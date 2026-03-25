In der Oberliga Hamburg hat es reihenweise kuriose Ergebnisse gegeben. – Foto: Imago Images
Das sind die höchsten Siege in der Oberliga Hamburg
Die höchsten Siege in der Oberliga Hamburg seit 1999: FC Süderelbe, SC Victoria Hamburg und TuS Dassendorf dominieren, SV Lurup und VfL Pinneberg besonders häufig betroffen. Der Rekord: ein 18:0!
von red · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser
In der Oberliga Hamburg hat es seit 1999 immer wieder Spiele gegeben, die weit über den normalen Rahmen hinausgehen. Deutliche Ergebnisse gehören im Amateurfußball zwar dazu, doch ein Blick auf die höchsten Siege der Ligageschichte offenbart außergewöhnliche Dimensionen - und zwei Klubs, die besonders häufig betroffen sind.
SV Lurup schreibt Negativ-Geschichte - eine Saison zum Vergessen
Das deutlichste Resultat stammt aus der Saison 2015/16, als FC Süderelbe mit 18:0 beim SV Lurup gewann. Insgesamt fällt auf, dass gerade in dieser Spielzeit eine Vielzahl der höchsten Siege zustande kam. Mehrere Partien endeten zweistellig, häufig mit demselben Beteiligten: Lurup.
Tatsächlich taucht der SV Lurup in der Liste besonders häufig auf - und zwar fast ausschließlich auf der Verliererseite. Insgesamt 16 Niederlagen in dieser Kategorie sprechen eine deutliche Sprache. Dahinter folgt der VfL Pinneberg, der ebenfalls mehrfach zweistellige Niederlagen hinnehmen musste. Lurup kickt mittlerweile nur noch in der Kreisliga. Unvergessen bleibt jene Saison 2015/16, als der Klub mit einem Punkt und 13:252-Gegentoren rekordverdächtig abstieg. Allein Süderelbe traf in der Saison 33-mal gegen Lurup, das all diese 16 hohen Klatschen in dieser Spielzeit kassierte
Dominante Offensiven: Süderelbe, Victoria und Dassendorf
Auf der anderen Seite stehen Mannschaften, die regelmäßig für klare Verhältnisse sorgten. Besonders häufig vertreten ist der FC Süderelbe mit sechs Einträgen. Dahinter folgen der SC Victoria Hamburg sowie die TuS Dassendorf, die jeweils fünfmal in der Liste auftauchen.
Auch Teams wie der TSV Sasel oder der TSV Buchholz 08 finden sich mehrfach unter den höchsten Siegen wieder. Die Verteilung zeigt: Es sind vor allem etablierte Oberliga-Teams, die in Phasen großer Leistungsunterschiede besonders deutlich gewinnen konnten.
Historie mit Aussagekraft
Die höchsten Siege der Oberliga Hamburg sind damit mehr als nur Kuriositäten. Sie erzählen von Phasen der Dominanz, von strukturellen Unterschieden und von Vereinen, die entweder regelmäßig ihre Offensivstärke ausspielten oder wiederholt an ihre Grenzen kamen - und das in der Oberliga! Im Amateurfußball gehören Schützenfeste zur Tagesordnung, in der höchsten Spielklasse der Hansestadt sind anders als erwartet keine absolute Rarität. Die Übersicht:
Höchste Siege der Oberliga Hamburg seit 1999
- 15/16 | 33. Spieltag - SV Lurup - FC Süderelbe 0:18
- 15/16 | 16. Spieltag - FC Süderelbe - SV Lurup 15:0
- 18/19 | 28. Spieltag - HSV Barmbek-Uhlenhorst - VfL Pinneberg 0:14
- 18/19 | 22. Spieltag - SC Victoria Hamburg - VfL Pinneberg 14:0
- 15/16 | 26. Spieltag - SV Curslack-Neuengamme - SV Lurup 14:1
- 15/16 | 25. Spieltag - SV Lurup - Altona 93 0:13
- 15/16 | 20. Spieltag - TuS Dassendorf - SV Lurup 13:0
- 15/16 | 34. Spieltag - SV Lurup - Niendorfer TSV 0:11
- 12/13 | 33. Spieltag - SV Rugenbergen - SV Lurup 11:0
- 18/19 | 31. Spieltag - VfL Pinneberg - TSV Sasel 1:11
- 15/16 | 28. Spieltag - SV Rugenbergen - SV Lurup 11:1
- 18/19 | 33. Spieltag - VfL Pinneberg - SV Rugenbergen 0:10
