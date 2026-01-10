 2026-01-09T09:36:09.492Z

Ligabericht
Mahir Marankoz (l.) trifft und trifft und trifft auch eine Klasse höher für den FC Amedspor Wetzlar. Alleine in der Hinrunde der Kreisoberliga West schon 30 Mal, sodass sein Team auch hier wieder ganz oben mit dabei ist. © Isabel Althof
Das sind die Helden und Sorgenkinder der „KOL“-Hinrunde

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West liegt der TSV Bicken nach der ersten Saisonhälfte an der Spitze, hat aber noch einen Aufsteiger im Nacken. Im Tabellenkeller brennt noch Licht +++

Wetzlar. Wo lässt es sich besser anfangen, wenn nicht an der Spitze des Gipfels. Oder in diesem Fall des Rückblicks auf die Hinrunde in der Fußball-Kreisoberliga West: der Tabelle. Dort weilt derzeit der TSV Bicken. Nach einem sehr anständigen fünften Platz in der Vorsaison wurde für 25/26 wieder das erste Drittel des Felds angepeilt. Sollte die Rückrunde nicht komplett katastrophal verlaufen, sollte dieses Ziel kinderleicht bewältigt werden.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

