Das sind die Neuen beim SV Schlebusch für die Defensive Nach vielen Abgängen treibt der Landesligist seine Kaderplanung voran: Acht Zugänge für Tor und Abwehr sollen den Konkurrenzkampf beleben. von RP / Luca Sekula · Heute, 09:49 Uhr · 0 Leser

Vor allem in der Defensive wird sich das Gesicht des SV Schlebusch verändern. – Foto: Christoph Tiroux

Die Kaderplanung beim SV Schlebusch nimmt weiter Form an. Nachdem die Verantwortlichen zuletzt zahlreiche Abgänge verkraften mussten, arbeiten Trainer Heiko Dietz und die sportliche Leitung mit Hochdruck am Aufgebot für die kommende Saison in der Landesliga. Vor allem in der Defensive hat sich bereits einiges getan. Insgesamt acht neue Spieler verstärken den Kader in Tor und Abwehr – darunter mehrere Talente aus der eigenen Jugend, aber auch Akteure mit Erfahrung im Männerfußball. „Hier kommt bereits unsere großartige Jugendarbeit zum Tragen. Wir bekommen einige extrem talentierte Spieler direkt aus der eigenen Jugend hoch. Das ist ganz wichtig für Schlebusch und ein tolles Zeichen an die gesamte Region“, sagt Dietz.

Im Tor erhält die bisherige Nummer eins Patrick Kuske künftig zusätzliche Konkurrenz. Lukas Möller, 23 Jahre, wechselt von TuS Roland Bürrig ins Bühl. Darüber hinaus rückt mit Florian Krieger ein 19-jähriges Eigengewächs aus der U19 auf. Beide sollen den Konkurrenzkampf beleben. Nach aktuellem Stand geht Kuske jedoch weiterhin als Favorit auf den Stammplatz in die Saison. Größer fällt die personelle Bewegung in der Abwehr aus. Besonders Jamal Amraoui machte bereits in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam. Der 18-Jährige überzeugte nicht nur defensiv, sondern steuerte in der Bezirksliga der A-Junioren auch zwei Treffer bei. Nick de Lima gilt ebenfalls als spannende Personalie. Der 19-Jährige kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden. Mit 1,80 Metern bringt er zudem gute körperliche Voraussetzungen mit. Robin Weiss komplettiert die Neuen aus dem eigenen Nachwuchs. Der Innenverteidiger zählte auch in der U19 zu den Leistungsträgern. Er soll nun behutsam an das Landesliga-Niveau herangeführt werden.

Entwicklungsspieler verpflichtet Besonders aufmerksam dürften Beobachter jedoch auf Nahom Domnic schauen. Der 19-Jährige wechselt aus der U19 von Fortuna Köln nach Schlebusch. Zwar kam der Defensivspieler in der Mittelrheinliga zuletzt nur sporadisch zum Einsatz, dennoch gilt er aufgrund seiner Ausbildung und seiner körperlichen Voraussetzungen als interessanter Entwicklungsspieler. Neben den Nachwuchskräften haben die Schlebuscher Verantwortlichen aber auch gezielt Spieler verpflichtet, die sofort helfen können. Dazu zählt vor allem David Somolank. Der 21-jährige Innenverteidiger wechselt vom Pulheimer SC zum SVS. Er bringt für sein Alter bereits viel Erfahrung mit. In der vergangenen Saison absolvierte der gebürtige Spanier 25 Pflichtspiele und gehörte in Pulheim zu den Stammkräften.