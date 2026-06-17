Das sind die Gewinner der Bezirksliga, Gruppe 3 2025/26 Die Sportfreunde Neuwerk krönten sich am letzten Spieltag noch zum Meister – und dominieren jetzt auch in der Trainer-Umfrage der RP-Redaktion. Welches Team jedoch am meisten überraschte und welchen Bezirksliga-Spieler die Befragten zum Spieler der Saison küren. von Arnd Janssen · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Karaca wurde zum Trainer der Saison gewählt – Foto: Markus Verwimp

Die Saison in der Bezirksliga wurde auf den letzten Metern noch zu einem Erfolg für den Kreis Mönchengladbach-Viersen. Mit einem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Viersen zogen die Sportfreunde Neuwerk am letzten Spieltag noch am OSV Meerbusch vorbei und feierten die Meisterschaft. Dafür stiegen auf der anderen Seite gleich drei Vereine, SV Lürrip, Türkiyemspor und der 1. FC Mönchengladbach aus der Liga ab. Ein weiterer, 1. FC Viersen, muss sich noch über die Relegation retten.

Hängen bleibt jedoch der Neuwerker Erfolg. Und nicht nur deswegen ist die Mannschaft auch ein Titelträger im traditionellen Trainer-Ranking unserer Redaktion nach der Saison. Wir haben die Trainer wieder nach ihren vier Favoriten gefragt: Welches Team hat überrascht? Wer war der beste Spieler, wer der beste Torhüter? Welcher Trainer zeigte die beste Leistung? Sieben von neun Übungsleitern nahmen teil, das sind die Resultate. Bester Trainer: Erdogan Karaca (Sportfreunde Neuwerk) Dass der Meistertrainer auch der bestbewertete Trainer dieser Bezirksliga-Saison ist, überrascht nicht. Hier zeigte sich unter den Befragten große Einigkeit. Sechs Stimmen der sieben Befragten gingen an Karaca, eine bekam Florian Verhaag vom Tabellenfünften SC St. Tönis II. „Er hat mit unspektakulären Mitteln und in aller Ruhe eine absolute Bezirksliga-Spitzenmannschaft geformt“, sagt Viersen-Coach Stephan Houben seinen Kollegen Erdogan „Dony“ Karaca. Und Simon Sommer (SpVg Odenkirchen) fügt an: „Er schafft es, die Neuwerker immer auf 100 Prozent zu bringen. Es ist enorm schwer, gegen Neuwerk ein Tor zu schießen, da ist eine klare Handschrift des Trainers zu erkennen. Hut ab.“ Noch klarer bringt es Dennis Krause vom 1. FC Mönchengladbach auf den Punkt: „Offensive gewinnt Spiele, Defensive Meisterschaften. Dony ist brutal fleißig und strukturiert.“

Der Titelträger bei den Trainern wählte galant natürlich nicht sich selbst, sondern verweist auf die St. Töniser: „Florian Verhaag hat eine gute Arbeit abgeliefert und hat ein junges Team geformt“, sagt Karaca. Überraschung der Saison: SC St. Tönis II Auch hier ein klares Votum: Vier Stimmen von sieben gehen an die Reserve von St. Tönis. Eine weitere Stimme bekam der VfR Fischeln, zwei Trainer enthielten sich einer Wertung: Laut ihnen habe es keine Überraschungsmannschaft in dieser Saison gegeben. „Letztes Jahr haben Sie sich als Aufsteiger noch nach unten orientieren müssen. Dieses Jahr haben sie mit einer jungen Mannschaft erfrischenden Fußball gespielt. Den fünften Platz haben sie am Ende völlig verdient erreicht“, sagt Brüggen-Trainer Markus Müller.