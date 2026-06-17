Das sind die Gewinner der Bezirksliga, Gruppe 3 2025/26

Die Saison in der Bezirksliga wurde auf den letzten Metern noch zu einem Erfolg für den Kreis Mönchengladbach-Viersen. Mit einem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Viersen zogen die Sportfreunde Neuwerk am letzten Spieltag noch am OSV Meerbusch vorbei und feierten die Meisterschaft. Dafür stiegen auf der anderen Seite gleich drei Vereine, SV Lürrip, Türkiyemspor und der 1. FC Mönchengladbach aus der Liga ab. Ein weiterer, 1. FC Viersen, muss sich noch über die Relegation retten.
Hängen bleibt jedoch der Neuwerker Erfolg. Und nicht nur deswegen ist die Mannschaft auch ein Titelträger im traditionellen Trainer-Ranking unserer Redaktion nach der Saison. Wir haben die Trainer wieder nach ihren vier Favoriten gefragt: Welches Team hat überrascht? Wer war der beste Spieler, wer der beste Torhüter? Welcher Trainer zeigte die beste Leistung? Sieben von neun Übungsleitern nahmen teil, das sind die Resultate.
Dass der Meistertrainer auch der bestbewertete Trainer dieser Bezirksliga-Saison ist, überrascht nicht. Hier zeigte sich unter den Befragten große Einigkeit. Sechs Stimmen der sieben Befragten gingen an Karaca, eine bekam Florian Verhaag vom Tabellenfünften SC St. Tönis II. „Er hat mit unspektakulären Mitteln und in aller Ruhe eine absolute Bezirksliga-Spitzenmannschaft geformt“, sagt Viersen-Coach Stephan Houben seinen Kollegen Erdogan „Dony“ Karaca. Und Simon Sommer (SpVg Odenkirchen) fügt an: „Er schafft es, die Neuwerker immer auf 100 Prozent zu bringen. Es ist enorm schwer, gegen Neuwerk ein Tor zu schießen, da ist eine klare Handschrift des Trainers zu erkennen. Hut ab.“ Noch klarer bringt es Dennis Krause vom 1. FC Mönchengladbach auf den Punkt: „Offensive gewinnt Spiele, Defensive Meisterschaften. Dony ist brutal fleißig und strukturiert.“
Der Titelträger bei den Trainern wählte galant natürlich nicht sich selbst, sondern verweist auf die St. Töniser: „Florian Verhaag hat eine gute Arbeit abgeliefert und hat ein junges Team geformt“, sagt Karaca.
Auch hier ein klares Votum: Vier Stimmen von sieben gehen an die Reserve von St. Tönis. Eine weitere Stimme bekam der VfR Fischeln, zwei Trainer enthielten sich einer Wertung: Laut ihnen habe es keine Überraschungsmannschaft in dieser Saison gegeben. „Letztes Jahr haben Sie sich als Aufsteiger noch nach unten orientieren müssen. Dieses Jahr haben sie mit einer jungen Mannschaft erfrischenden Fußball gespielt. Den fünften Platz haben sie am Ende völlig verdient erreicht“, sagt Brüggen-Trainer Markus Müller.
Fischeln überraschte hingegen Sommer, aber eher im negativen Sinne: „Ein gut geführter Verein mit viel Tradition, hätte ich vor der Saison viel weiter oben in der Tabelle vermutet“, wundert er sich. Fischeln entging auf Platz 13 nur recht knapp dem Abstieg.
Nur 26 Gegentore sprechen für sich: Auch daran hatte Phillip Beckers als Neuwerker Torwart einen großen Anteil. Wenig überraschend fallen also fünf von sieben Stimmen auf ihn. Robin Bertok (VfL Tönisberg) und Steven Salentin (TuRa Brüggen) bekommen ebenfalls je eine Stimme. Hier kommt auch Meistertrainer Karaca nicht drumherum, für seinen eigenen Torwart zu votieren. „In der Rückrunde hat er uns oft in der Partie gehalten, eine tolle Leistung“, sagt er über Beckers. Dennis Krause spricht von einem „absoluten Rückhalt“ für die Neuwerker.
Der Stürmer übertraf sich in dieser Saison selbst. Mit 47 Toren und 12 Assists spielte Nils Bonsels seine bisher erfolgreichste Saison und war mit Abstand bester Bezirksliga-Torschütze. Bereits in den drei Spielzeiten davor hatte er diesen Titel erreicht. Daher erhält Bonsels vier Stimmen. Sommer findet, Bonsels habe „Beeindruckendes geleistet“ und könne sich nicht vorstellen, dass „diese Quote so schnell jemand knacken wird“. Karaca stimmt zu: „Ich finde den Bonsels überragend. Er kann aus dem Nichts Tore machen, ist da und trifft, auch wenn er 80 Minuten nicht zu sehen war. Das zeichnet einen guten Stürmer aus.“ Bonsels-Trainer Müller weicht vom Konsens etwas ab: „Nils liegt auf der Hand, er ist sicher ein Spieler der Saison. Doch mein Spieler ist Simon Hübner, als Abwehrspieler ist er nicht so im Fokus. Er hat sehr konstant, sehr gut gespielt und ist ein top Typ, ein Mentalitätsmonster.“
Von gleich drei Trainern wird aber auch Marc Rommel aufgezählt. Der war mit 30 Toren und 18 Assists bester Scorer bei Vizemeister OSV Meerbusch. Auch andere Offensiv-Könner wie Dennis Lerche (Marathon Krefeld), Luca Noczenski (St. Tönis II) oder Lasse Buschmann (Neuwerk) werden lobend erwähnt. Houben wendet noch ein: „Herausragende Torjäger tun jedem Team gut, aber auch die anderen Positionen sind häufig sehr stark besetzt. Die Liga hat sich in der Breite qualitativ gut aufgestellt.“