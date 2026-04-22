„Das sind die Spiele, die wir spielen wollen“: Gipfeltreffen

Es ist eines dieser Spiele, auf die alle Beteiligten hinfiebern. Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen (56 Punkte) trifft im Nachholspiel des 17. Spieltags der Bezirksliga Braunschweig 4 auf den drittplatzierten SCW Göttingen (45 Punkte) und die Vorzeichen könnten kaum klarer sein: zwei formstarke Mannschaften, zwei klare Siege zuletzt, ein Duell auf Augenhöhe trotz Tabellenabstand.

Der Spitzenreiter setzte am vergangenen Spieltag ein deutliches Signal und fertigte die SG Niedernjesa v.1925 mit 6:0 ab. Auch der SCW ließ nichts anbrennen und besiegte VfR Dostluk Osterode mit 4:1.

Dass beide Teams aktuell in guter Verfassung sind, spiegelt sich auch in den Aussagen der Trainer wider. TSV-Trainer Endrik Heberling blickt mit großer Vorfreude auf das Duell: „Wir haben natürlich eine mega Vorfreude auf das Spiel. Nachdem wir am Wochenende in Seulingen zum ersten Mal spielen durften, können wir jetzt auch endlich in Landolfshausen das erste Heimspiel bestreiten.“

Der Gegner genießt dabei höchsten Respekt: „Sehr formstark, wenig liegen lassen bislang, auch schon über den Winter hinweg bzw. zum Ende der Hinrunde hin.“ Genau solche Spiele sind es, die den Tabellenführer reizen: „Das sind die Spiele, die wir haben wollen. Das sind die Spiele, die wir spielen wollen. Es ist alles angerichtet, um den nächsten Sieg einzufahren.“

Auch beim SCW Göttingen ist die Motivation greifbar. Trainer Steffen Claaßen beschreibt die aktuelle Situation als intensiven Rhythmus: „Es geht Schlag auf Schlag.“ Trotz des Sieges gegen Osterode sieht er Verbesserungspotenzial: „Mit dem Spiel können wir grundsätzlich nicht zufrieden sein, aber gewonnen ist gewonnen, schwamm drüber.“

Der Blick richtet sich klar nach vorne und auf den Tabellenführer: „Auf Landolfshausen haben wir alle super Bock, wir sind super heiß darauf, uns mit einer Mannschaft zu messen, die uns auch an die Grenzen bringen wird.“ Dabei geht der SCW mit einer Mischung aus Respekt und Gelassenheit ins Spiel: „Ich glaube, wir haben nichts zu verlieren.“

Auch tabellarisch scheint die Ausgangslage eindeutig, doch Claaßen relativiert: „Die haben ja da ihre 11 Punkte Vorsprung. Ich glaube, an der Tabelle rüttelt das Spiel jetzt nichts. Da geht es dann um den sportlichen Wettkampf, um zu sehen, wer ist besser am heutigen Tag.“

Das Hinspiel konnte der TSV bereits mit 3:1 für sich entscheiden. Damals trafen Celik (25.) sowie zweimal Lippenat (46., 65.), ehe Schmerbach (85.) verkürzte. Doch die Karten werden nun neu gemischt.

Die Konstellation ist klar: Der TSV kann seine Spitzenposition weiter festigen, der SCW möchte sich im direkten Vergleich beweisen. Oder, wie es Claaßen formuliert: „Solche Spiele machen immer am meisten Spaß.“