- 18/19 | 34. Spieltag - SC Condor - VfL Pinneberg 10:0
- 18/19 | 26. Spieltag - TuS Osdorf - VfL Pinneberg 10:0
- 04/05 | 2. Spieltag - SV Lurup - SV Halstenbek-Rellingen 10:0
- 19/20 | 20. Spieltag - SC Victoria Hamburg - Concordia Hamburg 10:1
- 16/17 | 33. Spieltag - FC Süderelbe - Buxtehuder SV 10:1
- 15/16 | 9. Spieltag - SV Lurup - SV Curslack-Neuengamme 1:10
- 12/13 | 26. Spieltag - TSV Buchholz 08 - SV Lurup 10:1
- 24/25 | 32. Spieltag - FC Türkiye Wilhelmsburg - Hamburger SV III 9:0
- 23/24 | 33. Spieltag - Düneberger SV - Niendorfer TSV 0:9
- 18/19 | 32. Spieltag - TSV Buchholz 08 - VfL Pinneberg 9:0
- 15/16 | 27. Spieltag - SV Lurup - HSV Barmbek-Uhlenhorst 0:9
- 15/16 | 22. Spieltag - SC Victoria Hamburg - SV Lurup 9:0
- 15/16 | 2. Spieltag - Concordia Hamburg - SV Lurup 9:0
- 07/08 | 33. Spieltag - SC Victoria Hamburg - Grün-Weiß Harburg 9:0
- 25/26 | 15. Spieltag - TSV Sasel - SV Curslack-Neuengamme 9:1
- 24/25 | 20. Spieltag - SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SV Halstenbek-Rellingen 9:1
- 24/25 | 5. Spieltag - ETSV Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt 9:1
- 21/22 | 13. Spieltag - SV Curslack-Neuengamme - Meiendorfer SV 9:1
- 21/22 | 7. Spieltag - TuS Osdorf - Hamburger SV III 9:1
- 02/03 | 28. Spieltag - Harburger TB - Türkiyemspor Hamburg 9:1
- 25/26 | 14. Spieltag - SSG Nikola Tesla Hamburg - ETSV Hamburg 0:8
- 25/26 | 6. Spieltag - SSG Nikola Tesla Hamburg - USC Paloma Hamburg 0:8
- 23/24 | 9. Spieltag - FC Süderelbe - FC Union Tornesch 8:0
- 23/24 | 5. Spieltag - FC Süderelbe - Düneberger SV 8:0
- 22/23 | 28. Spieltag - TSV Sasel - FC Union Tornesch 8:0
- 18/19 | 24. Spieltag - VfL Pinneberg - FC Süderelbe 0:8
- 18/19 | 25. Spieltag - TuS Dassendorf - VfL Pinneberg 8:0
- 18/19 | 23. Spieltag - TSV Sasel - SC Condor 8:0
- 18/19 | 15. Spieltag - TuS Dassendorf - HEBC Hamburg 8:0
- 15/16 | 17. Spieltag - Niendorfer TSV - SV Lurup 8:0
- 15/16 | 10. Spieltag - HSV Barmbek-Uhlenhorst - SV Lurup 8:0
- 13/14 | 13. Spieltag - SC Vier- und Marschlande - Oststeinbeker SV 0:8
- 07/08 | 32. Spieltag - Grün-Weiß Harburg - FC Voran Ohe 0:8
- 15/16 | 21. Spieltag - SV Lurup - SC Condor 3:10
- 25/26 | 19. Spieltag - SV Curslack-Neuengamme - TuS Dassendorf 2:9
- 07/08 | 23. Spieltag - SV Halstenbek-Rellingen - SC Victoria Hamburg 2:9
- 25/26 | 14. Spieltag - SV Curslack-Neuengamme - SC Vorwärts/Wacker Billstedt 1:8
- 25/26 | 3. Spieltag - HT 16 Hamburg - TuS Dassendorf 1:8
Diese Teams haben häufig hoch gewonnen
- FC Süderelbe – 6
- SC Victoria Hamburg – 5
- TuS Dassendorf – 5
- TSV Sasel – 4
- SV Rugenbergen – 3
- TSV Buchholz 08 – 3
- ETSV Hamburg – 2
- FC Türkiye Wilhelmsburg – 2
- HSV Barmbek-Uhlenhorst – 2
- SC Condor – 2
- SC Vorwärts/Wacker Billstedt – 2
- TuS Osdorf – 2
- Altona 93 – 1
- Concordia Hamburg – 1
- FC Voran Ohe – 1
- Harburger TB – 1
- Niendorfer TSV – 1
- SV Lurup – 1
- USC Paloma Hamburg – 1
- VfL Pinneberg – 1
- Oststeinbeker SV – 1
Diese Teams haben häufig hoch verloren
- SV Lurup – 16
- VfL Pinneberg – 8
- SV Curslack-Neuengamme – 5
- SV Halstenbek-Rellingen – 3
- FC Union Tornesch – 2
- Düneberger SV – 2
- Grün-Weiß Harburg – 2
- Hamburger SV III – 2
- SSG Nikola Tesla Hamburg – 2
- Altona 93 – 1
- Buxtehuder SV – 1
- Concordia Hamburg – 1
- HEBC Hamburg – 1
- HT 16 Hamburg – 1
- Meiendorfer SV – 1
- Niendorfer TSV – 1
- Oststeinbeker SV – 1
- SC Condor – 1
- SC Vorwärts/Wacker Billstedt – 1
- TSV Sasel – 1
- Türkiyemspor Hamburg – 1
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