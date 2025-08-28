Das sind die Paarungen im Niedersachsenpokal-Viertelfinale

Im Krombacher Niedersachsenpokal der Amateure steht das Viertelfinale fest – und bietet gleich mehrere reizvolle Begegnungen. Bei der Auslosung am Donnerstagabend in Barsinghausen zog Pokalspielleiter Jörg Zellmer ein besonders interessantes Los: Der ambitionierte Oberligaaufsteiger SV Holthausen Biene darf sich auf ein Heimspiel gegen den SV Wilhelmshaven freuen, Pokalsieger der Jahre 2007 und 2010.

Die Paarung ist eines der Highlights eines rein oberligainternen Viertelfinalfeldes. Holthausen Biene zählt zu den Überraschungsteams dieser Pokalsaison und könnte mit einem Heimsieg gegen den Favoriten aus Wilhelmshaven für ein echtes Ausrufezeichen sorgen. Der SVW hat sich unter Trainer Ralf Voigt neu sortiert und strebt nicht nur in der Liga nach oben, sondern peilt auch im Pokal den großen Wurf an.

Titelverteidiger VfV Borussia 06 Hildesheim bekommt es unterdessen mit dem Lüneburger SK Hansa zu tun – ebenfalls ein Aufsteiger, der sich bislang beachtlich schlägt. Eine weitere hochkarätige Partie steigt in Bersenbrück: Der zweimalige Pokalsieger TuS Bersenbrück trifft auf den FC Verden 04. Komplettiert wird das Viertelfinale durch die Begegnung 1. FC Germania Egestorf-Langreder gegen den TSV Wetschen.