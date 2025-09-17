Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der BFV hat die Livespiele aus der Regionalliga Bayern bis Ende Oktober bekanntgegeben. – Foto: Imago Images
Das sind die kommenden Livespiele aus der Regionalliga Bayern
BFV und BR haben weitere sechs Livespiele bis Ende Oktober bekanntgegeben
Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und der Bayerische Rundfunk (BR) haben die nächsten sechs Live-Übertragungen aus der Regionalliga Bayern bis Ende Oktober bekanntgegeben. Bereits terminiert waren die kommenden beiden Livespiele zwischen der SpVgg Hankofen-Hailing und den Würzburger Kickers (19. September 2025, 19 Uhr) und das kleine Frankenderby am kommenden Dienstag zwischen der SpVgg Greuther Fürth II und dem 1. FC Nürnberg II (23. September 2025, 19 Uhr). Am Freitag, den 26. Septemberg meldet sich der BR aus dem Hans-Walter-Wild-Stadion mit der Partie SpVgg Bayreuth gegen den SV Wacker Burghausen. Eine Woche später am Nationalfeiertag, den 3. Oktober wird die Begegnung zwischen der SpVgg Ansbach und dem FC Bayern II live zu sehen sein.
Die kommenden Live-Partien in der Übersicht:
Freitag, 19. September 2025, 19 Uhr: SpVgg Hankofen-Hailing – FC Würzburger Kickers (BR24Sport, BR24-App, ARD Mediathek, Kommentator: Bernd Schmelzer)
Dienstag, 23. September 2025, 19 Uhr: SpVgg Greuther Fürth II – 1. FC Nürnberg II (BR24Sport, BR24-App, ARD Mediathek, Kommentator: Lukas Schönmüller)