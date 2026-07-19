 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Das sind die neuen Gruppen der Krefelder Kreisliga B

Der Kreis Kempen-Krefeld hat die insgesamt 47 Mannschaften der Kreisliga B auf diese drei Gruppen verteilt.

von Sascha Köppen · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
SuS Krefeld unternimmt nach dem knappen Scheitern in der Relegation in Gruppe 3 einen neuen Anlauf.
SuS Krefeld unternimmt nach dem knappen Scheitern in der Relegation in Gruppe 3 einen neuen Anlauf. – Foto: Ralph Görtz

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Kreisliga B1 KEM/KRE
Kreisliga B2 KEM/KRE
Kreisliga B3 KEM/KRE
VSF Amern II
VfR Fischeln II

Der Fußballkreis Kempen-Krefeld hat am Wochenende die Einteilung der drei Gruppen der Kreisliga B vorgenommen. Dabei gehen die Gruppe 1 und 3 mit je 16 Mannschaften an den Start, während die Gruppe 2 mit nur 15 Mannschaften beginnen wird. Dieser Platz bleibt deshalb frei, weil der Hülser SV II seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hat.

In Gruppe 1 treffen dabei die beiden Aufsteiger SuS Krefeld III und SG Dülken auf den A-Liga-Absteiger VSF Amern II. In Gruppe 2 tritt derweil der TuS Gellep als Absteiger an, hier dürfen sich die Fans auf viele spannende Derbys freuen. So liegen etwa die Sportanlagen des FC Traar, von Preußen und Viktoria Krefeld denkbar nah beieinander. Mit Borussia Oedt II, dem VfR Fischeln III und dem Dülkener FC II mischen hier gleich drei Aufsteiger mit.

SuS Krefeld in Gruppe 3

In Gruppe 3 dürfte wiederum SuS Krefeld zu den Favoriten gehören, das in der Relegation nur denkbar knapp den Aufstieg ins Kreisoberhaus verpasst hat. Als A-Liga-Absteiger mischt hier der VfR Fischeln II mit, als Aufsteiger sind der OSV Meerbusch III und Thomasstadt Kempen III dabei.

Das sind die neuen Gruppen der Kreisliga B Kempen-Krefeld

Gruppe 1

  • VSF Amern II
  • SC Waldniel II
  • TSF Bracht
  • BSV Leutherheide
  • Dülkener FC
  • TSV Kaldenkirchen II
  • TuRA Brüggen III
  • DJK Oberkrüchten
  • Sportfreunde Leuth
  • TSV Boisheim
  • TVAS Viersen
  • Rhenania Hinsbeck II
  • Fortuna Dilkrath II
  • SSV Grefrath II
  • SG Dülken
  • SuS Krefeld II

Gruppe 2:

  • Union Krefeld
  • TuS Gellep
  • TSV Bockum III
  • Dülkener FC II
  • CSV Marathon II
  • SuS Krefeld II
  • SV Oppum II
  • Preußen Krefeld
  • Viktoria Krefeld
  • Borussia Oedt II
  • SC St. Tönis IV
  • FC Traar
  • SV Vorst
  • VfR Fischeln III
  • Thomasstadt Kempen II

Gruppe 3:

  • SuS Krefeld
  • Anadolu Türkspor II
  • OSV Meerbusch III
  • Niersia Neersen
  • VfB Uerdingen
  • FC Hellas Krefeld II
  • SC St. Tönis III
  • SV Oppum
  • VfL Willich II
  • SC Schiefbahn II
  • Eintracht Vinhoven
  • Linner SV
  • Thomasstadt Kempen III
  • SSV Strümp II
  • Borussia Oedt
  • VfR Fischeln II