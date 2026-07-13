Das sind die fünf Bezirksligen Weser-Ems für die Saison 2026/27

Mittlerweile rollt der Ball endlich wieder, zumindest im Rahmen der Vorbereitung. Die Ruhephase ist vorbei und so langsam schielen die Teams in Richtung Saison 2026/27. Wir geben euch einen kurzen Überblick über alle teilnehmenden Mannschaften der kommenden Spielzeit.
Tabelle
1. TSV Friesenstolz Riepe (Auf)
2. SV Eintracht Ihlow (Auf)
3. TuS Leerhafe-Hovel (Auf)
4. SV SF Emden Larrelt/FA Wybelsum
5. GW Firrel (Ab)
6. TuS Esens (Ab)
7. VfL Germania Leer
8. SpVg Aurich
9. TV Bunde
10. SV Hage
11. SV Großefehn
12. TuRa 07 Westrhauderfehn
13. SV Wallinghausen
14. SV BW Borssum
15. SV Concordia Ihrhove
16. FC Norden
17. TuS Middels
Tabelle
1. Delmenhorster TB (Auf)
2. FC FW Zetel (Auf)
3. TuS Petersfehn (Auf)
4. SV Brake (Ab)
5. VfL Oldenburg II
6. TV Jahn Delmenhorst
7. Heidmühler FC
8. GVO Oldenburg
9. 1. FC Nordenham
10. Wilhelmshavener SC Frisia
11. TuS Obenstrohe
12. FC Rastede
13. VfL Stenum
14. SV Tur Abdin Delmenhorst
15. FC Hude
16. TSV Großenkneten
Tabelle
1. SC Baccum (Auf)
2. SV Bokeloh (Auf)
3. SV Listrup (Auf)
4. SV Suddendorf-Samern (Auf)
5. ASV Altenlingen
6. SC Spelle-Venhaus II
7. SF Schwefingen
8. SG Freren
9. SV Alemannia Salzbergen
10. SV Concordia Emsbüren
11. SV Langen
12. SV Olympia Laxten
13. SV Vorwärts Nordhorn II
14. SV Bad Bentheim
15. VfL Weiße Elf Nordhorn
16. SV Veldhausen 07
Tabelle
1. TuS Emstekerfeld (Auf)
2. SV Falke Steinfeld (Auf)
3. SFN Vechta (Ab)
4. FC Lastrup
5. VfL Oythe
6. RW Damme
7. SV Hansa Friesoythe
8. SW Osterfeine
9. SV Bethen
10. SV Höltinghausen
11. SV Thüle
12. SV Molbergen
13. SV Holdorf
14. TuS Lutten
15. Amasya Spor Lohne
16. GW Brockdorf
Tabelle
1. TuS Hilter (Auf)
2. Blau-Weiss Hollage II (Auf)
3. TSV Wallenhorst (Auf)
4. VfR Voxtrup (Ab)
5. SSC Dodesheide
6. SV Bad Laer
7. SV Bad Rothenfelde
8. TuS Berge
9. 1. FCR 09 Bramsche
10. SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte
11. Viktoria Gesmold
12. SC Glandorf
13. SF Lechtingen
14. SC Melle 03 II
15. TuS Eintracht Rulle
16. TSV Venne