Das sind die Schiedsrichter der Regionalliga Nordost

In der Regionalliga Nordost sind auch in dieser Saison zahlreiche Schiedsrichter im Einsatz. FuPa gibt den Überblick auf die aktuellen Unparteiischen:
Lars Albert (Regionalliga / Sächsischer FV)
Christoph Beblik (Regionalliga / Berliner FV)
Christoph Dallmann (Regionalliga / LFV Mecklenburg-Vorpommern)
Johannes Drößler (Regionalliga / Thüringer FV)
Paul Drößler (Regionalliga / Thüringer FV)
Christopher Gaunitz (Regionalliga / Sächsischer FV)
Tim Gerstenberg (Regionalliga / FLV Brandenburg)
Philipp Jacob (Regionalliga / Sächsischer FV)
Rasmus Jessen (Regionalliga / Berliner FV)
Kai Kaltwaßer (Regionalliga / Berliner FV)
Jens Klemm (Regionalliga / Sächsischer FV)
Max Kluge (Regionalliga / Sächsischer FV)
Patrick Kluge (Regionalliga / FV Sachsen-Anhalt)
Matthias Lämmchen (Regionalliga / Thüringer FV)
Florian Lukawski (Regionalliga / FLV Brandenburg)
Florian Markhoff (Regionalliga / LFV Mecklenburg-Vorpommern)
Sirko Müke (Regionalliga / LFV Mecklenburg-Vorpommern)
Henry Müller (Regionalliga / FLV Brandenburg)
Eugen Ostrin (Regionalliga / Thüringer FV)
Lukas Pilz (Regionalliga / FV Sachsen-Anhalt)
Chris Rauschenberg (Regionalliga / Thüringer FV)
Luis Riedel (Regionalliga / Sächsischer FV)
Marcel Riemer (Regionalliga / FLV Brandenburg)
Johannes Schipke (Regionalliga / FV Sachsen-Anhalt)
Miriam Schwermer (Regionalliga / FV Sachsen-Anhalt)
Benjamin Strebinger (Regionalliga / Thüringer FV)
Florian Strübing (Regionalliga / LFV Mecklenburg-Vorpommern)
Marvin Tennes (Regionalliga / LFV Mecklenburg-Vorpommern)
Marko Wartmann (Regionalliga / Thüringer FV)
Pascal Wien (Regionalliga / Berliner FV)
Franziska Wildfeuer (Regionalliga / Sächsischer FV)
---
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________