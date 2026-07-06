Das sind die Spielpläne in Hamburg

5. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08
Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide
So., 30.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla
So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV6. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SC Victoria
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - Concordia Hamburg
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - FC Teutonia 05 Ottensen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Altona 93 - ETSV Hamburg
So., 06.09.26 10:45 Uhr USC Paloma - TSV Sasel
So., 06.09.26 12:30 Uhr HT 16 - TBS Pinneberg
So., 06.09.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - HEBC Hamburg
So., 06.09.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - FC Süderelbe
So., 06.09.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuS Dassendorf7. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - HT 16
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TuRa Harksheide
Sa., 12.09.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - USC Paloma
Sa., 12.09.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FK Nikola Tesla
So., 13.09.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - SC Victoria
So., 13.09.26 11:00 Uhr TSV Sasel - Niendorfer TSV
So., 13.09.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 13.09.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Altona 938. Spieltag
Fr., 18.09.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Süderelbe
Fr., 18.09.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TSV Buchholz 08
Fr., 18.09.26 19:30 Uhr SC Victoria - TBS Pinneberg
Fr., 18.09.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - ETSV Hamburg
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr Altona 93 - HEBC Hamburg
So., 20.09.26 10:45 Uhr USC Paloma - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 20.09.26 12:30 Uhr HT 16 - TSV Sasel
So., 20.09.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - TuS Dassendorf
So., 20.09.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Concordia Hamburg9. Spieltag
Fr., 25.09.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - USC Paloma
Fr., 25.09.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - SC Victoria
Fr., 25.09.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FK Nikola Tesla
Sa., 26.09.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - HT 16
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr Altona 93 - TuRa Harksheide
Sa., 26.09.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - Niendorfer TSV
So., 27.09.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TBS Pinneberg
So., 27.09.26 11:00 Uhr TSV Sasel - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 27.09.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - FC Eintracht Norderstedt II10. Spieltag
Fr., 02.10.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TuS Dassendorf
Fr., 02.10.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - HEBC Hamburg
Fr., 02.10.26 19:30 Uhr SC Victoria - TSV Sasel
Fr., 02.10.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - Altona 93
So., 04.10.26 10:45 Uhr USC Paloma - ETSV Hamburg
So., 04.10.26 12:30 Uhr HT 16 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 04.10.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Süderelbe
So., 04.10.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - Concordia Hamburg
So., 04.10.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TSV Buchholz 0811. Spieltag
Fr., 09.10.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HT 16
Fr., 09.10.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 09.10.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - Niendorfer TSV
Sa., 10.10.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - SC Victoria
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr Altona 93 - FK Nikola Tesla
Sa., 10.10.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 11.10.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Süderelbe
So., 11.10.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TBS Pinneberg
So., 11.10.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - USC Paloma12. Spieltag
Fr., 16.10.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Concordia Hamburg
Fr., 16.10.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - TSV Sasel
Fr., 16.10.26 19:30 Uhr SC Victoria - FC Teutonia 05 Ottensen
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - HEBC Hamburg
So., 18.10.26 10:45 Uhr USC Paloma - Altona 93
So., 18.10.26 12:30 Uhr HT 16 - ETSV Hamburg
