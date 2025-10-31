Das sind die großen Baustellen des VfR Warbeyen in der Zweiten Liga

Nach 720 regulären Minuten Zweitliga-Fußball ist man beim Neuling um einige Erkenntnisse reicher. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass der VfR stellenweise bereits den Beweis erbracht hat, dass er mit der teils namhaften Konkurrenz aus der gesamten Republik mithalten kann. Das Remis gegen Eintracht Frankfurt II (1:1), aber speziell die Punkteteilungen gegen den FC Ingolstadt (2:2) und Borussia Mönchengladbach (1:1), die sich beide in der oberen Tabellenhälfte bewegen, untermauern dies. Da waren durchaus auch Siege drin.

Und dennoch stellt Trainer Sandro Scuderi richtigerweise fest: „Anscheinend reicht das, was wir in diesen Spielen bisher geleistet haben, noch nicht für einen Sieg. Den haben wir uns noch nicht verdient.“ Die Zeit drängt indes. Der Warbeyener Übungsleiter weiß, dass der Klassenerhalt ohne entsprechende Erfolgserlebnisse zu einem unmöglichen Unterfangen wird.

Offensive lahm, Defensive löchrig

Was trennt den VfR Warbeyen also vom ersten Dreier in Liga zwei? Der Blick auf das Torverhältnis (6:33) deckt gleich zwei Baustellen schonungslos auf. Die zweitschwächste Offensive der Spielklasse kann die mit großem Abstand schlechteste Defensivbilanz schlichtweg nicht wettmachen. Speziell in seinen vier Auswärtsspielen (null Punkte, 1:27-Tore) ist der VfR Warbeyen den Beweis seiner Zweitliga-Tauglichkeit noch schuldig geblieben.Während die durchschnittlich 460 Zuschauer im Klever Bresserberg-Stadion immer eine enge Partie mit knappem Ausgang sahen, folgte auswärts eine Abreibung auf die nächste. So richtig kann sich Sandro Scuderi diese Diskrepanz auch nicht erklären. „Wenn wir voll fokussiert und mit Leidenschaft zugange sind, können wir punkten. Auf der anderen Seite sehen wir, dass uns ein paar Prozente weniger bereits vor riesengroße Probleme stellen. Wir sind mit Pauken und Trompeten in der Zweitliga-Realität angekommen“, sagt der VfR-Trainer.

Die hohen Auswärtsniederlagen sind für Scuderi weder mit der ureigenen Herausforderer-Rolle des Aufsteigers noch mit dem Niveau der Spielklasse zu rechtfertigen. „Das eine entschuldigt das andere nicht. Die Gefahr existiert, dass man diese Niederlagen gedanklich schnell mit der Höhe der Spielklasse abhakt. Die Realität ist aber nicht, dass wir automatisch komplett chancenlos sind, weil die anderen so viel besser sind. In unseren Augen sorgen einfach wenige Momente, in denen wir nicht im Spiel sind, dafür, dass wir innerhalb kürzester Zeit viele Gegentore kassieren“, sagt Scuderi.

Nächster Angriff in Stuttgart