Das sind die Gewinner der Kreisliga A 2025/26

Trainer des Jahres: Arian Gerguri. – Foto: Markus Verwimp

Am vergangenen Wochenende ist die Saison der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen zu Ende gegangen. Der Rheydter SV sicherte sich vorzeitig die Meisterschaft und damit die Rückkehr in die Bezirksliga. In der Abstiegsregion ging es hingegen enger zu: Mehrere Teams kämpften in der Rückrunde noch um den Klassenverbleib.

Wir ziehen Bilanz: Welches Team hat überrascht? Wer war der beste Spieler, wer der beste Torhüter? Welcher Trainer konnte am meisten überzeugen? 13 der 14 A-Ligisten haben an unserer Abstimmung teilgenommen. Mehrfachnennungen waren möglich - das sind die Ergebnisse.

Ebenso viel Anerkennung erhielt Müller für seine Arbeit in Hehn. Dort erreichte er mit dem Team dank einer starken Rückrunde den vorzeitigen Klassenerhalt. „Wie er der Mannschaft wieder Leben eingehaucht hat, das ist schon bemerkenswert“, sagte Oliver Glogau, Trainer der Sportfreunde Neersbroich, über Müller. „Der Verein war ein Abstiegskandidat. Torsten hat das Bestmögliche aus der Mannschaft herausgeholt“, ergänzte Marc Gülzow von Blau-Weiß Wickrathhahn.

Was die beste Trainerleistung der Saison angeht, gab es unter den Vereinen an der Spitze ein Patt: Arian Gerguri vom Rheydter SV und Torsten Müller von der DJK Hehn erhielten jeweils drei Stimmen. „Wenn man souverän aufsteigt, kommt man an Arian Gerguri nicht vorbei. Er hat eine gute Mannschaft formiert, die eine tolle Spielanlage hat“, sagte Holger Rütten, Trainer der Neuwerker Reserve. Rheydt gewann unter Gerguri in der abgelaufenen Spielzeit 22 der 26 Ligapartien und stellte mit Abstand sowohl die beste Offensive - 115 Tore - als auch die beste Defensive mit 30 Gegentoren.

Ergebnis der Umfrage: Arian Gerguri/Rheydter SV (3 Stimmen); Torsten Müller/DJK Hehn (3 Stimmen); Dominik Reinartz/SV Otzenrath (2 Stimmen); Marvin Hermes/ASV Süchteln II (2 Stimmen); Boubacar Coulibaly/Korschenbroich (1 Stimme); Fabian Vitz/Liedberg (1 Stimme); Ilja Lichtenwald/Red Stars (1 Stimme).

Überraschung der Saison: SV Otzenrath

Bereits bei der Wahl zum Trainer der Saison erhielt Otzenraths Coach Dominik Reinartz zwei Stimmen. Bei der Überraschung der Saison setzte sich sein Team dann deutlich durch: Fünf Vereine stimmten für Otzenrath. Im zweiten Jahr in der Kreisliga A stieß die Mannschaft in die Spitzengruppe vor und beendete die Saison schließlich mit 47 Punkten auf Platz zwei.

Ebenfalls als Überraschung sahen die Vereine mit drei Stimmen die Reserve der Sportfreunde Neuwerk, die sich nach einer guten Rückrunde noch auf Platz vier der Tabelle hocharbeitete. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagte Rheindahlens Trainer Mesut Özegen. „Als zweite Mannschaft auf Platz vier die Liga zu halten, spricht klar für die Truppe“, sagte Markus Anders, Trainer von SpVg Odenkirchen II, zum Abschneiden von Neuwerk II. Es wurden indes auch negative Überraschungen genannt. „Die größte Überraschung ist, dass Odenkirchen II und PSV so schlecht abgeschnitten haben. Da wäre vom Potenzial her mehr möglich gewesen“, sagte Markus Horsch, Sportlicher Leiter des Rheydter SV.

Ergebnis der Umfrage: SV Otzenrath (5 Stimmen); Sportfreunde Neuwerk II (3 Stimmen); ASV Süchteln II (2 Stimmen).

Bester Spieler: Melih Karakas

Bei der Entscheidung über die beste Spielerleistung der Saison setzte sich der Rheydter Melih Karakas knapp durch. Er erhielt drei Stimmen. „Der RSV ist ohne ihn eine andere Mannschaft“, sagte Oliver Glogau von den Sportfreunden Neersbroich. Die Zahlen des 32-jährigen Karakas in der abgelaufenen Saison sind bemerkenswert: 20 Tore und 17 Assists in 18 Spielen. Lediglich in zwei Partien verbuchte Karakas keine direkte Torbeteiligung.

Hinter ihm liegen im Ranking drei Spieler mit je zwei Stimmen: Mats Schleszies vom Rheydter SV, der mit 33 Toren in 23 Spielen Torschützenkönig der Liga wurde, sowie Christopher Link von den Sportfreunden Neersbroich und Marvin Küsters vom Polizei SV.

Ergebnis der Umfrage: Melih Karakas/Rheydter SV (3 Stimmen); Mats Schleszies/Rheydter SV (2 Stimmen); Christopher Link/Sportfreunde Neersbroich (2 Stimmen); Marvin Küsters/Polizei SV (2 Stimmen); Kevin Adrovic/Rheydter SV (1 Stimme); Luca Scelza/Rheindahlen (1 Stimme); Noah Wilms/DJK Hehn (1 Stimme); Durukan Celik/Rheydter SV (1 Stimme).

Beste Torhüter: Trio liegt vorne

Für diese Kategorie gingen zahlreiche verschiedene Nominierungen ein - viele Vereine nannten ihre eigenen Torhüter. Trotzdem setzten sich am Ende drei Namen durch, die jeweils zweimal genannt wurden: Oguz Aydin Ürkmez und Christoph Sikowski - beide Rheydter SV - sowie Paul Metzen von Sportfreunde Neuwerk II. Ürkmez, der acht Einsätze absolvierte, und Sikowski, der zehnmal zum Einsatz kam, kassierten für den Meister RSV die wenigsten Gegentore der Liga, weshalb sie unter anderem vom eigenen Sportlichen Leiter Horsch nominiert wurden. Metzen hinterließ vor allem Eindruck bei Wickrathhahns Trainer Gülzow: „Er ist ein überragender junger Torhüter. Ich bin mir sicher, dass er irgendwann auch im Tor der ersten Mannschaft steht.“ Neun weitere Torhüter erhielten jeweils eine Nennung.

Ergebnis der Umfrage: Oguz Aydin Ürkmez/Rheydter SV (2 Stimmen); Christoph Sikowski/Rheydter SV (2 Stimmen); Paul Metzen/Sportfreunde Neuwerk II (2 Stimmen); Alexander Lodes/Sportfreunde Neersbroich (1 Stimme); Lars-Benedikt Weidmann/Sportfreunde Neuwerk II (1 Stimme); Leonit Nuraj/Korschenbroich (1 Stimme); Marvin Spinnrath/SpVg Odenkirchen II (1 Stimme); Danny Gosemärker/Rheindahlen (1 Stimme); Sergen Er/Polizei SV (1 Stimme); Johannes Aldenhoff/Sportfreunde Neuwerk II (1 Stimme); Tim Noever/Schelsen (1 Stimme); Jens Lonny/ASV Süchteln II (1 Stimme); Timucin Sayar/Blau-Weiß Wickrathhahn (1 Stimme); Marcel Meisen/DJK Hehn (1 Stimme).