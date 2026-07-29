Das sind die Meisterschaftsfavoriten der Regionalliga West

Die Regionalliga West startet am Wochenende in die neue Saison - und die FuPa-User haben vor dem ersten Spieltag ein klares Meinungsbild abgegeben. Auf die Frage „Wer ist der Meisterschaftsfavorit in der Regionalliga West 2026/27?“ wurden insgesamt 2674 Stimmen abgegeben. Das Ergebnis: Rot-Weiß Oberhausen geht aus Sicht der Teilnehmer als klarer Favorit in die Spielzeit.
RWO erhielt 834 Stimmen und kommt damit auf 31,2 Prozent. Fast jeder dritte Teilnehmer sieht also Oberhausen als heißesten Kandidaten auf die Meisterschaft. Dahinter folgt Sportfreunde Siegen mit 543 Stimmen und 20,3 Prozent. Der Aufsteiger wird damit von den Fans bemerkenswert hoch eingeschätzt - und landet noch deutlich vor mehreren etablierten Regionalliga-Mannschaften und U-Teams.
Auf Rang drei folgt Borussia Dortmund U23 mit 260 Stimmen, was 9,7 Prozent entspricht. Dahinter liegen 1. FC Bocholt mit 217 Stimmen und 8,1 Prozent sowie FC Gütersloh mit 187 Stimmen und 7,0 Prozent. Diese fünf Teams bilden in der Umfrage das klare obere Feld.
Dass gerade Siegen so stark abschneidet, ist eine der auffälligsten Erkenntnisse der Umfrage. Der Aufsteiger startet am Samstag um 14 Uhr auswärts bei Westfalia Rhynern in die Saison. Schon am zweiten Spieltag wartet dann das Heimspiel gegen VfB 03 Hilden, ehe es am dritten Spieltag zu FC Schalke 04 U23 geht.
Oberhausen bekommt es gleich zum Auftakt mit einem Traditionsduell zu tun. Am Freitagabend um 19.30 Uhr eröffnet RWO beim Bonner SC die neue Saison. Danach folgen das Heimspiel gegen Sportfreunde Lotte und das Auswärtsspiel bei VfL Bochum U21. Für den Umfrage-Favoriten bietet der Spielplan also direkt die Möglichkeit, den hohen Erwartungen erste Argumente folgen zu lassen.
Auch Bocholt startet mit einem reizvollen Programm. Der 1. FC Bocholt tritt am ersten Spieltag am Samstag um 16 Uhr beim Aufsteiger VfB 03 Hilden an. Danach folgen das Heimspiel gegen Schalke II und die Auswärtspartie bei Borussia Mönchengladbach U23.
Hinter den Top fünf wird das Feld breiter. Die Gladbacher U23 kommt auf 120 Stimmen und 4,5 Prozent. SG Wattenscheid 09 erhielt 94 Stimmen und 3,5 Prozent. Der Bonner SC liegt mit 69 Stimmen bei 2,6 Prozent, Schalke II und 1. FC Köln U21 kommen jeweils auf 67 Stimmen und 2,5 Prozent.
Lotte erreicht 54 Stimmen und 2,0 Prozent. Dahinter folgen Hilden mit 37 Stimmen, Rhynern mit 31 Stimmen, SV Rödinghausen mit 30 Stimmen und SV Bergisch Gladbach 09 mit 29 Stimmen. SC Wiedenbrück erhielt 18 Stimmen, Bochum II neun und SC Paderborn 07 II acht Stimmen.
Die Umfrage zeigt damit zwei Dinge. RWO geht mit einem klaren Vertrauensvorsprung in die Saison. Gleichzeitig trauen die FuPa-User auch Siegen überraschend viel zu. Dahinter gibt es mit Dortmund II, Bocholt und Gütersloh ein Verfolgerfeld, das ebenfalls spürbar Rückhalt hat.
1. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr Bonner SC - RW Oberhausen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Paderborn 07 II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Westfalia Rhynern - Sportfreunde Siegen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - SG Wattenscheid 09
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Wiedenbrück
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Dortmund II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen
Sa., 01.08.26 16:00 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt
Schon die ersten Wochen liefern also mehrere interessante Standortbestimmungen. Oberhausen muss den Favoritenstatus bestätigen, Siegen kann sofort zeigen, ob die große Zustimmung berechtigt ist, und Bocholt sowie Gütersloh bekommen direkte Prüfungen bei ambitionierten Gegnern. Am Wochenende beginnt die Antwort auf die Frage, ob die FuPa-User mit ihrer Einschätzung richtig liegen.