Das sind die Herbstmeister in Südhessen

Das Jahr 2025 befindet sich auf der Zielgeraden, in den verbleibenden Wochen bis zur Winterpause stehen teilweise sogar schon die ersten Begegnungen der Rückserie auf dem Plan. Was bedeutet, dass die Hinrunde in fast allen Ligen der Region bereits beendet ist - und somit auch feststeht, wer Herbstmeister ist. Die halbe Strecke des Marathons Richtung Meisterschaft haben einige Teams also schon zurückgelegt. Hier ein Überblick über die Herren-Ligen der Region.

Hinweis: Es wird immer die Tabellenposition, die Zahl der Siege und Niederlagen, das Torverhältnis und die Punktzahl angegeben. (Vorläufige) Punktabzüge wegen SR-Soll sind berücksichtigt.

Verbandsliga Süd

1. Rot-Weiß Frankfurt 16 10-3-3 37:27 32

2. Kickers Offenbach II 16 9-4-3 32:20 31

3. Sportfreunde Seligenstadt 16 9-4-3 34:25 31

Gruppenliga

1. VfB Ginsheim (Auf) 17 13-3-1 62:21 42

2. FSG Riedrode 17 11-3-3 47:35 36

3. SV Dersim Rüsselsheim 17 10-4-3 42:27 34

Darmstadt-Kreis

Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau

1. SV Hahn (Ab) 16 13-2-1 61:20 41

2. SG Arheilgen 17 13-1-3 75:23 40

3. SG Modau (Ab) 17 11-4-2 47:22 37

Kreisliga A

1. SC Türk Gücü Darmstadt 14 12-0-2 58:14 36

2. FC Ober-Ramstadt 14 9-3-2 33:19 30

3. FTG Pfungstadt (Auf) 14 9-1-4 46:22 28

Kreisliga B

1. FSV Schneppenhausen 15 14-0-1 60:19 42

2. SV St. Stephan Griesheim II 15 13-0-2 50:10 39

3. TGB 1865 Darmstadt 14 10-1-3 49:17 31

Kreisliga C

1. SKG Bickenbach II 14 12-2-0 52:18 38

2. SKG Nieder-Beerbach 14 10-0-4 53:22 30

3. FC Ober-Ramstadt II 14 9-2-3 52:25 29

Kreisliga D

1. SV Hellas Darmstadt II 16 11-4-1 69:30 37

2. SV 1955 Rohrbach (Neu) 16 12-1-3 56:20 37

3. Rot-Weiß Darmstadt III (Neu) 16 11-1-4 59:22 34

Dieburg

Kreisoberliga Dieburg/Odenwald

1. TSV Höchst (Ab) 15 14-0-1 50:14 41

2. TSG Steinbach 13 11-1-1 31:10 34

3. SC Hassia Dieburg 15 10-2-3 49:31 32

Kreisliga A

1. SG Ueberau 14 11-3-0 50:14 36

2. Germania Ober-Roden II 14 11-2-1 52:23 35

3. SV DJK Viktoria Dieburg 14 11-1-2 46:18 34

Kreisliga B

1. SV Kickers Hergershausen 13 12-1-0 58:11 37

2. SV Groß-Bieberau II 15 12-1-2 58:13 37

3. PSV Groß-Umstadt 15 9-4-2 35:15 30

*Sollte Hergershausen die zwei ausstehenden Spiele noch verlieren, wäre unter Umständen Groß-Bieberau II wegen des besseren Torverhältnisses vorne. Besserer direkter Vergleich spricht aktuell für Hergershausen (1:0).

Kreisliga C

1. TSV Altheim II 14 12-2-0 62:18 38

2. SG Ueberau II 15 11-2-2 51:13 35

3. SV 45 Reinheim 14 11-0-3 49:18 33

Kreisliga D

Hier steht noch kein Herbstmeister fest.

Odenwald

Kreisoberliga Dieburg/Odenwald

1. TSV Höchst (Ab) 15 14-0-1 50:14 41

2. TSG Steinbach 13 11-1-1 31:10 34

3. SC Hassia Dieburg 15 10-2-3 49:31 32

Kreisliga A

1. SG Sandbach (Ab) 14 12-2-0 54:8 38

2. VfL Michelstadt 15 9-4-2 56:26 31

3. TSV Sensbachtal 15 9-2-4 47:32 29

Kreisliga B

Hier steht noch kein Herbstmeister fest.

Kreisliga C

1. TSV Höchst III 12 11-1-0 56:11 34

2. SG Nieder-Kainsbach II (Ab) 12 10-0-2 59:16 30

3. SG Vielbrunn/Würzberg II 13 9-0-4 40:28 27

Bergstraße

Kreisoberliga

1. Tvgg. Lorsch 14 12-1-1 48:12 37

2. SV DJK Eintracht Bürstadt 14 9-4-1 37:16 31

3. SC Olympia Lorsch 14 9-1-4 40:29 28

Kreisliga A

1. FSV Blau-Weiß Rimbach 14 11-2-1 48:19 35

2. TSV Aschbach 1896 13 9-2-2 35:17 29

3. FSG Riedrode II 13 8-1-4 39:28 25

Kreisliga B

1. VfB Lampertheim 15 12-1-2 46:21 36

2. ISC Fürth (Ab) 15 9-5-1 47:15 32

3. VfR Bürstadt (Ab) 15 8-4-3 36:21 27

Kreisliga C

1. FC Sportfreunde Heppenheim (Ab) 16 13-2-1 66:24 40

2. FV Biblis II 16 12-1-3 66:16 37

3. FC Starkenburgia Heppenheim II (Auf) 16 12-1-3 52:23 37

Groß-Gerau

Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau

1. SV Hahn (Ab) 16 13-2-1 61:20 41

2. SG Arheilgen 17 13-1-3 75:23 40

3. SG Modau (Ab) 17 11-4-2 47:22 37

Kreisliga A

1. FC Türk Gücü Rüsselsheim 16 14-1-1 76:11 43

2. SV Concordia Gernsheim 16 9-4-3 53:33 31

3. SKV Mörfelden 15 8-5-2 36:27 29

Kreisliga B

Hier steht noch kein Herbstmeister fest.

Kreisliga C Nord

1. SSV Raunheim II 9 8-0-1 43:15 24

2. FC Hillal Rüsselsheim II 10 6-2-2 31:19 20

3. SC Opel Rüsselsheim II 11 5-3-3 49:24 18

Kreisliga C Süd

Hier steht noch kein Herbstmeister fest.