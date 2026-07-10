Das sind die Gegner für Beeck, Dynamo Erkelenz und Co.

Das sind die Pokalgegner von Wegberg und Co. – Foto: Michael Schnieders

Nicht lange wurde der FC Wegberg-Beeck bei der Pokalauslosung auf die Folter gespannt. Denn direkt als erste Paarung wurden die Kleeblätter gezogen: Der Mittelrheinligist tritt in der am Wochenende des 22./23. August ausgetragenen ersten Runde beim Euskirchener A-Ligisten SV Frauenberg an – und damit nur wenige Kilometer entfernt vom letztjährigen Erstrundengegner. Da spielten die Kleeblätter südöstlich von Euskirchen bei A-Ligist SG Flamersheim/Kirchheim – und taten sich eine Halbzeit mehr als schwer. Nach einem 2:2-Pausenstand siegten sie dank individueller Klasse aber noch 5:2.