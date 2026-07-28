 2026-07-28T09:36:08.541Z

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Das sind die Spielpläne der Kreisligen in Moers

Der Fußball-Kreis Moers hat die Spielpläne für die Kreisligen veröffentlicht. Mit einem Derby startet die A-Liga.

von Marcel Eichholz · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
Der VfL Rheinhausen eröffnet die Saison.
Der VfL Rheinhausen eröffnet die Saison. – Foto: Wolfgang Schwarz

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Kreisliga A Moers
Kreisliga B Moers
Kreisliga C2 Moers
SV Sonsbeck II
GSV Moers II

Die Zeit des Wartens hat ein Ende. Der Kreis Moers hat am Dienstag die Spielpläne der Kreisligen veröffentlicht. In der Kreisliga A startet die Saison gleich mit einem echten Kracher, denn im Derby empfängt der VfL Rheinhausen am Samstag, 29. August, um 17 Uhr den Rumelner TV. In der Kreisliga B rollt der Ball schon einen Tag zuvor. Das Eröffnungsspiel steigt hier zwischen TuS Baerl und dem Rumelner TV II.

In der Kreisliga C entfällt zur kommenden Saison die Auf- und Fairplay-Runde. Stattdessen treten die Mannschaften wieder ganz normal in zwei Gruppen gegeneinander an. Die Meister dürfen sich am Ende der Spielzeit über den Aufstieg in die B-Liga freuen. Auch hier ist das Wochenende vom 28. bis 30. August der offizielle Startschuss.

So spielt die Kreisliga A Moers

1. Spieltag
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV
So., 30.08.26 13:00 Uhr SV Budberg III - TV Asberg
So., 30.08.26 15:00 Uhr MSV Moers - SV Sonsbeck II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen
So., 30.08.26 15:00 Uhr GSV Moers II - Büdericher SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Millingen
Mi., 02.09.26 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg

2. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg III
So., 06.09.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 06.09.26 15:30 Uhr Büdericher SV - MSV Moers
So., 06.09.26 15:30 Uhr TV Asberg - VfL Rheinhausen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A

So spielt die Kreisliga B Moers

1. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TuS Baerl - Rumelner TV II
So., 30.08.26 12:30 Uhr 1. FC Lintfort II - TV Asberg II
So., 30.08.26 13:00 Uhr SSV Lüttingen II - FC Moers-Meerfeld
So., 30.08.26 13:00 Uhr TuS Asterlagen II - TuS Borth
So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Kaldenhausen - FC Rot-Weiß Moers
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen II - TV Kapellen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Viktoria Birten - SV Alemannia Kamp
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - SV Schwafheim II
Di., 01.09.26 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III

2. Spieltag
Sa., 05.09.26 16:00 Uhr FC Moers-Meerfeld - TV Kaldenhausen
So., 06.09.26 12:30 Uhr TV Asberg II - OSC Rheinhausen
So., 06.09.26 13:00 Uhr Rumelner TV II - VfL Rheinhausen II
So., 06.09.26 13:00 Uhr SV Schwafheim II - SSV Lüttingen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TV Kapellen - FC Rumeln-Kaldenhausen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Alemannia Kamp - TuS Asterlagen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Borth - 1. FC Lintfort II
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III - TuS Baerl
So., 06.09.26 15:30 Uhr FC Rot-Weiß Moers - SV Viktoria Birten

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga B Moers