Das sind die Spiele im Wetzlarer Fußball-Kreispokal KREISPOKAL WETZLAR: +++ Die Partien in der ersten Runde des Wetzlarer Fußball-Kreispokals sind ausgelost. Bevor der Ball rollt, müssen noch ein paar Termine abgestimmt werden +++

Wetzlar . Titelverteidiger SC Waldgirmes bekommt es in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals mit einem Aufsteiger zu tun. Der Hessenligist gastiert beim SV Kölschhausen. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend im Sportheim der TSG Dorlar. Der FC Burgsolms, in der vergangenen Saison im Endspiel erst im Elfmeterschießen an den Lahnauern gescheitert, reist zur SpVgg. Lemp.

Wie Pokalleiter Thomas Claudy mitteilte, sollen die Spiele spätestens am letzten Wochenende im Juli über die Bühne gehen, also noch bevor der Ball im Ligaalltag wieder rollt. Hier gilt es, die ersten Hürden zu meistern. Denn da der SC Waldgirmes am 26./27. Juli im Hessenpokal im Einsatz ist (Auslosung am Samstag bei der Rundenbesprechung in Grünberg), kann die Partie gegen den SV Kölschhausen nicht wie geplant stattfinden. Die Vereine verständigten sich als neuen Termin auf den 6. August (19 Uhr).