Das sind die fünf Toptransfers in der Fußball-Kreisoberliga Teaser KOL WEST: +++ Ende Juli startet die Fußball-Kreisoberliga West in die neue Saison. Mit dabei auch fünf namhafte Neuzugänge, die für ihre Teams den Unterschied machen können +++ von Redaktion · Heute, 14:34 Uhr · 0 Leser

Heute (genau wie Gegenspieler Alex Steinmetz) kaum wiederzuerkennen, aber noch immer ein Anführer: Arthur Tomas (l.), hier im Trikot des TSV Steinbach Haiger in einer Partie gegen den SC Waldgirmes aus dem Jahr 2012, verstärkt in der kommenden Saison Kreisoberliga-Aufsteiger SG Obere Dill. (Archivbild) © Nick Fingerhut

Wetzlar/Dillenburg. Es ist die WM der Superstars: Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lionel Messi. Folgt nun in der Fußball-Kreisoberliga West die Saison der großen Namen? Auf dem Papier, so viel ist klar, hat sich eine Handvoll Teams hochkarätig verstärkt. Weniger auf den Positionen in vorderster Front – sondern dort, wo Führungsfiguren besonders viel Einfluss auf die eigene Mannschaft nehmen.