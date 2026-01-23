 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: Tanja Kaltofen

Das sind die Schiedsrichter der Regionalliga Nordost

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

In der Regionalliga Nordost sind auch in dieser Saison zahlreiche Schiedsrichter im Einsatz. FuPa gibt den Überblick auf die aktuellen Unparteiischen:

  • Lars Albert (Regionalliga / Sächsischer FV)

  • Christoph Beblik (Regionalliga / Berliner FV)

  • Christoph Dallmann (Regionalliga / LFV Mecklenburg-Vorpommern)

  • Johannes Drößler (Regionalliga / Thüringer FV)

  • Paul Drößler (Regionalliga / Thüringer FV)

  • Christopher Gaunitz (Regionalliga / Sächsischer FV)

  • Tim Gerstenberg (Regionalliga / FLV Brandenburg)

  • Philipp Jacob (Regionalliga / Sächsischer FV)

  • Rasmus Jessen (Regionalliga / Berliner FV)

  • Kai Kaltwaßer (Regionalliga / Berliner FV)

  • Jens Klemm (Regionalliga / Sächsischer FV)

  • Max Kluge (Regionalliga / Sächsischer FV)

  • Patrick Kluge (Regionalliga / FV Sachsen-Anhalt)

  • Matthias Lämmchen (Regionalliga / Thüringer FV)

  • Florian Lukawski (Regionalliga / FLV Brandenburg)

  • Florian Markhoff (Regionalliga / LFV Mecklenburg-Vorpommern)

  • Sirko Müke (Regionalliga / LFV Mecklenburg-Vorpommern)

  • Henry Müller (Regionalliga / FLV Brandenburg)

  • Eugen Ostrin (Regionalliga / Thüringer FV)

  • Lukas Pilz (Regionalliga / FV Sachsen-Anhalt)

  • Chris Rauschenberg (Regionalliga / Thüringer FV)

  • Luis Riedel (Regionalliga / Sächsischer FV)

  • Marcel Riemer (Regionalliga / FLV Brandenburg)

  • Johannes Schipke (Regionalliga / FV Sachsen-Anhalt)

  • Miriam Schwermer (Regionalliga / FV Sachsen-Anhalt)

  • Benjamin Strebinger (Regionalliga / Thüringer FV)

  • Florian Strübing (Regionalliga / LFV Mecklenburg-Vorpommern)

  • Marvin Tennes (Regionalliga / LFV Mecklenburg-Vorpommern)

  • Marko Wartmann (Regionalliga / Thüringer FV)

  • Pascal Wien (Regionalliga / Berliner FV)

  • Franziska Wildfeuer (Regionalliga / Sächsischer FV)

    Die Daten beruhen auf Verbandsangaben.

