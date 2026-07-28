Das sind die Regeländerungen zur Saison 2026/2027

Nachfolgend gibt es einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Muss das Spiel aufgrund einer Verletzung unterbrochen werden oder werden medizinische Betreuerinnen auf das Spielfeld gerufen, müssen die betroffenen Spielerinnen das Spielfeld grundsätzlich für mindestens eine Minute verlassen.



Von dieser Regel gibt es jedoch Ausnahmen. Diese gelten unter anderem für:

Torhüter*innen

Zusammenprall zweier Spieler*innen derselben Mannschaft

schwere Verletzungen

Verletzungen nach Fouls mit persönlicher Strafe

Situationen, in denen die verletzte Spielerin bzw. der verletzte Spieler selbst einen Strafstoß ausführen soll

Neue 10-Sekunden-Regel bei Auswechslungen

Um Zeitspiel zu verhindern, gilt künftig eine klare Zeitvorgabe für Auswechslungen.

Ausgewechselte Spielerinnen haben maximal zehn Sekunden, um das Spielfeld zu verlassen. Die letzten fünf Sekunden werden durch die Schiedsrichterinnen sichtbar heruntergezählt.



Wird die Zeit überschritten, darf die einzuwechselnde Spielerin bzw. der einzuwechselnde Spieler das Spielfeld zunächst nicht betreten. Stattdessen muss mindestens eine Minute gewartet werden. Die Einwechslung erfolgt erst bei der nächsten Spielunterbrechung.

Mindestspieleranzahl

Künftig wird ein Spiel nicht automatisch abgebrochen, wenn die Anzahl der Spieler*innen auf dem Spielfeld vorübergehend unter sieben fällt.

Dies kann beispielsweise durch Zeitstrafen oder die neue Sanktion bei verspäteten Auswechslungen entstehen. Sinkt die Spielerzahl nur vorübergehend unter diese Grenze, kann das Spiel fortgesetzt werden.

Vorteil bei fehlerhaften Spielfortsetzungen

Schiedsrichter*innen können künftig auch bei bestimmten fehlerhaft ausgeführten Spielfortsetzungen den Vorteil anwenden.

Gelangt die gegnerische Mannschaft nach einem nicht korrekt ausgeführten Einwurf, Freistoß oder Abstoß unmittelbar in Ballbesitz und entsteht daraus ein aussichtsreicher Angriff, kann das Spiel weiterlaufen, anstatt die Spielfortsetzung wiederholen zu lassen.

Keine persönliche Strafe nach Torerfolg

Erzielt eine Mannschaft nach einer Vorteilsanwendung trotz einer vereitelten Torchance unmittelbar ein Tor, entfällt künftig die persönliche Strafe gegen die verteidigende Spielerin bzw. den verteidigenden Spieler.

Damit wird berücksichtigt, dass der eigentliche Nachteil durch den Torerfolg ausgeglichen wurde.

Countdown bei Einwürfen und Abstößen

Auch bei Einwürfen und Abstößen werden feste Zeitvorgaben eingeführt.



Spielerinnen und Torhüterinnen haben künftig fünf Sekunden Zeit, um den Einwurf oder den Abstoß auszuführen. Der Countdown wird durch die Schiedsrichter*innen sichtbar angezeigt.



Die Folgen bei Überschreitung:



Einwurf: Erfolgt der Einwurf nicht innerhalb von fünf Sekunden, erhält die gegnerische Mannschaft den Einwurf.

Abstoß: Wird der Abstoß nicht innerhalb von fünf Sekunden ausgeführt, erhält die gegnerische Mannschaft einen Eckball.

Alle Änderungen auf einen Blick

Mit der Saison 2026/2027 treten folgende Regeländerungen in Kraft:

Verletzte Spieler*innen müssen das Spielfeld nach einer Behandlung grundsätzlich für eine Minute verlassen.

Für Auswechslungen gilt eine verbindliche 10-Sekunden-Regel.

Ein Spiel wird nicht mehr automatisch unterbrochen, wenn die Spielerzahl vorübergehend unter sieben fällt.

Der Vorteil kann künftig auch bei bestimmten fehlerhaften Spielfortsetzungen angewendet werden.

Nach einem Torerfolg nach Vorteilsanwendung entfällt die persönliche Strafe bei einer vereitelten Torchance.

Für Einwürfe und Abstöße gilt ein sichtbarer Fünf-Sekunden-Countdown.



Mit diesen Anpassungen sollen Spielunterbrechungen reduziert, Zeitspiel konsequenter geahndet und der Spielfluss weiter verbessert werden. Alle Vereine, Trainerinnen, Spielerinnen und Schiedsrichter*innen sollten sich daher rechtzeitig mit den neuen Regelungen vertraut machen.