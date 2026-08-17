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Das sind die Fotos zum Saisonstart am Niederrhein
Dank der zahlreichen FuPa-Fotografen gibt es zum Saisonstart wieder viele Fotos. Klickt euch durch!
von André Nückel · Heute, 08:41 Uhr · 0 Leser
Tolle Einlage für den PSV Wesel! – Foto: Pascal Derks