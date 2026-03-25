Das sind die höchsten Siege in der Oberliga Hamburg Die höchsten Siege in der Oberliga Hamburg seit 1999: FC Süderelbe, SC Victoria Hamburg und TuS Dassendorf dominieren, SV Lurup und VfL Pinneberg besonders häufig betroffen. Der Rekord: ein 18:0! von red · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser

In der Oberliga Hamburg hat es reihenweise kuriose Ergebnisse gegeben. – Foto: Imago Images

In der Oberliga Hamburg hat es seit 1999 immer wieder Spiele gegeben, die weit über den normalen Rahmen hinausgehen. Deutliche Ergebnisse gehören im Amateurfußball zwar dazu, doch ein Blick auf die höchsten Siege der Ligageschichte offenbart außergewöhnliche Dimensionen - und zwei Klubs, die besonders häufig betroffen sind.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp SV Lurup schreibt Negativ-Geschichte - eine Saison zum Vergessen Das deutlichste Resultat stammt aus der Saison 2015/16, als FC Süderelbe mit 18:0 beim SV Lurup gewann. Insgesamt fällt auf, dass gerade in dieser Spielzeit eine Vielzahl der höchsten Siege zustande kam. Mehrere Partien endeten zweistellig, häufig mit demselben Beteiligten: Lurup. Tatsächlich taucht der SV Lurup in der Liste besonders häufig auf - und zwar fast ausschließlich auf der Verliererseite. Insgesamt 16 Niederlagen in dieser Kategorie sprechen eine deutliche Sprache. Dahinter folgt der VfL Pinneberg, der ebenfalls mehrfach zweistellige Niederlagen hinnehmen musste. Lurup kickt mittlerweile nur noch in der Kreisliga. Unvergessen bleibt jene Saison 2015/16, als der Klub mit einem Punkt und 13:252-Gegentoren rekordverdächtig abstieg. Allein Süderelbe traf in der Saison 33-mal gegen Lurup, das all diese 16 hohen Klatschen in dieser Spielzeit kassierte

Dominante Offensiven: Süderelbe, Victoria und Dassendorf Auf der anderen Seite stehen Mannschaften, die regelmäßig für klare Verhältnisse sorgten. Besonders häufig vertreten ist der FC Süderelbe mit sechs Einträgen. Dahinter folgen der SC Victoria Hamburg sowie die TuS Dassendorf, die jeweils fünfmal in der Liste auftauchen. Auch Teams wie der TSV Sasel oder der TSV Buchholz 08 finden sich mehrfach unter den höchsten Siegen wieder. Die Verteilung zeigt: Es sind vor allem etablierte Oberliga-Teams, die in Phasen großer Leistungsunterschiede besonders deutlich gewinnen konnten.