Ratingen

Kapazität: 5.000

Rasen: Naturrasen

Anschrift: Am Stadion, 40878 Ratingen Bahnen Monheim Arena, Monheim Als letztjähriger Aufsteiger hat der 1.FC Monheim eine ordentliche Saison gespielt. Am Ende hat der Fußball-Club acht Punkte Abstand auf den Abstiegsplatz – somit keine akute Gefahr gegen Ende der Saison. Ähnlich wie Ratingen sind auch die Monheimer nicht von Zuschauerfluten betroffen – 257 Leute besuchten durchschnittlich die Bahnen Monheim Arena. Name: Bahnen Monheim Arena

Kapazität: 3.500

Rasen: Naturrasen

Anschrift: Kapellenstraße 1, 40789 Monheim/Rhein Sportpark Dingden am Mumbecker Bach, Dingden An siebter Stelle kommt der erste Aufsteiger – SV Blau-Weiß Dingden hat in der vergangen Landesliga-Saison einen sehr souveränen Aufstieg und die Meisterschaft schon frühzeitig klarmachen können. Jetzt gilt es das bestmögliche Ergebnis in der ersten Oberliga-Saison zu erreichen. Name: Sportpark Dingden am Mumbecker Bach

Kapazität: 3.500

Rasen: Naturrasen

Anschrift: Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln-Dingden Bezirkssportanlage Stadionstraße, Jüchen

In Jüchen sieht man bald Oberliga-Fußball. – Foto: David Zimmer

Mit VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler steht der nächste Meister und Aufsteiger auf der Liste. Auf der charmanten Sportanlage im Herzen von Jüchen empfängt der VfL seine Gäste. Auch für sie ist es die Oberliga-Premiere. Name: Bezirkssportanlage Stadionstraße

Kapazität: 3.000

Rasen: Naturrasen

Anschrift: Stadionstraße, 41363 Jüchen Stadion der Jahn-Sportanlage, Tönisvorst In der vergangen Saison ist der SC St. Tönis auf dem vierten Platz der Oberliga gelandet. So wirklich war der Aufstieg kein richtiges Thema, auch wenn es am Ende nur sechs Punkte Differenz zum Aufsteiger sind. In der Vorbereitung steht als Highlight ein Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf (29.Juni, 15.30Uhr) auf heimischen Rasen an. Name: Stadion der Jahn-Sportanlage

Kapazität: 3.000

Rasen: Naturrasen

Anschrift: Gelderner Straße 69, 47918 Tönisvorst-St. Tönis KUDRET-ARENA, Hilden Der VfB 03 Hilden startet jetzt in seine 13. Oberliga-Saison in Folge. In den vergangenen Jahren haben die Schwarz-Weißen sich im oberen Mittelfeld festsetzen können. Mit großem Umbruch in der Mannschaft soll an den vergangen Leistungen angeschlossene werden. Name: KUDRET-ARENA

Kapazität: 2.000

Rasen: Kunstrasen

Anschrift: Hoffeldstraße 106, 40721 Hilden Theodor-Mostertz-Sportanlage, Meerbusch Auch der TSV Meerbusch ist Dauergast in der Oberliga. Als Mittelfeld-Mannschaft haben die Meerbuscher nie wirklich oben angreifen können. Der TSV zieht auch nicht unbedingt die Menschenmassen auf ihre Sportanlage. In den vergangen 17 Heimspielen sind insgesamt 2.600 zu Besuch gewesen. Name: Theodor-Mostertz-Sportanlage

Kapazität: 2.000

Rasen: Kunstrasen

Anschrift: Nierster Straße 90, 40668 Meerbusch-Lank Willy-Lemkens-Sportpark, Sonsbeck Im Willy-Lemkens-Sportpark ist der SV Sonsbeck zu Hause. Die vergangen drei Jahre hat sich der Sportverein stabil im Mittelfeld gehalten, ohne viele Überraschungen. Langjähriger Stamm-Keeper Jonas Holzum hat es zum Absteiger aus Uerdingen gezogen – Jan Fauseweh soll ihn ersetzen. Name: Willy-Lemkens-Sportpark

Kapazität: 2.000

Rasen: Naturrasen

Anschrift: Parkstraße 4, 47665 Sonsbeck Bezirkssportanlage Schetters Busch, Essen Die letzten beiden Jahre waren für die SpVg Schonnebeck im Grunde echt bitter. Zwei mal in Folge steht der zweite Platz und der verpasste Aufstieg fest. Der langjährige Übungsleiter Dirk Tönnies sieht dennoch eine Entwicklung bei seiner Mannschaft. Eventuell kann man ja nächstes Jahr den Einzug in die Regionalliga feiern. Name: Bezirkssportanlage Schetters Busch

Kapazität: 1.924

Rasen: Kunstrasen

Anschrift: Friedhofstraße 17a, 45309 Essen/Ruhr-Schonnebeck Bezirkssportanlage am Eisenbrand, Meerbusch Noch vor vier Jahren ist der FC Büderich in der Bezirksliga gestartet. Dank eines phänomenalen Durchmarschs wird am Eisenbrand jetzt Oberliga-Fußball gespielt. Durchaus erfolgreich: in den letzten beiden Saisons landete der FC auf dem neunten, sowie siebten Platze. Eine ordentliche Leistung, die sich ganz und garnicht in den Zuschauerzahlen widerspiegelt – Büderich hat den zweitschlechtesten Zuschauerschnitt der Liga. Name: Bezirkssportanlage am Eisenbrand

Kapazität: 1.500

Rasen: Kunstrasen

Anschrift: Am Eisenbrand 45, 40667 Meerbusch-Büderich Bezirkssportanlage am Wasserturm, Essen Die nächste Essener Mannschaft und auch der nächste Aufsteiger. In der vergangenen Spielzeit ist DJK Adler Union Frintrop recht souverän als zweiter Platz in die Oberliga aufgestiegen. Name: Bezirkssportanlage am Wasserturm

Kapazität: 1.500

Rasen: Kunstrasen

Anschrift: Frintroper Straße 306a, 45359 Essen/Ruhr-Frintrop Intersport-Pieron-Arena, Bocholt

Die Anlage in Biemenhorst wurde in der Vorsaison sehr häufig besucht. – Foto: David Zimmer