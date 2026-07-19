Das sind die neuen Gruppen der Krefelder Kreisliga B

SuS Krefeld unternimmt nach dem knappen Scheitern in der Relegation in Gruppe 3 einen neuen Anlauf. – Foto: Ralph Görtz

Der Fußballkreis Kempen-Krefeld hat am Wochenende die Einteilung der drei Gruppen der Kreisliga B vorgenommen. Dabei gehen die Gruppe 1 und 3 mit je 16 Mannschaften an den Start, während die Gruppe 2 mit nur 15 Mannschaften beginnen wird. Dieser Platz bleibt deshalb frei, weil der Hülser SV II seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hat.

In Gruppe 1 treffen dabei die beiden Aufsteiger SuS Krefeld III und SG Dülken auf den A-Liga-Absteiger VSF Amern II. In Gruppe 2 tritt derweil der TuS Gellep als Absteiger an, hier dürfen sich die Fans auf viele spannende Derbys freuen. So liegen etwa die Sportanlagen des FC Traar, von Preußen und Viktoria Krefeld denkbar nah beieinander. Mit Borussia Oedt II, dem VfR Fischeln III und dem Dülkener FC II mischen hier gleich drei Aufsteiger mit.

SuS Krefeld in Gruppe 3

In Gruppe 3 dürfte wiederum SuS Krefeld zu den Favoriten gehören, das in der Relegation nur denkbar knapp den Aufstieg ins Kreisoberhaus verpasst hat. Als A-Liga-Absteiger mischt hier der VfR Fischeln II mit, als Aufsteiger sind der OSV Meerbusch III und Thomasstadt Kempen III dabei.