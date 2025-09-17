 2025-09-17T10:54:36.593Z

Allgemeines
Der BFV hat die Livespiele aus der Regionalliga Bayern bis Ende Oktober bekanntgegeben.
Der BFV hat die Livespiele aus der Regionalliga Bayern bis Ende Oktober bekanntgegeben. – Foto: Imago Images

Das sind die kommenden Livespiele aus der Regionalliga Bayern

BFV und BR haben weitere sechs Livespiele bis Ende Oktober bekanntgegeben

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Regionalliga Bayern
Haching
Hankofen
DJK Vilzing
Ansbach

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und der Bayerische Rundfunk (BR) haben die nächsten sechs Live-Übertragungen aus der Regionalliga Bayern bis Ende Oktober bekanntgegeben. Bereits terminiert waren die kommenden beiden Livespiele zwischen der SpVgg Hankofen-Hailing und den Würzburger Kickers (19. September 2025, 19 Uhr) und das kleine Frankenderby am kommenden Dienstag zwischen der SpVgg Greuther Fürth II und dem 1. FC Nürnberg II (23. September 2025, 19 Uhr). Am Freitag, den 26. Septemberg meldet sich der BR aus dem Hans-Walter-Wild-Stadion mit der Partie SpVgg Bayreuth gegen den SV Wacker Burghausen. Eine Woche später am Nationalfeiertag, den 3. Oktober wird die Begegnung zwischen der SpVgg Ansbach und dem FC Bayern II live zu sehen sein.

Die kommenden Live-Partien in der Übersicht:

  • Freitag, 19. September 2025, 19 Uhr: SpVgg Hankofen-Hailing – FC Würzburger Kickers (BR24Sport, BR24-App, ARD Mediathek, Kommentator: Bernd Schmelzer)
  • Dienstag, 23. September 2025, 19 Uhr: SpVgg Greuther Fürth II – 1. FC Nürnberg II (BR24Sport, BR24-App, ARD Mediathek, Kommentator: Lukas Schönmüller)
  • Freitag, 26. September 2025, 19 Uhr: SpVgg Bayreuth – SV Wacker Burghausen (BR24Sport, BR24-App, ARD Mediathek, Kommentator: Lukas Schönmüller, Kommentator: Florian Eckl)
  • Freitag, 3. Oktober 2025, 19 Uhr: SpVgg Ansbach – FC Bayern München II (BR24Sport, BR24-App, ARD Mediathek, Kommentator: Lukas Schönmüller)
  • Samstag, 11. Oktober 2025, 14 Uhr: SpVgg Bayreuth – FC Würzburger Kickers (BR24Sport, BR24-App, ARD Mediathek, Kommentator: Marcel Seufert)
  • Freitag, 17. Oktober 2025, 19 Uhr: SpVgg Unterhaching – SpVgg Bayreuth (BR24Sport, BR24-App, ARD Mediathek, Kommentator: Bernd Schmelzer)
  • Freitag, 24. Oktober 2025, 19 Uhr: SV Wacker Burghausen – FC Würzburger Kickers (BR24Sport, BR24-App, ARD Mediathek, Kommentator: Daniel Gahn)
  • Freitag, 31. Oktober 2025, 19 Uhr: SpVgg Unterhaching – FC Würzburger Kickers (BR24Sport, BR24-App, ARD Mediathek, Kommentator: Florian Eckl).
Aufrufe: 017.9.2025, 17:00 Uhr
PM/mwiAutor