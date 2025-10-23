Das sind die Spiele im Viertel- und Halbfinale des Niederrheinpokals

Nur noch ein erlesener Kreis aus neun Kandidaten verbleibt im Wettstreit um den Titel des Niederrheinpokals und dem gleichbedeutenden Ticket für den DFB-Pokal. Am Donnerstag (23. Oktober, 13 Uhr) lost der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) für die übrigen Teams das Viertel- und Halbfinale aus. Verantwortlich für die Auslosung ist Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses (VFA). Da die Achtelfinal-Partie zwischen dem VfB Homberg und RW Oberhausen noch aussteht, wird zudem ein Doppellos gezogen.

Und damit steht der Weg bis ins Finale fest. Der SV Sonsbeck darf sich einmal mehr auf ein Highlightspiel freuen, es geht gegen den MSV Duisburg. Für den SC St. Tönis, VfB Hilden und den FC Büderich ergibt sich zudem ein durchaus realistischer Weg bis ins Finale. Im Zweifel stünde da aber noch der Wuppertaler SV im Weg.

Sieger Spiel eins (St. Tönis/Hilden) - Sieger Spiel vier (Büderich/Wuppertal)

Sieger Spiel zwei (Bocholt/Homberg/Oberhausen) - Sieger Spiel drei (Sonsbeck/Duisburg)

13.05 Uhr: Die Paarungen des Viertelfinals:

SC St. Tönis (Oberliga) - VfB Hilden (Oberliga)

1. FC Bocholt (Regionalliga) - VfB Homberg/ RW Oberhausen (Oberliga/Regionalliga)

SV Sonsbeck (Oberliga) - MSV Duisburg (3. Liga)

FC Büderich (Oberliga) - Wuppertaler SV (Regionalliga)

13.05 Uhr: Nun geht es ans Eingemachte. Jades erklärt soeben noch, dass mit Homberg und RWO ein Doppellos gezogen wird. Der Gewinner wird voraussichtlich auch nicht am üblichen Spieltag des Viertelfinals spielen.

13.04 Uhr: Der in Meerbusch wohnhafte 65-Jährige wäre unter Umständen auch offen für ein neues Abenteuer.

13 Uhr: Auf geht's! Wolfgang Jades begrüßt soeben Armin Reutershahn (zuletzt unter anderem Co-Trainer bei Borussia Dortmund, sowie in den 90er Jahren Trainer beim KFC Uerdingen) als heutige Losfee.

12.50 Uhr: In wenigen Minuten dürften die Kugeln durch die Lostrommel rollen. Somit wird für alle Teams der Weg ins Finale auch heute schon bestimmt. Für die Oberligisten stellt sich die Frage: Lieber einen "machbaren Gegner" aus der eigenen Spielklasse oder doch das Hammerlos mit dem MSV Duisburg?

Folgende Teams werden aus der Lostrommel gezogen

MSV Duisburg (3.Liga)

1. FC Bocholt (Regionalliga West)

Wuppertaler SV (Regionalliga West)

SC St. Tönis (Oberliga Niederrhein)

VfB Hilden (Oberliga Niederrhein)

FC Büderich (Oberliga Niederrhein)

SV Sonsbeck (Oberliga Niederrhein)

VfB Homberg/ RW Oberhausen (Oberliga Niederrhein/Regionalliga West; Begegnung steht noch aus)

