Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Das sind die neuen Spieler des SSC Burg für 2026/2027
Teaser VL MITTE: +++ Die Fußballer des SSC Burg haben sich für die Saison 2026/27 gut verstärkt: Mit gestandenen Offensivspielern und mit Talenten, die den Sprung wie ihre Vorgänger schaffen sollen +++
Herborn. Tore zu erzielen, ist bei den Fußballern des SSC Burg immer ein Thema - ohne echten Mittelstürmer ein komplizierteres in der Verbandsliga-Elf und ein selbstverständlicheres in der Kreisoberliga-Mannschaft. Umso erfreuter ist Cheftrainer Steffen Hardt, für den wie immer gemeinsamen Kader der „Ersten“ und „Zweiten“ eine Reihe neuer Offensivspieler begrüßen zu dürfen.