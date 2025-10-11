Sechs A-Nationalspieler gibt es in der Regionalliga West. Auf dem Rasen stehen sie für den FC Gütersloh, die Sportfreunde Siegen, den 1. FC Bocholt, sowie die Zweitvertretungen des 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Das sind die Nationalspieler der Regionalliga West.

Mit seinen 22 Jahren kann Sandro Reyes bereits auf eine beachtliche Karriere in der Nationalmannschaft der Philippinen zurückblicken. Der offensive Mittelfeldspieler des FC Gütersloh durchlief seit der U15 die Nachwuchsmannschaften des Landes, in dem er am 29. März 2003 geboren wurde. Im Seniorenbereich stand er zwölf Mal für die U23-Auswahl auf dem Platz, in der A-Nationalmannschaft kommt er aktuell auf 26 Einsätze, in denen er vier Tore erzielte und weitere drei Treffer vorbereiten konnte.

Erst 17 Jahre alt ist Patrik Kristal, der für die U21 des 1. FC Köln im offensiven Mittelfeld spielt. Auch er durchlief die Jugend-Nationalmannschaften seines Heimatlandes Estland, ehe er am 8. September 2024 für sein Land als A-Nationalspieler debütierte. Zu diesem Zeitpunkt war er gerade einmal 16 Jahre, neun Monate und 27 Tage alt. Bei der 0:3-Niederlage in Schweden wurde er in der 72. Minute eingewechselt. Seitdem trug er in insgesamt sieben Begegnungen das Trikot der Esten.

Justin Ospelt - Liechtenstein

Am 7. September 1999 wurde Justin Ospelt auf Nassau in der Karibik geboren. Inzwischen hat er die liechtensteinische Staatsbürgerschaft angenommen und gehört als Torwart zum Kader der Nationalmannschaft des Alpen-Staates. Sechs Mal stand er auf dem Feld, nachdem er zuvor schon für die Junioren-Teams des Landes den Kasten gehütet hatte. In der Regionalliga West steht er bei den Sportfreunden Siegen zwischen den Pfosten. In vier Begegnungen behielt er eine Weiße Weste.

Tiago Pereira Cardoso - Luxemburg

Mit 1,5 Millionen hat Tiago Pereira Cardoso den mit Abstand höchsten Marktwert aller A-Nationalspieler in der Regionalliga West. Der Keeper von Borussia Mönchengladbach debütierte mit 17 Jahren für sein Heimatland und stand seitdem in sechs Partien auf dem Rasen. In der Liga ist er die unangefochtene Nummer eins und stand in allen Begegnungen über die volle Distanz auf dem Rasen. Zu-Null spiele er dabei erst einmal.

Lucas Fox - Luxemburg

Ebenfalls als Torwart und ebenfalls für Luxemburg ist Lucas Fox vom 1. FC Bocholt im Einsatz. Der 25-Jährige wartet indes noch auf sein Debüt für die A-Nationalmannschaft, für die er es bislang nur in den Kader schaffte. Für die U21-Auswahl hütete er in vier Spielen das Tor.

Antonio Foti - Zypern

Erst in diesem Jahr gab Antonio Foti sein Debüt für Zypern. Beim 2:2-Unentschieden im Testspiel gegen Bulgarien stand er gleich in der Startaufstellung und wurde erst in der 79. Minute ausgewechselt. Bemerkenswert: Bevor er sich für Zypern entschied und seit der U16 regelmäßiger Gast der Auswahlmannschaften des Inselstaates ist, stand er auch für die U15 Bulgariens im Aufgebot. Der Zweitligaerfahrene Mittelfeldspieler steht aktuell in der Regionalliga für die U23 von Borussia Dortmund auf dem Rasen.