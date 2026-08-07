"Das sind die Regeln, die wir natürlich akzeptieren müssen" Der TSGV Waldstetten muss schnell Fokus wieder auf die Liga richten. Zum Start in der Landesliga geht es gegen den SC Geislingen. von tsgv · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jani Pless

Dass der Mittwochabend zu einem Waldstetter Feiertag werden würde, damit hatte man im Klub selbst nicht unbedingt gerechnet. Nicht nur, dass man den Favoriten TSV Essingen mit 6:5 nach Elfmeterschießen besiegen konnte, das Stadion war mal wieder richtig schön voll, ein natürlich nicht zu unterschätzender Faktor für den Verein.

Da fällt es dem einen oder anderen Spieler möglicherweise schwieriger als sonst, sich wieder auf die Realität zu konzentrieren, und die heißt Landesliga. Doch Spielertrainer Tim Schraml wird für den nötigen Fokus gesorgt haben. Zu Gast hat man zum Start an diesem Samstag (15.30 Uhr) den SC Geislingen, den man erst als letzten Gegner der abgelaufenen Saison bespielt hatte und den man ohnehin gut kennt. Damals setzten sich die Geislinger mit 2:1 durch. „Geislingen ist eine Mannschaft mit viel Qualität, die Einzelspieler sind gut, dazu hat der Klub einen neuen Trainer“, sagt Lukas Hartmann, Sportlicher Leiter des TSGV. Diese Qualität habe man unter anderem in besagtem letzten Saisonspiel der vergangenen Runde erleben dürfen. Und dass der SCG eine bessere Runde als die vergangene spielen wolle, davon sei schließlich auszugehen.