So., 18.10.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuS Dassendorf
So., 18.10.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - TSV Buchholz 08
So., 18.10.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuRa Harksheide13. Spieltag
Fr., 23.10.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - SC Victoria
Fr., 23.10.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - USC Paloma
Fr., 23.10.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 23.10.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - FK Nikola Tesla
Sa., 24.10.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Süderelbe
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr Altona 93 - Niendorfer TSV
Sa., 24.10.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TBS Pinneberg
So., 25.10.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TSV Sasel
So., 25.10.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - HT 1614. Spieltag
Fr., 30.10.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TSV Buchholz 08
Fr., 30.10.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Teutonia 05 Ottensen
Fr., 30.10.26 19:30 Uhr SC Victoria - ETSV Hamburg
So., 01.11.26 10:45 Uhr USC Paloma - FC Eintracht Norderstedt II
So., 01.11.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuS Dassendorf
So., 01.11.26 12:30 Uhr HT 16 - Altona 93
So., 01.11.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Concordia Hamburg
So., 01.11.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - TuRa Harksheide
So., 01.11.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - HEBC Hamburg15. Spieltag
Fr., 06.11.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - FC Süderelbe
Fr., 06.11.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - HT 16
Fr., 06.11.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TBS Pinneberg
Fr., 06.11.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - Niendorfer TSV
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr Altona 93 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 07.11.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Sasel
So., 08.11.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TuS Dassendorf
So., 08.11.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SC Victoria
So., 08.11.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - USC Paloma16. Spieltag
Fr., 13.11.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TuRa Harksheide
Fr., 13.11.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - ETSV Hamburg
Fr., 13.11.26 19:30 Uhr SC Victoria - Altona 93
Sa., 14.11.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 15.11.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - USC Paloma
So., 15.11.26 11:00 Uhr TSV Sasel - Concordia Hamburg
So., 15.11.26 12:30 Uhr HT 16 - FC Eintracht Norderstedt II
So., 15.11.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TSV Buchholz 08
So., 15.11.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - FK Nikola Tesla17. Spieltag
Fr., 20.11.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - TuS Dassendorf
Fr., 20.11.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SC Victoria
Fr., 20.11.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Sasel
Fr., 20.11.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr Altona 93 - TBS Pinneberg
Sa., 21.11.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - HEBC Hamburg
So., 22.11.26 10:45 Uhr USC Paloma - Niendorfer TSV
So., 22.11.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - FC Süderelbe
So., 22.11.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - HT 1618. Spieltag
Fr., 27.11.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Fr., 27.11.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TuS Dassendorf
Fr., 27.11.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TBS Pinneberg
Fr., 27.11.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - SC Victoria
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Süderelbe
So., 29.11.26 10:45 Uhr USC Paloma - HT 16
So., 29.11.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HEBC Hamburg
So., 29.11.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TSV Sasel
So., 29.11.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - SC Vorwärts/Wacker Billstedt19. Spieltag
Fr., 04.12.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - USC Paloma
Fr., 04.12.26 19:30 Uhr SC Victoria - FK Nikola Tesla
Fr., 04.12.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - TuRa Harksheide
Sa., 05.12.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TSV Buchholz 08
Sa., 05.12.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - ETSV Hamburg
So., 06.12.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Concordia Hamburg
