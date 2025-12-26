Das sind die schönsten Stadien am Niederrhein - Teil 1

Stadion am Zoo

Seit über 100 Jahren steht das Wuppertaler Stadion am Zoo bereits. 1924 wurde es offiziell eröffnet, 1983 unter Denkmalschutz gestellt. Seinerzeit gehörte es zu den größten und modernsten Stadien Deutschlands. Der Wuppertaler SV fand im Jahr 1954 seine Heimat im Stadion am Zoo, 35.000 Zuschauer bei Bundesliga-Duellen gegen die Bayern, Schalke oder Mönchengladbach waren keine Seltenheit. Aktuell gibt es Regionalliga-Fußball zu sehen.

Stadion Niederrhein

In Oberhausen, zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal, liegt das Stadion Niederrhein des SC Rot-Weiß Oberhausen. Wo einst Bundesliga gespielt wurde, ist heute bitterer Regionalliga-Alltag eingezogen. Eröffnet wurde das Stadion 1926, allerdings ohne Beteiligung einer Oberhausener Mannschaft: Es duellierten sich der Duisburger SpV und Arminia Bielefeld. Inzwischen ist mit der neuen Hintertor-Tribüne ein wenig Charme verloren gegangen, wer aber bei strömendem Regen schonmal in einer der Kurven stand, bleibt heute zumindest auf einer Seite trocken.

Stadion an der Feuerbachstraße

Für Bahn-Pendler zwischen Düsseldorf und Köln ist das Stadion an der Feuerbachstraße ein alltäglicher Anblick. Direkt neben den Gleisen befindet sich die Spielstätte von TuRU Düsseldorf. Aus dem Zug hat man einen tollen Blick auf die einzige Tribüne des Stadions, die über 1.200 überdachte Sitzplätze verfügt.

Röntgen-Stadion

Im Remscheider Stadtteil Lennep befindet sich das Röntgen-Stadion. 1986 diente es noch als Austragungsort des Endspiels um die Deutsche Amateurmeisterschaft, heute gibt es Landesliga-Fußball zu sehen. Gebaut wurde das Stadion bereits 1925. Als der FC Remscheid in der 2. Bundesliga spielte, wurde es noch einmal ausgebaut. Seit Jahren machen Gerüchte über einen baldigen Abriss die Runde, mittlerweile werden sie immer konkreter.

BZA Karl-Hohmann-Straße

Insgesamt 26 Einsätze für die Nationalmannschaft sorgten dafür, dass Karl Hohmann Namensgeber für das Stadion in Düsseldorf-Benrath wurde. Der Besuch hier will aber sorgfältig geplant sein: Sehr gerne wird auf den nebenliegenden Kunstrasenplatz ausgewichen.

Hubert-Houben-Stadion

Weit oben im Norden befindet sich die Spielstätte des SV Viktoria Goch. Das Hubert-Houben-Stadion kann bis zu 8.500 Fans aufnehmen, die es aber in der Bezirksliga noch nicht gab. Erstmals ausverkauft war das Stadion 2006 bei einem Freundschaftsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04.

Sportanlage Mintarder Ruhrauen

Die Sportanlage an sich ist hier nicht das Highlight. Vom Sportplatz der Mintarder Ruhrauen gibt es jedoch einen fantastischen Ausblick auf die Mintarder Ruhrtalbrücke, die sich hoch oben über der Ruhr erhebt. Vor oder nach dem Spiel gibt es noch die Gelegenheit entlang der Ruhr zu wandern.