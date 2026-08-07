Dass der Mittwochabend zu einem Waldstetter Feiertag werden würde, damit hatte man im Klub selbst nicht unbedingt gerechnet. Nicht nur, dass man den Favoriten TSV Essingen mit 6:5 nach Elfmeterschießen besiegen konnte, das Stadion war mal wieder richtig schön voll, ein natürlich nicht zu unterschätzender Faktor für den Verein.
Da fällt es dem einen oder anderen Spieler möglicherweise schwieriger als sonst, sich wieder auf die Realität zu konzentrieren, und die heißt Landesliga. Doch Spielertrainer Tim Schraml wird für den nötigen Fokus gesorgt haben. Zu Gast hat man zum Start an diesem Samstag (15.30 Uhr) den SC Geislingen, den man erst als letzten Gegner der abgelaufenen Saison bespielt hatte und den man ohnehin gut kennt. Damals setzten sich die Geislinger mit 2:1 durch.
„Geislingen ist eine Mannschaft mit viel Qualität, die Einzelspieler sind gut, dazu hat der Klub einen neuen Trainer“, sagt Lukas Hartmann, Sportlicher Leiter des TSGV. Diese Qualität habe man unter anderem in besagtem letzten Saisonspiel der vergangenen Runde erleben dürfen. Und dass der SCG eine bessere Runde als die vergangene spielen wolle, davon sei schließlich auszugehen.
So schön der unerwartete Erfolg gegen den Oberligisten aus Essingen gewesen ist, so müssen die Waldstetter jetzt erst einmal schauen, ob jeder Spieler seine Akkus rechtzeitig wieder aufgeladen bekommt. Sicher fehlen wird neben dem Langzeitverletzten Nick Schairer, der das Torwart-Trio der Waldstetter komplettiert, Marc Heinzmann und Luka Vodopija. Beide werden aller Voraussicht nach aber nicht sehr lange fehlen.
Ein harter Schlag ist die Sperre für den Spielertrainer Tim Schraml, der gegen Essingen in der 109. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist und nun zum Start zuschauen muss. Bei dieser doch recht harten Entscheidung schüttelt Hartmann nur den Kopf, sagt aber: „Das sind die Regeln, die wir natürlich akzeptieren müssen.“
Geislingen dürfte die Waldstetter zumindest ganz gut kennen, denn SCG-Stürmer Marcel Mädel, jüngst vom TSGV gewechselt, hat sich doch recht viele Spiele angeschaut während der Vorbereitung. Trotz dieser Tatsache und dem Fehlen Schramls ist Hartmann optimistisch: „Wir geben natürlich alles für einen Heimerfolg und hoffen einfach, dass wir den Schwung aus dem Pokal mitnehmen können.“