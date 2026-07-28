Das sind die Spielpläne der Kreisligen in Moers

Die Zeit des Wartens hat ein Ende. Der Kreis Moers hat am Dienstag die Spielpläne der Kreisligen veröffentlicht. In der Kreisliga A startet die Saison gleich mit einem echten Kracher, denn im Derby empfängt der VfL Rheinhausen am Samstag, 29. August, um 17 Uhr den Rumelner TV. In der Kreisliga B rollt der Ball schon einen Tag zuvor. Das Eröffnungsspiel steigt hier zwischen TuS Baerl und dem Rumelner TV II.
In der Kreisliga C entfällt zur kommenden Saison die Auf- und Fairplay-Runde. Stattdessen treten die Mannschaften wieder ganz normal in zwei Gruppen gegeneinander an. Die Meister dürfen sich am Ende der Spielzeit über den Aufstieg in die B-Liga freuen. Auch hier ist das Wochenende vom 28. bis 30. August der offizielle Startschuss.
1. Spieltag
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV
So., 30.08.26 13:00 Uhr SV Budberg III - TV Asberg
So., 30.08.26 15:00 Uhr MSV Moers - SV Sonsbeck II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Menzelen
So., 30.08.26 15:00 Uhr GSV Moers II - Büdericher SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Millingen
Mi., 02.09.26 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - ESV Hohenbudberg
1. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TuS Baerl - Rumelner TV II
So., 30.08.26 12:30 Uhr 1. FC Lintfort II - TV Asberg II
So., 30.08.26 13:00 Uhr SSV Lüttingen II - FC Moers-Meerfeld
So., 30.08.26 13:00 Uhr TuS Asterlagen II - TuS Borth
So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Kaldenhausen - FC Rot-Weiß Moers
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen II - TV Kapellen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Viktoria Birten - SV Alemannia Kamp
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - SV Schwafheim II
Di., 01.09.26 19:30 Uhr OSC Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III