Das sind die Spiele im Viertel- und Halbfinale des Niederrheinpokals

Nur noch ein erlesener Kreis aus neun Kandidaten verbleibt im Wettstreit um den Titel des Niederrheinpokals und dem gleichbedeutenden Ticket für den DFB-Pokal. Am Donnerstag (23. Oktober, 13 Uhr) lost der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) für die übrigen Teams das Viertel- und Halbfinale aus. Verantwortlich für die Auslosung ist Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses (VFA). Da die Achtelfinal-Partie zwischen dem VfB Homberg und RW Oberhausen noch aussteht, wird zudem ein Doppellos gezogen.
Und damit steht der Weg bis ins Finale fest. Der SV Sonsbeck darf sich einmal mehr auf ein Highlightspiel freuen, es geht gegen den MSV Duisburg. Für den SC St. Tönis, VfB Hilden und den FC Büderich ergibt sich zudem ein durchaus realistischer Weg bis ins Finale. Im Zweifel stünde da aber noch der Wuppertaler SV im Weg.
13.10 Uhr: Zum Halbfinale
13.05 Uhr: Die Paarungen des Viertelfinals:
13.05 Uhr: Nun geht es ans Eingemachte. Jades erklärt soeben noch, dass mit Homberg und RWO ein Doppellos gezogen wird. Der Gewinner wird voraussichtlich auch nicht am üblichen Spieltag des Viertelfinals spielen.
13.04 Uhr: Der in Meerbusch wohnhafte 65-Jährige wäre unter Umständen auch offen für ein neues Abenteuer.
13 Uhr: Auf geht's! Wolfgang Jades begrüßt soeben Armin Reutershahn (zuletzt unter anderem Co-Trainer bei Borussia Dortmund, sowie in den 90er Jahren Trainer beim KFC Uerdingen) als heutige Losfee.
12.50 Uhr: In wenigen Minuten dürften die Kugeln durch die Lostrommel rollen. Somit wird für alle Teams der Weg ins Finale auch heute schon bestimmt. Für die Oberligisten stellt sich die Frage: Lieber einen "machbaren Gegner" aus der eigenen Spielklasse oder doch das Hammerlos mit dem MSV Duisburg?
1. Runde: 10. August 2025 (Ohne Dritt- und Regionalligisten)
1. Runde: 19. & 20. August 2025 für Dritt- und Regionalligisten
2. Runde: 9. & 10. September 2025
Achtelfinale: 14. & 15. Oktober 2025
Viertelfinale: 18. & 19. November 2025
Halbfinale: 24. & 25. März 2025
Finale am Finaltag der Amateure: 23. Mai 2026
2025: Rot-Weiss Essen
2024: Rot-Weiss Essen
2023: Rot-Weiss Essen
2022: SV Straelen
2021: Wuppertaler SV
2020: Rot-Weiss Essen
2019: KFC Uerdingen
2018: Rot-Weiß Oberhausen
2017: MSV Duisburg
2016: Rot-Weiss Essen
2015: Rot-Weiss Essen
2014: MSV Duisburg
2013: Sportfreunde Baumberg
2012: Rot-Weiss Essen
2011: Rot-Weiss Essen
2010: ETB Schwarz-Weiß Essen
2009: VfB Speldorf
2008: Rot-Weiss Essen
2007: Wuppertaler SV
2006: SSVg Velbert
2005: Wuppertaler SV
2004: Rot-Weiss Essen
2003: SSVg Velbert
2002: Rot-Weiss Essen
2001: KFC Uerdingen
2000: Wuppertaler SV
1999: Wuppertaler SV
1998: Rot-Weiß Oberhausen
1997: Borussia Mönchengladbach Amateure
1996: Rot-Weiß Oberhausen
1995: Rot-Weiss Essen
1994: FC Remscheid
1993: kein Endspiel ausgetragen
1992: kein Endspiel ausgetragen
1991: FC Remscheid
1990: kein Endspiel ausgetragen
1989: MSV Duisburg
1988: kein Endspiel ausgetragen
1987: ETB Schwarz-Weiß Essen
1986: Viktoria Goch
1985: Wuppertaler SV
1984: kein Endspiel ausgetragen
1983: 1. FC Bocholt
1982: Bayer Uerdingen Amateure
1981: Wuppertaler SV