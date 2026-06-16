Das sind die neuen Gruppen in der 1. Liga

Erstliga-Klub aus der Region gibt erste Zu- und Abgänge bekannt +++ Schlieren bestimmt Trainer für nächste Saison +++ Wollishofens Ex-Profi Brunner hat keine Lust mehr +++ Trainerwechsel bei Schaffhauser-Drittliga-Verein

Promotion League/1. Liga: Gruppeneinteilungen sind bekannt. Die Einteilungen der Gruppen für die Saison 2026/27 gaben keine Überraschungen. Die U21 der Grasshoppers bleibt als einziges Team der Region Zürich in der Gruppe 2. Aufsteiger Thalwil wurde erwartungsgemäss der Gruppe 3 zugeordnet.

Gruppe 3

Taverne, Baden, Collina d’Oro, Dietikon, Freienbach, Gossau SG (Aufsteiger), Kosova, Locarno (Aufsteiger), Mendrisio, St. Gallen II, Thalwil (Aufsteiger), Tuggen, Wettswil-Bonstetten, Widnau, Winterthur II, Eschen/Mauren.

Die Spielpläne werden Anfang Juli veröffentlicht.

FC Freienbach: Vier Neuverpflichtungen bekannt. Der FC Freienbach hat die ersten Kaderveränderungen für die kommende Saison bekanntgegeben. Nach drei Abgängen stossen vier neue Spieler zum Tabellensechsten der letzten Saison in der Erstliga-Gruppe 3. Mit Alija Hadziarapovic (22) und Diego Kälin (20) wechseln gleich zwei Offensivspieler vom Absteiger SV Höngg nach Freienbach. Zudem verstärkt sich der FCF mit dem erfahrenen Verteidiger Valentino Giansiracusa (29), der zuletzt für den FC Kosova spielte. Komplettiert wird das Quartett durch den 18-jährigen Defensivspieler Aaron Jutzeler, der vom Team Südostschweiz kommt. Demgegenüber stehen drei Abgänge. Mittelfeldspieler Silas Morf beendet seine Laufbahn aus gesundheitlichen Gründen. Ebenfalls nicht mehr zum Kader gehören Angreifer Joshua Gasane und Torhüter Leon Melidoro.

FC Schlieren: Bürger als Cheftrainer bestätigt. Der FC Schlieren setzt auch über die laufende Saison hinaus auf Diego Bürger. Wie der Verein mitteilt, wird der bisherige Interimstrainer die 1. Mannschaft auch in der Saison 2026/27 als Cheftrainer betreuen – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Der 38-Jährige hatte das Team Anfang Mai gemeinsam mit Livio Sanseverino übernommen, nachdem sich der FC Schlieren nach einer sportlichen Krise von Trainer Jovan Janjic getrennt hatte. Der damalige Trainerwechsel erfolgte nach nur einem Sieg aus sechs Pflichtspielen. Nun haben die Verantwortlichen entschieden, die Zusammenarbeit mit Bürger langfristig fortzusetzen. In einer Mitteilung begründet der Verein den Schritt mit den positiven Eindrücken der vergangenen Wochen. Der FCS liefert sich in der Drittliga-Gruppe 2 zwei Runden vor Schluss einen Zweikampf mit den Blue Stars um den Aufstieg.

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FC Wollishofen: Cédric Brunner läuft nicht mehr auf. Der ehemalige Profi Cédric Brunner beendet seine aktive Laufbahn. Der 32-Jährige wird nicht mehr für den Zweitligisten FC Wollishofen auflaufen. Brunner war zur Rückrunde der Saison 2024/25 zum FC Wollishofen gewechselt, der damals noch in der 3. Liga spielte. Zuvor war er während seiner Profikarriere unter anderem beim FC Zürich, Arminia Bielefeld und Schalke 04 unter Vertrag. Seit Beginn des laufenden Jahres kam Brunner beim FC Wollishofen allerdings nicht mehr zu einem Pflichtspieleinsatz. Letztmalig spielte er im letzten Oktober gegen Einsiedeln (0:2). In seiner jüngsten Kolumne im Fussballmagazin «Zwölf» erklärte er nun die Gründe für seinen Entscheid: «Die letzte Motivation fehlt mir. Der FCW wird auch ohne mich den Ligaerhalt schaffen.»

Dinamo Schaffhausen: Krajinovic übernimmt nach Spektakel-Niederlage. Nach der 4:6-Niederlage gegen den Sporting Club Schaffhausen hat der NK Dinamo Schaffhausen personelle Konsequenzen gezogen. Der Verein trennte sich laut der Instagram-Plattform «fussball_reg_support» von Cheftrainer Miro Panic und Assistenztrainer Davide Mühlebach. Besonders bemerkenswert war der Spielverlauf: NK Dinamo führte bis zur 55. Minute 4:0, musste sich am Ende jedoch noch 4:6 geschlagen geben. Die Niederlage verschärfte die ohnehin angespannte sportliche Situation der Schaffhauser im Abstiegskampf der Drittliga-Gruppe 5. Panic und Mühlebach gehörten seit August 2025 zum Trainerstab des Vereins. Die Verantwortung übernimmt ab sofort Josip Krajinovic, der die Mannschaft in den verbleibenden beiden Saisonspielen zum Ligaerhalt führen soll. Bereits am Samstag steht für NK Dinamo das wichtige Heimspiel gegen den FC Phönix Seen II auf dem Programm.