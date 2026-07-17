Das sind die neuen RWO-Trikots der Saison 2026/27 Rot-Weiß Oberhausen präsentiert voller Stolz das neue Heim-, Auswärtsund Ausweichtrikot für die Saison 2026/27 in der Regionalliga West von RWO · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Rot-Weiß Oberhausen stellt seine neuen Trikots vor. – Foto: RWO

Oberhausens Bürgermeister Thorsten Berg gehörte zu den ersten Personen, die die neuen Prachtstücke zu sehen bekamen. Im Rahmen der offiziellen Trikotvorstellung im Rathaus überreichte RWO-Geschäftsführer Maximilian Gregorius zusammen mit den Kleeblatt-Profis Michel Niemeyer, Kerem Yalcin und Alexander Mühling feierlich ein eingerahmtes Exemplar an die Stadt Oberhausen.

Heim wie gewohnt, auf fremden Plätzen in Camo-Optik Zuhause gibt es keine Kompromisse: Im Stadion Niederrhein laufen die RWO-Profis in den traditionellen Vereinsfarben Rot und Weiß auf. Auswärts werden die Kleeblätter ein schwarzes Trikot in Camo-Optik mit farblich angepassten Logo auf der Brust tragen. Ein besonderes Highlight stellt außerdem das blaue Ausweichtrikot mit rot-weißen Streifen auf den Schultern, sowie eingearbeiteten Merkmalen aus dem Oberhausener Stadtwappen auf der Vorderseite dar. „Das Oberhausener Stadtwappen steht für unsere Geschichte, unseren Zusammenhalt und den Stolz auf unsere Stadt. Werte, die auch Rot-Weiß Oberhausen seit Generationen lebt“, erklärt Oberbürgermeister Berg.

Auch RWO-Geschäftsführer Maximilian Gregorius zeigt sich voller Stolz: „Wir danken Oberbürgermeister Thorsten Berg und der Stadt Oberhausen dafür, dass wir die neuen Trikots in diesem tollen Rahmen präsentieren durften. Die Aktion unterstreicht den Zusammenhalt unserer Stadt und steht sinnbildlich für eine Gemeinschaft, die weit über den Fußballplatz hinausgeht.“ Das sind die neuen Trikots der Saison 2026/27: Zuhause in Rot, Auswärts in Schwarz, immer für Stadt und Verein. Für unsere Heimat. Wir tragen Oberhausen nicht nur auf der Brust, wir tragen unsere Stadt im Herzen.