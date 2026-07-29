Das sind die Meisterschaftsfavoriten der Regionalliga West Am Wochenende startet die Regionalliga West in die Saison 2026/27. In der großen FuPa-Umfrage gibt es vor dem ersten Spieltag einen klaren Favoriten: Rot-Weiß Oberhausen liegt deutlich vorne. von André Nückel · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

RWO gilt als Top-Favorit. – Foto: André Nückel

Die Regionalliga West startet am Wochenende in die neue Saison - und die FuPa-User haben vor dem ersten Spieltag ein klares Meinungsbild abgegeben. Auf die Frage „Wer ist der Meisterschaftsfavorit in der Regionalliga West 2026/27?“ wurden insgesamt 2674 Stimmen abgegeben. Das Ergebnis: Rot-Weiß Oberhausen geht aus Sicht der Teilnehmer als klarer Favorit in die Spielzeit.

RWO erhielt 834 Stimmen und kommt damit auf 31,2 Prozent. Fast jeder dritte Teilnehmer sieht also Oberhausen als heißesten Kandidaten auf die Meisterschaft. Dahinter folgt Sportfreunde Siegen mit 543 Stimmen und 20,3 Prozent. Der Aufsteiger wird damit von den Fans bemerkenswert hoch eingeschätzt - und landet noch deutlich vor mehreren etablierten Regionalliga-Mannschaften und U-Teams. Auf Rang drei folgt Borussia Dortmund U23 mit 260 Stimmen, was 9,7 Prozent entspricht. Dahinter liegen 1. FC Bocholt mit 217 Stimmen und 8,1 Prozent sowie FC Gütersloh mit 187 Stimmen und 7,0 Prozent. Diese fünf Teams bilden in der Umfrage das klare obere Feld.

Siegen direkt mit spannendem Auftakt Dass gerade Siegen so stark abschneidet, ist eine der auffälligsten Erkenntnisse der Umfrage. Der Aufsteiger startet am Samstag um 14 Uhr auswärts bei Westfalia Rhynern in die Saison. Schon am zweiten Spieltag wartet dann das Heimspiel gegen VfB 03 Hilden, ehe es am dritten Spieltag zu FC Schalke 04 U23 geht. Oberhausen bekommt es gleich zum Auftakt mit einem Traditionsduell zu tun. Am Freitagabend um 19.30 Uhr eröffnet RWO beim Bonner SC die neue Saison. Danach folgen das Heimspiel gegen Sportfreunde Lotte und das Auswärtsspiel bei VfL Bochum U21. Für den Umfrage-Favoriten bietet der Spielplan also direkt die Möglichkeit, den hohen Erwartungen erste Argumente folgen zu lassen.