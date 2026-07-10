Das sind die neuen Staffeln der Duisburger Kreisliga A

Die Staffeln der Kreisliga A in Duisburg-Mülheim-Dinslaken stehen fest. – Foto: Roberto Parolari

Der Fußballkreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken hat am späten Donnerstagabend bekanntgegeben, wie in der neuen Saison 2026/27 in der Kreisliga A gespielt werden wird. In Staffel 1 werden dabei 15 Mannschaften an den Start gehen, 14 sind es nur in Staffel 2, wobei in jeder der beiden Staffeln genau zehn Mannschaften an den Start gehen, die in der jeweiligen Gruppe auch in der gerade abgelaufenen Saison mitgewirkt haben. Dass die Sollstärke von je 16 Mannschaften nicht erreicht wurde, hat dabei mit diversen Rückzügen und dem Verzicht von Mannschaften auf ein mögliches Nachrücken zu tun. Auch über eine mögliche, künftige Eingleisigkeit der Kreisliga A wird bereits diskutiert.

In der Tat haben auch andere Kreise den Schritt, die Kreisliga A von zwei auf eine Staffel zu reduzieren, bereits vollzogen. Auch in Düsseldorf wird inzwischen etwa eingleisig gespielt, nur im Kreis Essen und im neu formieren Kreis Remscheid-Solingen (die beide aus ehemals zwei Kreisen bestehen) wird aktuell im Fußballverband Niederrhein noch mit einer zweigleisigen Kreisliga A gespielt.

Das sind die neuen Gruppen der Duisburger Kreisliga A: