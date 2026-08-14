 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Das sind die Gründe für den starken Start der SG Mittenaar

Teaser KOL WEST: +++ Wie ein Orkan fegt die SG Mittenaar derzeit durch die Fußball-Kreisoberliga West. Die Redaktion erklärt, warum es so gut läuft und lässt auch den Trainer zu Wort kommen +++

von Redaktion · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser
Lassen es derzeit in der Fußball-Kreisoberliga West krachen: (v. l.) Marvin Triesch, Paul Kilian und Lukas Schnörch (Nummer 3) von der SG Mittenaar. Als nächster Gegner wartet der SSC Burg II. © Lorenz Pietzsch
Lassen es derzeit in der Fußball-Kreisoberliga West krachen: (v. l.) Marvin Triesch, Paul Kilian und Lukas Schnörch (Nummer 3) von der SG Mittenaar. Als nächster Gegner wartet der SSC Burg II. © Lorenz Pietzsch

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SG Mittenaar

Mittenaar. Schon der Rapper Kontra K weiß in einem seiner Songs: „Erfolg ist kein Glück“. Ein Spruch, der auch zu den Kreisoberliga-Fußballern der SG Mittenaar derzeit gut passt. Denn Ufuk Benzerli überlässt für den Erfolg nichts dem Zufall. Am Dienstagabend war der Trainer in Aßlar, um mit dem SSC Burg II den nächsten Gegner unter die Lupe zu nehmen. Sein Fazit nach dem 4:3-Sieg des VfB: „Das ist eine sehr gute Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die sich auch im Verbandsliga-Team beweisen wollen.“

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.