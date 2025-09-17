Das sind die kommenden Livespiele aus der Regionalliga Bayern

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und der Bayerische Rundfunk (BR) haben die nächsten sechs Live-Übertragungen aus der Regionalliga Bayern bis Ende Oktober bekanntgegeben. Bereits terminiert waren die kommenden beiden Livespiele zwischen der SpVgg Hankofen-Hailing und den Würzburger Kickers (19. September 2025, 19 Uhr) und das kleine Frankenderby am kommenden Dienstag zwischen der SpVgg Greuther Fürth II und dem 1. FC Nürnberg II (23. September 2025, 19 Uhr). Am Freitag, den 26. Septemberg meldet sich der BR aus dem Hans-Walter-Wild-Stadion mit der Partie SpVgg Bayreuth gegen den SV Wacker Burghausen. Eine Woche später am Nationalfeiertag, den 3. Oktober wird die Begegnung zwischen der SpVgg Ansbach und dem FC Bayern II live zu sehen sein.