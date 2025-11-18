Das sind die Gruppen des 40. Sparkassen-Hallencups

Der 1. FC Düren trifft in der Gruppe A auf den Türkischen SV Düren. Titelverteidiger Sportfreunde Uevekoven bekommt es mit einem Neuling zu tun. Bei den Frauen gibt es in der Finalrunde das Duell Alemannia gegen Alemannia.

Einige prominente Gäste aus der Region wie beispielsweise Alemannia-Held Erik Meijer oder aber Ex-Nationalspieler Wilfried Hannes fanden den Weg zur Dresdener Straße und schwelgten gemeinsam mit den Moderatoren Thorsten Pracht (AZ-Sportchef), Bernd Büttgens (Leiter des AZ-Forums) sowie Alemannia-Stadionsprecher Robert Moonen in Erinnerungen.

Es war eine Premiere: Am Montagabend sind zum ersten Mal im Forum des Medienhauses Aachen die einzelnen Gruppen des Sparkassen-Hallencups ausgelost worden.

Im Anschluss ging es dann zur Sache. Losfee Sonja Alagic von der Sparkasse Aachen sorgte dafür, dass auch bei der 40. Auflage des bedeutendsten Hallenfußballturniers der Region wieder viel Spannung garantiert ist – sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.

Bei den Männern wird das Turnier mit der Vorrunde in Düren am 29. Dezember in der Sporthalle Birkesdorf eröffnet. Ausrichter ist erneut Viktoria Arnoldsweiler. Vor allem die Gruppe A verspricht viel Brisanz, denn der ambitionierte Bezirksligist Türkischer SV Düren trifft auf Regionalliga-Absteiger 1. FC Düren, der vor zwei Jahren den Hallencup gewinnen konnte.

Vorrunde Düren (Montag, 29. Dezember 2025, Sporthalle Birkesdorf)

Gruppe A: 1. FC Düren, TuS Langerwehe, Türkischer SV Düren

Gruppe B: Sportfreunde Düren, Viktoria Arnoldsweiler, Germania Lich-Steinstraß

In der Heinsberger Vorrunde, die vom SC Erkelenz ausgerichtet wird, geht Germania Hilfarth zum ersten Mal überhaupt an den Start. Der Bezirksligist trifft in der Gruppe C dabei auf die Landesligisten Germania Teveren und Sportfreunde Uevekoven, die sich im vergangenen Jahr den Wanderpokal sichern konnten. Bei der anschließenden Siegesfeier ging die gläserne Trophäe dann zu Bruch, wie Uevekovens Vorsitzender Thomas Hendrix am Montagabend bestätigte. Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck verzichtet hingegen in diesem Jahr auf eine Teilnahme. Auch Union Schafhausen hat nicht für den Hallencup gemeldet.

Vorrunde Heinsberg (Dienstag, 30. Dezember 2025, Karl-Fischer-Halle)

Gruppe C: Germania Teveren, Sportfreunde Uevekoven, Germania Hilfarth

Gruppe D: SV Helpenstein, Ay-Yildizspor Hückelhoven, SC Erkelenz

Erst im neuen Jahr folgen die beiden Vorrundentage in Aachen, die der DJK FV Haaren ausrichtet. Drittligist Alemannia Aachen wird in diesem Jahr aus terminlichen Gründen erneut nicht dabei sein. Auch Landesligist SV Eilendorf hat im Vorfeld für das Turnier abgesagt. Dennoch ist das Teilnehmerfeld hochkarätig, denn mit dem VfL Vichttal und Teutonia Weiden sind die beiden hochklassigsten Amateurteams aus dem Fußballkreis Aachen am Start. Für Falke Bergrath ist es eine Premiere, denn der Bezirksliga-Aufsteiger hat sich zum ersten Mal für den Hallencup qualifiziert.

Vorrunde Aachen 1 (Freitag, 2. Januar 2026, Halle Neuköllner Straße)

Gruppe E: VfL Vichttal, Kohlscheider BC, Germania Eicherscheid

Gruppe F: SV Breinig, Falke Bergrath, Rhenania Richterich

Vorrunde Aachen 2 (Samstag, 3. Januar 2026, Halle Neuköllner Straße)

Gruppe G: Teutonia Weiden, Raspo Brand, SG Stolberg

Gruppe H: Eintracht Verlautenheide, Concordia Oidtweiler, TV Konzen

Endrunde steigt am 5. Januar

Bei der Endrunde in Aachen treffen dann die beiden Gruppensieger aus Aachen sowie der beste Zweite der beiden Aachener Vorrundentage aufeinander. In der Parallelgruppe A messen sich die drei qualifizierten Teams aus den Vorrunden in Heinsberg und Düren.

Endrunde (Montag, 5. Januar 2026, Halle Neuköllner Straße)

Finalgruppe A: Bester Zweiter Heinsberg/Düren, Sieger Düren, Sieger Heinsberg

Finalgruppe B: Sieger Aachen, Sieger Aachen 2, Bester Zweiter Aachen

Vorrunde der Frauen am 28. Dezember

Bei den Frauen wird die Vorrunde am Samstag, 28. Dezember 2025, in der Sporthalle Birkesdorf ausgespielt, die Endrunde folgt am Sonntag, 4. Januar 2026, in der Halle Neuköllner Straße. Titelverteidiger ist Mittelrheinligist SV Viktoria RW Waldenrath-Straeten, der wie die Ligakonkurrenten Alemannia Aachen, TuS Jüngersdorf-Stütgerloch und Alemannia Straß bereits für die Endrunde gesetzt ist.

Vorrunde (Sonntag, 28. Dezember 2025, Sporthalle Birkesdorf)

Gruppe A: Burtscheider TV, Falke Bergrath, Concordia Haaren, TuS Jahn Hilfarth

Gruppe B: Sportfreunde Hörn, FC Eschweiler, SC Erkelenz, SC Selfkant

Endrunde (Sonntag, 4. Januar 2026, Halle Neuköllner Straße)

Finalgruppe A: TuS Jüngersdorf-Stütgerloch, Viktoria Waldenrath-Straeten, Dritter Vorrunde, Sieger Vorrunde

Finalgruppe B: Alemannia Aachen, Alemannia Straß, Vierter Vorrunde, Zweiter Vorrunde

