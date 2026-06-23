Das sind die neuen Spieler des SSC Burg für 2026/2027

Luca Kreutner wechselt vom Kreisoberligisten SG Seelbach/Scheld zum SSC Burg. © Steffen Hardt/SSC Burg

Herborn. Tore zu erzielen, ist bei den Fußballern des SSC Burg immer ein Thema - ohne echten Mittelstürmer ein komplizierteres in der Verbandsliga-Elf und ein selbstverständlicheres in der Kreisoberliga-Mannschaft. Umso erfreuter ist Cheftrainer Steffen Hardt, für den wie immer gemeinsamen Kader der „Ersten“ und „Zweiten“ eine Reihe neuer Offensivspieler begrüßen zu dürfen.