So., 06.12.26 11:00 Uhr TSV Sasel - Altona 93
So., 06.12.26 12:30 Uhr HT 16 - Niendorfer TSV
So., 06.12.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt II20. Spieltag
Fr., 29.01.27 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TSV Sasel
Fr., 29.01.27 19:30 Uhr ETSV Hamburg - Concordia Hamburg
Fr., 29.01.27 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - FC Süderelbe
Sa., 30.01.27 15:30 Uhr Altona 93 - TuS Dassendorf
So., 31.01.27 10:45 Uhr USC Paloma - SC Victoria
So., 31.01.27 12:30 Uhr HT 16 - HEBC Hamburg
So., 31.01.27 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 31.01.27 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 31.01.27 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TBS Pinneberg21. Spieltag
Fr., 05.02.27 19:00 Uhr Concordia Hamburg - TSV Buchholz 08
Fr., 05.02.27 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - HT 16
Fr., 05.02.27 19:30 Uhr FC Süderelbe - FK Nikola Tesla
Fr., 05.02.27 19:30 Uhr SC Victoria - Niendorfer TSV
Sa., 06.02.27 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TuRa Harksheide
Sa., 06.02.27 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - Altona 93
So., 07.02.27 10:45 Uhr HEBC Hamburg - ETSV Hamburg
So., 07.02.27 11:00 Uhr TSV Sasel - FC Eintracht Norderstedt II
So., 07.02.27 13:00 Uhr TBS Pinneberg - USC Paloma22. Spieltag
Fr., 12.02.27 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - HEBC Hamburg
Fr., 12.02.27 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Teutonia 05 Ottensen
Fr., 12.02.27 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TuS Dassendorf
Sa., 13.02.27 15:30 Uhr Altona 93 - Concordia Hamburg
So., 14.02.27 10:45 Uhr USC Paloma - FC Süderelbe
So., 14.02.27 12:30 Uhr HT 16 - SC Victoria
So., 14.02.27 14:00 Uhr Niendorfer TSV - TBS Pinneberg
So., 14.02.27 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - ETSV Hamburg
So., 14.02.27 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TSV Sasel23. Spieltag
Fr., 19.02.27 19:00 Uhr Concordia Hamburg - TuRa Harksheide
Fr., 19.02.27 19:30 Uhr ETSV Hamburg - Altona 93
Fr., 19.02.27 19:30 Uhr SC Victoria - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 19.02.27 19:30 Uhr FC Süderelbe - Niendorfer TSV
Sa., 20.02.27 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FK Nikola Tesla
Sa., 20.02.27 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Eintracht Norderstedt II
So., 21.02.27 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TSV Buchholz 08
So., 21.02.27 11:00 Uhr TSV Sasel - USC Paloma
So., 21.02.27 13:00 Uhr TBS Pinneberg - HT 1624. Spieltag
Fr., 26.02.27 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TBS Pinneberg
Fr., 26.02.27 19:30 Uhr SC Victoria - HEBC Hamburg
Fr., 26.02.27 19:30 Uhr TuRa Harksheide - ETSV Hamburg
Fr., 26.02.27 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - Concordia Hamburg
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr Altona 93 - TSV Buchholz 08
So., 28.02.27 10:45 Uhr USC Paloma - TuS Dassendorf
So., 28.02.27 12:30 Uhr HT 16 - FC Süderelbe
So., 28.02.27 14:00 Uhr Niendorfer TSV - TSV Sasel
So., 28.02.27 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Teutonia 05 Ottensen25. Spieltag
Fr., 05.03.27 19:00 Uhr Concordia Hamburg - FK Nikola Tesla
Fr., 05.03.27 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 05.03.27 19:30 Uhr FC Süderelbe - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 06.03.27 13:00 Uhr TuS Dassendorf - Niendorfer TSV
Sa., 06.03.27 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - USC Paloma
So., 07.03.27 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Altona 93
So., 07.03.27 11:00 Uhr TSV Sasel - HT 16
So., 07.03.27 13:00 Uhr TBS Pinneberg - SC Victoria
So., 07.03.27 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TuRa Harksheide26. Spieltag
Fr., 12.03.27 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TSV Sasel
Fr., 12.03.27 19:30 Uhr SC Victoria - FC Süderelbe
Fr., 12.03.27 19:30 Uhr TuRa Harksheide - Altona 93
Fr., 12.03.27 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Buchholz 08
So., 14.03.27 10:45 Uhr USC Paloma - Concordia Hamburg
So., 14.03.27 12:30 Uhr HT 16 - TuS Dassendorf
So., 14.03.27 13:00 Uhr TBS Pinneberg - HEBC Hamburg
So., 14.03.27 14:00 Uhr Niendorfer TSV - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 14.03.27 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - ETSV Hamburg27. Spieltag
Fr., 19.03.27 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Niendorfer TSV
Fr., 19.03.27 19:30 Uhr ETSV Hamburg - USC Paloma
Fr., 19.03.27 19:30 Uhr FC Süderelbe - TBS Pinneberg
Sa., 20.03.27 13:00 Uhr TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr Altona 93 - FC Eintracht Norderstedt II
