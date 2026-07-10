Das sind die Gegner für Beeck, Dynamo Erkelenz und Co.

Nicht lange wurde der FC Wegberg-Beeck bei der Pokalauslosung auf die Folter gespannt. Denn direkt als erste Paarung wurden die Kleeblätter gezogen: Der Mittelrheinligist tritt in der am Wochenende des 22./23. August ausgetragenen ersten Runde beim Euskirchener A-Ligisten SV Frauenberg an – und damit nur wenige Kilometer entfernt vom letztjährigen Erstrundengegner. Da spielten die Kleeblätter südöstlich von Euskirchen bei A-Ligist SG Flamersheim/Kirchheim – und taten sich eine Halbzeit mehr als schwer. Nach einem 2:2-Pausenstand siegten sie dank individueller Klasse aber noch 5:2.
Nun führt die Reise die Schwarz-Roten in den Nordwesten Euskirchens, aber ebenfalls wieder zu einem A-Ligisten. In der abgelaufenen Saison wurde der SV mit 40 Punkten Siebter. Bekannteste Akteure sind ein Brüderpaar mit reichlich Erfahrung: Sebastian Kaiser (37 Jahre) und sein Bruder Marcel (35) haben vor vielen Jahren auch schon in der Mittelrheinliga gespielt – sowohl beim TSC Euskirchen als auch beim damals noch SC Renault Brühl heißenden Klub. Beide haben in der vergangenen Saison elf Tore erzielt.
„Die beiden kenne ich noch von damals“, sagt Beecks neuer Trainer Danny Fäuster – und merkt zum ersten Pflichtspiel unter seiner Ägide an: „Wir wollen da mit einer ebenso seriösen wie überzeugenden Leistung eine Runde weiterkommen.“ Bekannt ist beim SV auch noch der Sportliche Leiter. Denn Uwe Hoßdorf war 2009/2010 Brühls Coach zu Mittelrheinligazeiten – und hat da eben auch gegen Beeck gespielt.
Nur ein paar Kilometer von Frauenberg entfernt tritt Bezirksliga-Aufsteiger und Kreispokalsieger Dynamo Erkelenz an: beim jetzigen Bezirksliga-Kollegen aus der Staffel 3, der JSG Erft 01 Euskirchen. „Die JSG steht seit jeher für sehr guten Jugendfußball. Auch die erste Mannschaft ist mit vielen jungen Spielern durchsetzt. Und ich habe bereits in Erfahrung gebracht, dass die JSG immer versucht, die Dinge spielerisch zu lösen – so wie wir auch“, sagt Dynamo-Coach Hüseyin Bozkurt.
Der war zunächst überrascht, dass sein Team kein Heimrecht hat – diesen Bonus genossen schließlich über etliche Jahre die Kreispokalsieger. Ein Anruf bei dem Heinsberger Fußballkreis-Vorsitzenden Michael Kranz brachte Licht ins Dunkle: „Diese Regelung wurde vergangenes Jahr mit der Mittelrheinpokalreform abgeschafft“, weiß Bozkurt nun. Der stellt sich im Euskirchener Osten auf ein „50:50“-Spiel ein.
In der abgelaufenen Saison wurde die JSG, die über die Fairplay-Wertung in den Verbandspokal gekommen ist, mit 31 Punkten Elfter – in erster Linie dank eines herausragenden Torjägers: Luke Bungart erzielte in 26 Partien 29 Tore – und damit ziemlich genau die Hälfte aller Euskirchener Tore (57). Noch doller war es im Aufstiegsjahr davor: Da netzte er in 26 Spielen sage und schreibe 53 Mal ein – und verbuchte auch noch 20 Assists.