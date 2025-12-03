Das sind die Gründe für den deutlichen Aufwärtstrend beim 1. FC Kleve

Der Mann des Spiels machte kein großes Aufheben um die Sache. Ahmet Taner wollte nach dem 1:0-Coup des Oberligisten 1. FC Kleve in der Heimpartie gegen den KFC Uerdingen nichts davon wissen, dass er der Garant für den Erfolg gewesen sei. Er hatte am Freitagabend vor 900 Zuschauern mit einigen Paraden dafür gesorgt, dass die Null beim Gastgeber stand.
„Die ganze Mannschaft hat diese Partie gewonnen. Denn alle haben überragend gespielt“, sagt Taner, der am Freitag in der Eroglu-Arena gegen seinen Ex-Klub erst sein drittes Meisterschaftsspiel in dieser Saison bestritten hat. Der 33-jährige Routinier im Klever Tor hatte wochenlang passen müssen, nachdem er in der Vorbereitung beim 1:3 im Test beim Landesligisten 1. FC Lintfort einen doppelten Fingerbruch erlitten hatte.
Henning Divis war in dieser Zeit zwar ein guter Ersatz für den Klever Stammkeeper, der 2017 vom KFC Uerdingen an den Bresserberg gewechselt ist. Doch Ahmet Taner hat seit seinem Comeback mit sehr guten Leistungen bewiesen, warum er für Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, „aktuell der beste Torhüter der Oberliga ist“.
Fakt ist jedenfalls: Das Team von Trainer Umut Akpinar holte sieben von neun möglichen Punkten, seit Taner wieder dabei ist. Und es kassierte nur einen Gegentreffer –beim 1:1 beim SV Sonsbeck, dass ein gefühlter Sieg war, weil der Punkt erkämpft wurde, obwohl das Team einige Zeit in doppelter Unterzahl war. Es folgte ein Erfolg im Kellerduell gegen den SV Biemenhorst (2:0) und jetzt der Paukenschlag gegen den KFC Uerdingen.
Die Zuversicht ist beim 1. FC Kleve in diesen Partien weiter gewachsen, dass es erneut zum Klassenerhalt reichen kann. „Wir steigen nicht ab. Davon bin ich überzeugt“, sagt Taner. Er verbindet diese Aussage gleich mit einer Liebeserklärung an den 1. FC Kleve. „Dieser Verein gehört einfach in die Oberliga. Wir haben ein überragendes Trainer-Team, eine Mannschaft, die perfekt harmoniert, und einen guten Vorstand. Deshalb spiele ich auch schon so lange für diesen Verein“, sagt der 33-Jährige.
Und auch wegen Taners Comeback war der November kein trister Monat für den Oberligisten. Das einstige Schlusslicht hat mit zwei Siegen und einem Remis den Anschluss an das rettende Ufer geschafft. Am Mittwoch, 20 Uhr, kann der 1. FC Kleve seine Lage weiter verbessern. Dann steht das Nachholspiel beim FC Büderich an. „Da wollen wir erneut punkten, obwohl die Aufgabe noch schwerer wird als gegen Uerdingen“, sagt Trainer Umut Akpinar.
Der Coach wird voraussichtlich alle Mann an Bord haben, weil auch Daniel Lee nach verbüßter Rot-Sperre wieder dabei ist. Akpinar hat somit in der Offensive eine wichtige Alternative mehr. Seit gut zwei Wochen kann der Coach bei den Übungseinheiten auf alle Akteure des Kaders setzen. Das ist für ihn ein entscheidender Faktor für den jüngsten Aufwärtstrend.
„Wir können beim Training noch intensiver arbeiten, wenn alle Spieler dabei sind. Und der Konkurrenzkampf erhöht sich. Am Erfolg gegen Uerdingen haben auch die Jungs auf der Bank ihren Anteil gehabt, weil sie nach ihren Einwechslungen direkt gut im Spiel waren“, sagt Akpinar. Der Beweis: Der drei Minuten zuvor eingewechselte Joel Agbo holte den Elfmeter heraus, den der wenige Minuten früher ins Spiel gekommene Nermin Badnjevic zum Siegtreffer (84.) verwandelte.