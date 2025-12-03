Das sind die Gründe für den deutlichen Aufwärtstrend beim 1. FC Kleve

Henning Divis war in dieser Zeit zwar ein guter Ersatz für den Klever Stammkeeper, der 2017 vom KFC Uerdingen an den Bresserberg gewechselt ist. Doch Ahmet Taner hat seit seinem Comeback mit sehr guten Leistungen bewiesen, warum er für Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, „aktuell der beste Torhüter der Oberliga ist“.

Fakt ist jedenfalls: Das Team von Trainer Umut Akpinar holte sieben von neun möglichen Punkten, seit Taner wieder dabei ist. Und es kassierte nur einen Gegentreffer –beim 1:1 beim SV Sonsbeck, dass ein gefühlter Sieg war, weil der Punkt erkämpft wurde, obwohl das Team einige Zeit in doppelter Unterzahl war. Es folgte ein Erfolg im Kellerduell gegen den SV Biemenhorst (2:0) und jetzt der Paukenschlag gegen den KFC Uerdingen.

Die Zuversicht ist beim 1. FC Kleve in diesen Partien weiter gewachsen, dass es erneut zum Klassenerhalt reichen kann. „Wir steigen nicht ab. Davon bin ich überzeugt“, sagt Taner. Er verbindet diese Aussage gleich mit einer Liebeserklärung an den 1. FC Kleve. „Dieser Verein gehört einfach in die Oberliga. Wir haben ein überragendes Trainer-Team, eine Mannschaft, die perfekt harmoniert, und einen guten Vorstand. Deshalb spiele ich auch schon so lange für diesen Verein“, sagt der 33-Jährige.

Der 1. FC Kleve kann in Büderich erstmals aus dem Vollen schöpfen

Und auch wegen Taners Comeback war der November kein trister Monat für den Oberligisten. Das einstige Schlusslicht hat mit zwei Siegen und einem Remis den Anschluss an das rettende Ufer geschafft. Am Mittwoch, 20 Uhr, kann der 1. FC Kleve seine Lage weiter verbessern. Dann steht das Nachholspiel beim FC Büderich an. „Da wollen wir erneut punkten, obwohl die Aufgabe noch schwerer wird als gegen Uerdingen“, sagt Trainer Umut Akpinar.