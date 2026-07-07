Das sind die neuen Gruppen in der 2. und 3. Liga

Das Warten hat ein Ende: Seit Dienstag stehen die – allerdings noch provisorischen – Gruppeneinteilungen für die Saison 2026/27 fest.

In der 2. Liga gab es nicht viele Verschiebungen. Die beiden Zürcher Interregio-Absteiger Dübendorf und Bülach wurden jedoch der Gruppe 2 zugeteilt. Dadurch wechselte Glattbrugg in die Gruppe 1.

Die ungewöhnlichsten Gruppeneinteilungen betreffen wohl Aufsteiger Männedorf II (Gruppe 3) und dem versetzten Phönix Seen II (Gruppe 6), die mehrheitlich nicht gegen Mannschaften aus der direkten Umgebung antreten. Dies hat mit der ebenso in der selben Liga spielenden ersten Mannschaft zu tun. Mit dem im Tösstal beheimateten Club Reggina Svizzera (Gruppe 5) spielt zudem ein auf dieser Stufe noch unbekanntes Gesicht neu in der 3. Liga.

Gruppe 1: Affoltern am Albis, Birmensdorf (Aufsteiger), Buttikon, Freienbach II, Kilchberg-Rüschlikon, Lachen/Altendorf II, Richterswil (Aufsteiger), Thalwil II, Uitikon (Aufsteiger), Wädenswil II, Wettswil-Bonstetten II, Wollerau.

Gruppe 2: BC Albisrieden, Altstetten, Dietikon II, Engstringen, Turicum, Oetwil-Geroldswil II (Aufsteiger), Racing Club, Republika Srpska, Schlieren, Seefeld II, Wettswil-Bonstetten III, YF Juventus II (Absteiger).

Gruppe 3: Albania, G.S.I. Rümlang, Höngg II (Absteiger), Kosova II, Männedorf II (Aufsteiger), Oerlikon/Polizei, Regensdorf II, Schwamendingen, Seebach (Aufsteiger), Unterstrass II, Witikon, Zürich-Affoltern (Aufsteiger).

Gruppe 4: Brüttisellen-Dietlikon II (Aufsteiger), Seuzach II, Wülflingen (Aufsteiger), Veltheim II, Bassersdorf II, Rümlang (Absteiger), Räterschen, Kloten, Glattfelden, Elgg, Dübendorf II, Bülach 2.

Gruppe 5: Beringen, Club Reggina Svizzera (Aufsteiger), Diessenhofen, Dinamo Schaffhausen, Ellikon Marthalen, Neftenbach (Aufsteiger), Phönix Seen (Absteiger), Sporting Club Schaffhausen, SV Schaffhausen II, Thayngen (Absteiger), Töss, Wiesendangen II.

Gruppe 6: Küsnacht (Absteiger), Hinwil, Männedorf, Rüti, Uster II, Wetzikon, Herrliberg II, Russikon (Aufsteiger), Volketswil, Phönix Seen II, Zollikon, Maur.

Alle Männer-Aktivligen auf einen Blick

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Einzelne Änderungen an den Gruppeneinteilungen sind in den nächsten Tagen noch möglich. Die Spielpläne der neuen Saison werden spätestens am 29. Juli online sein.

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