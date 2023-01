Das sind die Gewinner der Tickets für die »Fussball Players Party«

Nach drei Jahren Pause ist es in wenigen Wochen soweit: Am 20.01.2023 findet die Players Party im Osnabrücker Alando Palais statt. Wir haben für euch 3x5 Eintrittskarten - und das sind die Gewinner!

Bitte meldet euch bis zum 12. Januar per Email an gewinnspiel@fupa.net, damit wir euch eure Codes für die Ticket zukommen lassen können!

Teilnahmeberechtigt ist wer die o.g. Bedingungen erfüllt und mindestens 18 Jahre alt ist.

Start des Gewinnspiels ist der 21. Dezember 2022 und endet am 06. Januar 2023 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden am 10. Januar 2023 in diesem Artikel sowie auf Facebook bekannt gegeben. Im Anschluss haben die Gewinner bis zum 12. Januar 2023 Zeit, sich bei uns zur Gewinnabwicklung zu melden.

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.