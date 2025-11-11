Das sind die Herbstmeister in Rheinhessen und Nahe

Das Jahr 2025 befindet sich auf der Zielgeraden, in den verbleibenden Wochen bis zur Winterpause stehen teilweise sogar schon die ersten Begegnungen der Rückserie auf dem Plan. Was bedeutet, dass die Hinrunde in fast allen Ligen der Region bereits beendet ist - und somit auch feststeht, wer Herbstmeister ist. Die halbe Strecke des Marathons Richtung Meisterschaft haben einige Teams also schon zurückgelegt. Hier ein Überblick über die Herren-Ligen der Region.
Hinweis: Es wird immer die Tabellenposition, die Zahl der Siege und Niederlagen, das Torverhältnis und die Punktzahl angegeben.
Hier steht noch kein Herbstmeister fest.
1. TuS Mechtersheim (Ab) 14 12-1-1 46:17 37
2. FC Bienwald Kandel (Auf) 15 10-2-3 48:19 32
3. TB Jahn Zeiskam 15 9-4-2 36:17 31
1. SV 1950 Büchelberg 15 10-4-1 31:10 34
2. SVW Mainz 15 8-4-3 42:21 28
3. SV Gimbsheim 15 8-3-4 33:19 27
1. SC Hauenstein 15 13-0-2 56:16 39
2. VfR Baumholder 15 9-1-5 45:30 28
3. SV Hermersberg 15 7-5-3 34:21 26
1. SKC Barbaros Mainz (Auf) 15 12-1-2 66:14 37
2. TuS Marienborn II 15 10-1-4 35:20 31
3. TSV Gau-Odernheim II (Auf) 15 8-3-4 32:29 27
1. SG Weinsheim 15 12-2-1 56:11 38
2. SC 07 Idar-Oberstein II 15 10-1-4 52:33 31
3. SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 15 9-3-3 41:15 30
Hier steht noch kein Herbstmeister fest.
Hier steht noch kein Herbstmeister fest.
Hier steht noch kein Herbstmeister fest.
Hier steht noch kein Herbstmeister fest.
1. FC Aksu Diyar Mainz II 13 12-1-0 59:13 37
2. 1. FC Schwabsburg II 14 9-2-3 57:19 29
3. Türkischer SV Saulheim 12 8-2-2 45:18 26
Hier steht noch kein Herbstmeister fest.
Hier steht noch kein Herbstmeister fest.
1. SG Spiesheim / Albig 16 14-2-0 79:14 44
2. TuS Hochheim 16 13-1-2 60:19 40
3. SG Wiesoppenheim/Heppenheim (Neu) 16 10-3-3 65:27 33
1. TuS Gau-Heppenheim (Neu) 10 7-1-2 43:11 22
2. TuS Dorn-Dürkheim (Ab) 10 6-2-2 27:13 20
3. TuS Framersheim II 10 6-2-2 26:17 20
1. SG Kickers Worms 12 12-0-0 69:17 36
2. TSV Flörsheim-Dalsheim 12 9-2-1 54:18 29
3. TuS Hochheim II 11 8-2-1 51:17 26
1. SG Soonwald 14 13-1-0 59:9 40
2. VfL Simmertal (Ab) 14 10-3-1 46:20 33
3. SG Alsenztal 14 9-3-2 53:30 30
1. SG Weinsheim II 14 13-0-1 63:14 39
2. SV Winterbach II 14 10-2-2 59:12 32
3. SG Spabrücken/Sch./Hergf. (Auf) 14 9-4-1 47:11 31
1. SG Disibodenberg 14 12-1-1 66:20 37
2. FSV Bretzenheim 14 11-2-1 66:21 35
3. FV Kreuznacher Kickers 14 8-3-3 50:27 27
1. SG Waldlaubersh / Gutenberg II 10 7-1-2 23:18 22
2. SG Soonwald II 10 6-2-2 25:14 20
3. TSG 1862 Planig III 11 5-3-3 33:30 18
*Zur Saisonhalbzeit nach acht Spielen war die SG Soonwald II noch Tabellenführer, also Herbstmeister.
1. SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim III 10 7-1-2 33:20 22
2. SV Medard II 11 5-2-4 29:21 17
3. SG Hochstetten/Dhaun II 10 5-2-3 22:15 17
1. VfR Baumholder II (Ab) 15 11-2-2 44:22 35
2. TuS Hoppstädten 15 9-4-2 42:20 31
3. SG Rhaunen/Bundenbach (Auf) 15 8-4-3 42:30 28
1. Spvgg. Teufelsfels 13 10-1-2 58:15 31
2. SG Perlbachtal 12 10-0-2 51:19 30
3. TuS Breitenthal/Oberhosenbach 13 8-2-3 38:20 26
*Perlbachtal mit der besseren Ausbeute nach zwölf Partien.
1. SG Niederhambach/Schwollen 12 12-0-0 47:5 36
2. TV Hettenrodt (Auf) 13 8-1-4 43:27 25
3. SG Idar-Oberstein/Algenrodt (Ab) 13 7-3-3 35:26 24
1. VfL Weierbach II 9 7-1-1 29:14 22
2. SpVgg Nahbollenbach II 9 6-1-2 33:14 19
3. SG Veitsrodt / Tiefenstein II (Neu) 9 6-0-3 40:9 18
1. SG Niederhambach/Schwollen II 8 8-0-0 56:9 24
2. FC Achtelsbach 9 8-0-1 39:12 24
3. TuS Rötsweiler-Nockenthal II 9 5-0-4 22:27 15
1. TuS Kirschweiler (Neu) 9 8-1-0 55:7 25
2. SG Rhaunen-Bundenbach II 10 8-1-1 37:12 25
3. SV Niederwörresbach II 10 7-1-2 36:14 22