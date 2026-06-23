 2026-06-23T10:23:26.695Z

Transfers

Das sind die neuen Spieler des SSC Burg für 2026/2027

Teaser VL MITTE: +++ Die Fußballer des SSC Burg haben sich für die Saison 2026/27 gut verstärkt: Mit gestandenen Offensivspielern und mit Talenten, die den Sprung wie ihre Vorgänger schaffen sollen +++

von Redaktion · Heute, 20:59 Uhr · 0 Leser
Luca Kreutner wechselt vom Kreisoberligisten SG Seelbach/Scheld zum SSC Burg. © Steffen Hardt/SSC Burg
Luca Kreutner wechselt vom Kreisoberligisten SG Seelbach/Scheld zum SSC Burg. © Steffen Hardt/SSC Burg

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Herborn. Tore zu erzielen, ist bei den Fußballern des SSC Burg immer ein Thema - ohne echten Mittelstürmer ein komplizierteres in der Verbandsliga-Elf und ein selbstverständlicheres in der Kreisoberliga-Mannschaft. Umso erfreuter ist Cheftrainer Steffen Hardt, für den wie immer gemeinsamen Kader der „Ersten“ und „Zweiten“ eine Reihe neuer Offensivspieler begrüßen zu dürfen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.