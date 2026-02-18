Das sind die Gründe für den Erfolgslauf des CSV Marathon

Bei den Torhütern, wo sich Lukas Wiebus und Erik Gitner in der Hinrunde mehr oder weniger abgewechselt hatten, scheint aktuell Letzterer die Nase vorn zu haben. Dazu Özkaya: „Wir hatten zuletzt einen Lauf und da besteht kein Grund, etwas zu ändern.“ „Ein Lauf“ ist in der Tat noch vorsichtig ausgedrückt. Denn die vergangenen fünf Partien wurden alle gewonnen und davor, am 13. Spieltag, an dem übrigens erst zwei Siege auf der Habenseite zu Buche standen, gab es eine Punkteteilung gegen Wickrath. Das Vorrücken auf Platz acht ist die gerechte Belohnung.

Mit 58 erzielten Treffern ist die Offensive das Prunkstück der Marathoner. Nur der OSV Meerbusch beziehungsweise TuRa Brüggen trafen bislang häufiger. Großen Anteil an dieser Offensivwucht hat fraglos, ohne andere wie Ilay Baris, Fritz Fiedler oder Emre Özkaya zu vergessen, der im Sommer gekommene, aber nicht immer einfache Dennis Lerche, der allein 21 Mal erfolgreich war. Allerdings scheint Özkaya bei ihm immer die passende Ansprache zu finden.

Der 30-Jährige, der schon für über zwei Dutzend Vereine spielte, stammt ursprünglich aus dem Nachwuchs des KFC Uerdingen. Da kam er, wie auch in einigen anderen Klubs dieser Größenordnung, auch zu fünf Einsätzen in der Regionalliga. Nun also schießt er seine Tore beim CSV – und je länger er dies tut, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Erfolgsserie noch weiter anhält.