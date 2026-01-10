Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das sind die Helden und Sorgenkinder der „KOL“-Hinrunde
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West liegt der TSV Bicken nach der ersten Saisonhälfte an der Spitze, hat aber noch einen Aufsteiger im Nacken. Im Tabellenkeller brennt noch Licht +++
Wetzlar. Wo lässt es sich besser anfangen, wenn nicht an der Spitze des Gipfels. Oder in diesem Fall des Rückblicks auf die Hinrunde in der Fußball-Kreisoberliga West: der Tabelle. Dort weilt derzeit der TSV Bicken. Nach einem sehr anständigen fünften Platz in der Vorsaison wurde für 25/26 wieder das erste Drittel des Felds angepeilt. Sollte die Rückrunde nicht komplett katastrophal verlaufen, sollte dieses Ziel kinderleicht bewältigt werden.