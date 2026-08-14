Das sind die Gründe für den starken Start der SG Mittenaar

Lassen es derzeit in der Fußball-Kreisoberliga West krachen: (v. l.) Marvin Triesch, Paul Kilian und Lukas Schnörch (Nummer 3) von der SG Mittenaar. Als nächster Gegner wartet der SSC Burg II. © Lorenz Pietzsch

Mittenaar. Schon der Rapper Kontra K weiß in einem seiner Songs: „Erfolg ist kein Glück“. Ein Spruch, der auch zu den Kreisoberliga-Fußballern der SG Mittenaar derzeit gut passt. Denn Ufuk Benzerli überlässt für den Erfolg nichts dem Zufall. Am Dienstagabend war der Trainer in Aßlar, um mit dem SSC Burg II den nächsten Gegner unter die Lupe zu nehmen. Sein Fazit nach dem 4:3-Sieg des VfB: „Das ist eine sehr gute Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die sich auch im Verbandsliga-Team beweisen wollen.“