Das sind die heißesten Spiele vom Wochenende in Kleve

Viktoria Goch II - SV Rindern (Freitag, 19.30 Uhr) Die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison plant den nächsten Coup. Viktoria Goch II hat überraschend den Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga geschafft und freut sich auf den ersten Auftritt in der neuen Klasse, in der sich das Team nun etablieren will. „Die Bezirksliga ist ein Abenteuer für uns“, sagt Trainer Ernes Tiganj, der mit seiner Mannschaft zum Auftakt im Hubert-Houben-Stadion sicherlich nicht der Favorit ist. Doch Überraschungen beherrscht Viktoria Goch II ja. Der SV Rindern weiß jedenfalls, dass er gleich zu Beginn eine nicht zu unterschätzende Hürde nehmen muss. Die mit einigen Akteuren aus höheren Klassen verstärkten „Zebras“ halten den Ball beim Saisonziel noch flach, werden aber von so manchem Konkurrenten als ein Team, das für einen Platz ganz oben in der Tabelle infrage kommt, angesehen.

DJK Twisteden - SGE Bedburg-Hau (Freitag, 20 Uhr) Die DJK Twisteden hat in ihrem ersten Pflichtspiel vor Wochenfrist Appetit auf mehr gemacht. Der Bezirksligist stand im Niederrheinpokal beim 1:3 in der Heimpartie gegen den Oberligisten BW Dingden kurz vor einer Überraschung. Dem Team von Trainer Marcel te Nyenhuis wird in der Meisterschaft eine Menge zugetraut, zumal Tom Cappel und Torben Schellenberg eines der gefährlichsten Sturmduos der Liga bilden werden. Die SGE Bedburg-Hau steckt nach dem Verlust einiger Spieler im zweiten Jahr in Folge im Umbruch. Trainer Bernard Alijaj wünscht sich, dass es diesmal eine ruhigere Saison ohne Abstiegssorgen für die SGE wird. Die Partie in Twisteden wird schon einen Hinweis geben, ob der Wunsch in Erfüllung gehen kann.

1. FC Kleve II – Alemannia Pfalzdorf II (Freitag, 19.30 Uhr) Der 1. FC Kleve II hat den erhofften Traumstart erhalten. Die Mannschaft, die mehr als ein Jahr nach dem Rückzug aus der Bezirksliga in der Kreisliga A Kleve/Geldern wieder bei Null anfängt, hatte sich ein Heimspiel zum Auftakt gewünscht. Das klappte. Jetzt fiebern Trainer Christian Klunder und sein Team der Partie gegen Neuling Alemannia Pfalzdorf II, der sicherlich mit viel Euphorie und einigen Fans nach Kleve kommen wird, entgegen. „Endlich wieder Fußball, endlich wieder Kleve II – und das auch noch im Stadion Bresserberg. Wir werden unser Herz auf dem Platz lassen“, sagt Klunder. Für ihn gibt es zum Auftakt ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Christian Offermanns, neuer Trainer von Alemannia Pfalzdorf II, hat mit Christian Klunder früher ein Jahr in einem Team gespielt. Lang, lang ist es her. In der Saison 2006/2007 stürmten beide für den 1. FC Kleve in der Landesliga.

SV Veert – Uedemer SV (Sonntag, 15.30 Uhr) Aufsteiger SV Veert wird direkt am ersten Spieltag sehen, welcher Wind ihm in der Kreisliga A Kleve/Geldern um die Nase wehen wird. Denn er hat im Uedemer SV das Team zu Gast, das alle Trainer ganz oben auf dem Zettel haben, wenn es darum geht, die Kandidaten für die Meisterschaft zu nennen. Der SV Veert hat selbst zwar nur den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben und steckt nach dem Verlust einiger Spieler im Umbruch. Doch das Team von Trainer Arlind Gashi wurde in der Sommerpause gut verstärkt. Deshalb wird der Uedemer SV diese Aufgabe nicht mal so eben im Vorübergehen lösen.

SV Grieth – SuS Kalkar (Freitag, 18.45 Uhr) Derbyzeit in Kalkar: Wegen der Griether Kirmes findet das prestigeträchtige Stadtduell in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern bereits am Freitagabend statt. Beim Gastgeber steht mit Dirk Slis ein neuer Trainer auf der Kommandobrücke, ebenso sind sechs neue Spieler nach Grieth gewechselt. Im Kreispokalspiel am vergangenen Sonntag unterlag die Mannschaft gegen den Lokalrivalen DJK Appeldorn mit 1:4 und will es jetzt im nächsten Derby besser machen. Die Gäste haben sich ebenfalls verstärkt. Spielertrainer Julian Hartung hat acht neue Akteure im Team, von denen einer die personifizierte Torgarantie ist: Marko Cvetkovikj. Der 38-Jährige, neuer spielender Co-Trainer, hat seit 2010 bei den Senioren in 321 Spielen 231 Treffer erzielt – 22 davon in der vergangenen Saison für den Bezirksligisten RSV Praest.