Sa., 20.03.27 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - HT 16
So., 21.03.27 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TuRa Harksheide
So., 21.03.27 11:00 Uhr TSV Sasel - SC Victoria
So., 21.03.27 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - FK Nikola Tesla28. Spieltag
Fr., 02.04.27 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Teutonia 05 Ottensen
Fr., 02.04.27 19:30 Uhr FC Süderelbe - HEBC Hamburg
Fr., 02.04.27 19:30 Uhr SC Victoria - TuS Dassendorf
Fr., 02.04.27 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TuRa Harksheide
So., 04.04.27 10:45 Uhr USC Paloma - TSV Buchholz 08
So., 04.04.27 12:30 Uhr HT 16 - Concordia Hamburg
So., 04.04.27 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TSV Sasel
So., 04.04.27 14:00 Uhr Niendorfer TSV - ETSV Hamburg
So., 04.04.27 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Altona 9329. Spieltag
Fr., 09.04.27 19:00 Uhr Concordia Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 09.04.27 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FK Nikola Tesla
Fr., 09.04.27 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HT 16
Sa., 10.04.27 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TBS Pinneberg
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr Altona 93 - USC Paloma
Sa., 10.04.27 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - SC Victoria
So., 11.04.27 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Eintracht Norderstedt II
So., 11.04.27 11:00 Uhr TSV Sasel - FC Süderelbe
So., 11.04.27 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Niendorfer TSV30. Spieltag
Fr., 16.04.27 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - ETSV Hamburg
Fr., 16.04.27 19:30 Uhr FC Süderelbe - TuS Dassendorf
Fr., 16.04.27 19:30 Uhr SC Victoria - Concordia Hamburg
So., 18.04.27 10:45 Uhr USC Paloma - TuRa Harksheide
So., 18.04.27 11:00 Uhr TSV Sasel - HEBC Hamburg
So., 18.04.27 12:30 Uhr HT 16 - TSV Buchholz 08
So., 18.04.27 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 18.04.27 14:00 Uhr Niendorfer TSV - Altona 93
So., 18.04.27 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Eintracht Norderstedt II31. Spieltag
Fr., 23.04.27 19:00 Uhr Concordia Hamburg - TBS Pinneberg
Fr., 23.04.27 19:30 Uhr ETSV Hamburg - SC Victoria
Fr., 23.04.27 19:30 Uhr TuRa Harksheide - Niendorfer TSV
Fr., 23.04.27 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - USC Paloma
Sa., 24.04.27 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TSV Sasel
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr Altona 93 - HT 16
Sa., 24.04.27 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Süderelbe
So., 25.04.27 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FK Nikola Tesla
So., 25.04.27 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt32. Spieltag
Mi., 28.04.27 00:00 Uhr TuS Dassendorf - HEBC Hamburg
Mi., 28.04.27 00:00 Uhr USC Paloma - FK Nikola Tesla
Mi., 28.04.27 00:00 Uhr Niendorfer TSV - FC Eintracht Norderstedt II
Mi., 28.04.27 00:00 Uhr HT 16 - TuRa Harksheide
Mi., 28.04.27 00:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Altona 93
Mi., 28.04.27 00:00 Uhr SC Victoria - TSV Buchholz 08
Mi., 28.04.27 00:00 Uhr TBS Pinneberg - ETSV Hamburg
Mi., 28.04.27 00:00 Uhr FC Süderelbe - Concordia Hamburg
Mi., 28.04.27 00:00 Uhr TSV Sasel - FC Teutonia 05 Ottensen33. Spieltag
Fr., 07.05.27 19:00 Uhr Concordia Hamburg - TSV Sasel
Fr., 07.05.27 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FC Süderelbe
Fr., 07.05.27 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 07.05.27 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - HT 16
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr Altona 93 - SC Victoria
Sa., 08.05.27 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuS Dassendorf
So., 09.05.27 10:45 Uhr USC Paloma - HEBC Hamburg
So., 09.05.27 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TBS Pinneberg
So., 09.05.27 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Niendorfer TSV34. Spieltag
Fr., 21.05.27 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 21.05.27 19:30 Uhr SC Victoria - TuRa Harksheide
Fr., 21.05.27 19:30 Uhr FC Süderelbe - TSV Buchholz 08
Sa., 22.05.27 13:00 Uhr TuS Dassendorf - Concordia Hamburg
So., 23.05.27 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 23.05.27 11:00 Uhr TSV Sasel - ETSV Hamburg
So., 23.05.27 12:30 Uhr HT 16 - FK Nikola Tesla
So., 23.05.27 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Altona 93
So., 23.05.27 14:00 Uhr Niendorfer TSV - USC Paloma
Zu den weiteren Spielplänen:
https://www.fupa.net/region/hamburg/competitions
____
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: