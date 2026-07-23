Das sind die Spielpläne aller Oberhausener Kreisligen

Der Fußballkreis Oberhausen-Bottrop hat am Donnerstag auf einen Schlag alle Spielpläne der Kreisligen A bis C veröffentlicht. In der Kreisliga A wird die Saison, wie in allen übrigen Gruppen auch, am 16. August um 13 Uhr mit der Partie zwischen Fortuna Bottrop II und Bezirksliga-Absteiger DJK Arminia Lirich eröffnet. Die Sportfreunde Königshardt als weiterer Bezirksliga-Absteiger treten bei Glück-Auf Sterkrade an. Der SC Buschhausen, der nur hauchdünn am Aufstieg gescheitert ist, startet beim BV Osterfeld.
Wir präsentieren Euch die Auftakt-Spieltage aus den Oberhausener Kreisligen in der Übersicht, unterhalb findet ihr jeweils den Link zum vollständigen Spielplan.
1. Spieltag
So., 16.08.26 13:00 Uhr Fortuna Bottrop II - DJK Arminia Lirich 1920
So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Adler Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Sterkrade 72 - TB Oberhausen 1889
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Adler Osterfeld - RW Oberhausen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Safakspor Oberhausen - FC Welheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr BV Osterfeld 1919 - SC Buschhausen 1912
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Hirschkamp - DJK Arminia Klosterhardt II
So., 16.08.26 15:15 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock - VfR 08 Oberhausen
So., 16.08.26 15:15 Uhr Glück-Auf Sterkrade - Sportfreunde Königshardt
>>> Hier geht es zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A
1. Spieltag
So., 16.08.26 12:30 Uhr SV Adler Osterfeld II - Grün-Weiß Holten
So., 16.08.26 13:00 Uhr DJK Adler Oberhausen II - Schacht 11 Bottrop
So., 16.08.26 13:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden II - TB Oberhausen 1889 III
So., 16.08.26 13:00 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock II - VfR 08 Oberhausen II
So., 16.08.26 13:00 Uhr Glück-Auf Sterkrade II - Sportfreunde 06 Sterkrade
So., 16.08.26 13:00 Uhr BV Osterfeld 1919 II - SC Eintracht Oberhausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde 08/21 Bottrop - Post SV Oberhausen
So., 16.08.26 15:15 Uhr FC Blau Weiß Italia Oberhausen - FC Welheim II
>>> Hier geht es zum vollständigen Spielplan der Kreisliga B, Gruppe 1
1. Spieltag
So., 16.08.26 11:00 Uhr Glück-Auf Sterkrade III - Hibernia Alstaden
So., 16.08.26 12:45 Uhr SV Bottrop 1911 II - DJK Arminia Lirich 1920 II
So., 16.08.26 13:00 Uhr FC Sterkrade 72 II - TB Oberhausen 1889 II
So., 16.08.26 13:00 Uhr SuS 21 Oberhausen II - Hobby-Liga Bottrop
So., 16.08.26 13:00 Uhr Dostlukspor Bottrop II - Blau-Weiß Fuhlenbrock III
So., 16.08.26 15:00 Uhr VfR Polonia Bottrop-Ebel - SpVgg Sterkrade 06/07 II
So., 16.08.26 15:00 Uhr Grün-Weiß Holten II - SG Osterfeld
So., 16.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt III - SC Buschhausen 1912 II
>>> Hier geht es zum vollständigen Spielplan der Kreisliga B, Gruppe 2
1. Spieltag
So., 16.08.26 10:45 Uhr SuS 21 Oberhausen III - Grün-Weiß Holten III
So., 16.08.26 10:45 Uhr SV Bottrop 1911 III - FC Bosporus Oberhausen II
So., 16.08.26 12:30 Uhr PSV Oberhausen - FC Welheim III
So., 16.08.26 13:00 Uhr FC Internationale Oberhausen 2023 II - Schacht 11 Bottrop II
So., 16.08.26 13:00 Uhr Rhenania Bottrop U23 II - Oberhausen 78
So., 16.08.26 13:00 Uhr FC Avista Oberhausen - SV Concordia Oberhausen II
So., 16.08.26 13:00 Uhr 1. FC Hirschkamp II - SG Osterfeld II
>>> Hier geht es zum vollständigen Spielplan der Kreisliga C, Gruppe 1
1. Spieltag
So., 16.08.26 12:45 Uhr VfB Bottrop II - Post SV Oberhausen II
So., 16.08.26 13:00 Uhr Rhenania Bottrop III - Oberhausen 78 II
So., 16.08.26 13:00 Uhr FC Blau Weiß Italia Oberhausen II - SSV Welheimer Mark 25
So., 16.08.26 14:00 Uhr RSV Glückauf Klosterhardt - SG Oberhausen 92
So., 16.08.26 15:00 Uhr Rhenania Bottrop IV - Hobby-Liga Bottrop II
So., 16.08.26 17:15 Uhr DJK Adler Oberhausen III - SV Sarajevo Oberhausen II
So., 16.08.26 17:30 Uhr Fortuna Bottrop III - FC Bosporus Oberhausen
>>> Hier geht es zum vollständigen Spielplan der Kreisliga C, Gruppe 2