Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Das sind die fünf Toptransfers in der Fußball-Kreisoberliga
Teaser KOL WEST: +++ Ende Juli startet die Fußball-Kreisoberliga West in die neue Saison. Mit dabei auch fünf namhafte Neuzugänge, die für ihre Teams den Unterschied machen können +++
Wetzlar/Dillenburg. Es ist die WM der Superstars: Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lionel Messi. Folgt nun in der Fußball-Kreisoberliga West die Saison der großen Namen? Auf dem Papier, so viel ist klar, hat sich eine Handvoll Teams hochkarätig verstärkt. Weniger auf den Positionen in vorderster Front – sondern dort, wo Führungsfiguren besonders viel Einfluss auf die eigene Mannschaft nehmen.