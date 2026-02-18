Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das sind die Gründe für den Erfolgslauf des CSV Marathon
Der Bezirksligist hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gefangen – und räumt seit dem 13. Spieltag das Feld von hinten auf. Großen Anteil daran hat vor allem ein Stürmer. Gleichzeitig stemmt sich das Team Woche für Woche gegen den Personalmangel.rnrn
von RP/ Werner Fuck · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Marathon Krefeld spielt in der Bezirksliga groß auf. – Foto: Ralph Görtz
Es gab nicht wenige, die den CSV Marathon Krefeld, als die Spielzeit 2025/2026 in der Bezirksliga, Gruppe 3, angepfiffen wurde, ziemlich weit vorne auf der Rechnung hatten. Der Start verlief auch ziemlich vielversprechend, doch dann fiel das Team von Trainer Onur Özkaya, der seit Jahren an der Gladbacher Straße das Sagen hat, in ein tiefes Loch. Sportlich war die 0:3-Heimschlappe am vierten Spieltag gegen den Abstiegskandidaten und Aufsteiger Türkiyemspor Mönchengladbach der absolute Tiefpunkt. „Wir hatten in der Vorbereitung viele Urlauber und Kranke. Sie kamen erst so nach und nach zurück. Aber ihnen war dann auch deutlich anzumerken, dass sie noch nicht bei 100 Prozent waren“, stellte Özkaya damals klar.