Das sind die schönsten Stadien am Niederrhein - Teil 3 Im dritten Teil der Reihe präsentieren wir euch weitere Stadion-Schmuckkästchen am Niederrhein.

Im dritten Teil stellen wir euch weitere Stadion-Highlights am Niederrhein vor. Auch diese Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Haben wir etwas vergessen oder gibt es bei euch etwas, was es sonst nirgendwo gibt? Dann schickt uns gerne eine Mail an fupa@rp-digital und wir nehmen eure Vorschläge in unsere Liste auf.

Sportanlage im Stadtgarten 120 Jahre alt wird der Dülkener FC in diesem Jahr - wenn das kein Grund zum feiern ist. Der Familienverein trägt seine Spiele in der Kreisliga B auf der Sportanlage am Stadtgarten aus. Dem FuPa-Aufruf folgend hat ein FuPaner die Anlage vorgestellt. "Die Spielstätte des Dülkener FC 1912 e.V. am Stadtgarten in Viersen/Dülken ist eine tolle Anlage, umgeben von Bäumen und schöner Landschaft, die im Herbst einen besonderen Reiz auf Grund der Färbung der Blätter an den Bäumen besitzt. Aber vielleicht macht ihr Euch ein eigenes Bild. Die Currywurst ist auch zu empfehlen." >>> Zu Teil 1 der schönsten Stadien am Niederrhein Bezirkssportanlage am Wasserturm

Im Hintergrund ragt der mächtige Wasserturm auf. – Foto: PM Fotos & Designs

Der Star der Anlage ist - der Wasserturm. Das war aus dem Namen ohne Probleme abzuleiten. Imposant prangt das Bauwerk am Rande des Sportplatzes, auf dem die DJK Adler Union Frintrop ihre Heimspiele in der Oberliga Niederrhein austrägt. Der Wasserturm ist ein beliebtes Foto-Motiv für die Fußball-Touristen, die sich in die Niederrungen des Amateurfußballs verirren. Ansonsten ist die Bezirkssportanlage ziemlich modern. Viel Geld wurde in zeitgemäße Kabinen und einen Kunstrasen investiert. Auch das gastronomische Angebot ist sehr gut. Jahnstadion Bottrop Über 100 Jahre alt ist das Jahnstadion in Bottrop. Eingeweiht wurde die Spielstätte im Ruhrgebiet im Juli 1924, damals wies sie noch eine Kapazität von 22.500 Plätzen auf. In der Regionalliga West verfolgten am 8. Dezember 1963 12.000 Zuschauer das Duell zwischen dem VfB Bottrop und Rot-Weiss Essen. Nach einer umfassenden Sanierung ist das Stadion aktuell für 5.200 Zuschauer ausgelegt und verfügt unter anderem über eine überdachte Sitzplatztribüne für 843 Fußball-Fans. "Der Stadionkaffee dürfte zu den besten Heißgetränken im westdeutschen Amateurfußball gehören", teilt ein FuPaner mit.

Stadion am Hohen Busch "Die Sportanlage Hoher Busch ist eine Natursportanlage, in der die einzelnen Sportanlagen von einem großen Wald umschlossen und verbunden werden. Mehrere anliegende Fußballplätze und Tennisplätze sowie andere Einrichtungen werden von Vereinen genutzt", schreibt die Stadt Viersen über die Anlage, die vom 1. FC Viersen genutzt wird. Herzstück des Stadions ist die überdachte Sitzplatztribüne, die 1.500 Zuschauern Platz bietet. Insgesamt können 5.000 Fans die Partien des ehemaligen Oberligisten, der aktuell in der Bezirksliga kickt, live verfolgen. >>> Zu Teil 2 der schönsten Stadien am Niederrhein Volksbankstadion Schwalmtal Eine besondere Architektur zeichnet das Stadion der DJK Fortuna Dilkrath nicht aus. Der Bezirksligist kann trotzdem auf etwas wohl Einzigartiges zurückgreifen. Kaum zwei Meter trennen die Abgrenzungen des Strafraums von der Außenlinie des Sportplatzes und sorgen so für den wohl kleinsten Kunstrasenplatz am Niederrhein. Direkt daneben findet sich das gemütliche Vereinsheim, was auch abseits des Spieltags zum Verweilen einlädt. Sportplatz an der Mühle