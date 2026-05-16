– Foto: SG Bergdörfer

Die SG Bergdörfer möchte sich im gesicherten Bereich festsetzen und die eigene Entwicklung stabilisieren, während die SG Werratal 2000 im tiefen Abstiegskampf um dringend benötigte Punkte kämpft. Beide Teams kommen dabei mit jüngsten Ergebnissen in unterschiedlicher Verfassung in die Partie.

Sportlich treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt sehr unterschiedliche Resultate erzielt haben. Die SG Bergdörfer gewann ihr Heimspiel gegen VfR Dostluk Osterode mit 3:0 und konnte damit eine zuvor schwankende Phase korrigieren. Deutlich wechselhafter verlief die jüngste Partie der SG Werratal 2000, die sich TuSpo Petershütte mit 1:3 geschlagen geben musste. Dabei stand es nach einem Eigentor von Mark Glatter und Treffern von Niclaas Domjahn sowie Davin Julien Malina am Ende klar zugunsten der Gäste.

Im Mittelpunkt der Vorbereitung bei Bergdörfer steht die Forderung nach Konstanz, die Trainer Fabio Fröchtenicht nach dem jüngsten Erfolg klar formuliert. Zunächst ordnete er den Sieg als wichtigen Schritt ein: „Der Sieg war verdient, und es war uns wichtig, den Auftritt aus den vergangenen Tagen direkt zu korrigieren.“ Gleichzeitig verweist er auf die weiterhin vorhandenen Schwächen im Abschluss: „Dennoch müssen wir unsere Chancen konsequenter nutzen, zur Halbzeit hätten wir klarer führen müssen und im letzten Drittel zielstrebiger agieren.“

Die Entwicklung seiner Mannschaft bewertet Fröchtenicht dabei insgesamt positiv, verbindet dies jedoch mit einer klaren Erwartungshaltung für die kommenden Aufgaben. „Insgesamt war es ein deutlich verbesserter Auftritt im Vergleich zuvor. Nun gilt es, Konstanz in unsere Leistungen zu bringen.“ Gerade das Heimspiel gegen Werratal wird dabei als entscheidend eingeordnet. „Wir spielen zu Hause, wollen an die gezeigte Leistung anknüpfen und weitere Punkte holen. Das sind die Spiele, die wir gewinnen müssen, wenn wir uns in der Tabelle verbessern wollen.“

Für die SG Werratal 2000 ist die Situation im Tabellenkeller dagegen von zunehmendem Druck geprägt.