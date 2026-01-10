Das sind die Helden und Sorgenkinder der „KOL“-Hinrunde

Wetzlar. Wo lässt es sich besser anfangen, wenn nicht an der Spitze des Gipfels. Oder in diesem Fall des Rückblicks auf die Hinrunde in der Fußball-Kreisoberliga West: der Tabelle. Dort weilt derzeit der TSV Bicken. Nach einem sehr anständigen fünften Platz in der Vorsaison wurde für 25/26 wieder das erste Drittel des Felds angepeilt. Sollte die Rückrunde nicht komplett katastrophal verlaufen, sollte dieses Ziel kinderleicht bewältigt werden.