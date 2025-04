Du wirst automatisch weitergeleitet...

Der SV Dorsten-Hardt hat sich mit sieben Dreiern in Folge aus der Gefahrenzone katapultiert und kann für die zwölfte Saison in Folge in der Landesliga 4 planen. – Foto: Mario Sachsenweger

Das sind die formstärksten Mannschaften in Westfalen FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball. Elf Teams blicken aktuell auf fünf Siege oder mehr zurück. Insgesamt 46 Teams haben in den vergangenen fünf Partien mind. elf Punkte geholt. Mannschaft | Liga | Form | Bilanz der vergangenen fünf Partien SuS Langscheid/Enkhausen | Bezirksliga 4 | Form 2,10 | S-S-S-S-S (8 Siege in Folge) VfL Kamen | Bezirksliga 8 | Form 1,92 | S-S-S-S-S (8 Siege in Folge) SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4 | Form 1,95 | S-S-S-S-S (7 Siege in Folge) SV Vestia Disteln | Westfalenliga 2 | Form 1,81 | S-S-S-S-S (7 Siege in Folge) TuS Tengern | Bezirksliga 1 | Form 2,07 | S-S-S-S-S (6 Siege in Folge) BV Herne-Süd | Bezirksliga 9 | Form 1,91 | S-S-S-S-S (6 Siege in Folge) Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2 | Form 1,91 | S-S-S-S-S (6 Siege in Folge) TuS Sundern | Landesliga 2 | Form 2,02 | S-S-S-S-S (5 Siege in Folge) ASK Ahlen | Bezirksliga 7 | Form 1,98 | S-S-S-S-S (5 Siege in Folge) FC Wetter | Bezirksliga 6 | Form 1,86 | S-S-S-S-S (5 Siege in Folge) Borghorster FC | Bezirksliga 12 | Form 1,85 | S-S-S-S-S (5 Siege in Folge) Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10 | Form 1,82 | S-U-S-S-S SG Hemer | Bezirksliga 4 | Form 1,78 | S-N-S-S-S TuS Ennepetal II | Bezirksliga 6 | Form 1,77 | U-S-S-S-S BV Bad Lippspringe | Bezirksliga 3 | Form 1,73 | S-S-U-S-S FC Kaunitz | Landesliga 1 | Form 1,72 | S-S-S-S-U TuS Lipperreihe | Bezirksliga 2 | Form 1,72 | S-S-S-U-S Erler SV | Bezirksliga 9 | Form 1,72 | S-S-U-S-S SV Avenwedde | Landesliga 1 | Form 1,68 | N-S-S-S-S RW Hünsborn | Bezirksliga 5 | Form 1,68 | S-S-U-S-S Holzwickeder SC | Westfalenliga 2 | Form 1,68 | S-U-S-S-S SV Oetinghausen | Bezirksliga 1 | Form 1,67 | N-S-S-S-S TSG Sprockhövel | Westfalenliga 2 | Form 1,67 | S-S-S-S-U SuS Bad Westernkotten | Landesliga 2 | Form 1,67 | S-S-U-S-S SC RW Maaslingen | Westfalenliga 1 | Form 1,66 | S-U-S-S-S FC Roj | Landesliga 3 | Form 1,64 | S-S-N-S-S SC Wiedenbrück II | Bezirksliga 7 | Form 1,64 | N-S-S-S-S SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | Form 1,62 | S-N-S-S-S Sportfreunde Siegen | Oberliga Westfalen | Form 1,62 | S-S-U-S-S Victoria Clarholz | Oberliga Westfalen | Form 1,59 | U-U-S-S-S SC LWL 05 | Bezirksliga 5 | Form 1,58 | S-U-S-S-S FC Eintracht Ahaus | Landesliga 4 | Form 1,57 | S-S-N-S-S FC Nordkirchen | Landesliga 4 | Form 1,55 | S-N-S-S-S DJK/VfL Billerbeck | Bezirksliga 11 | Form 1,55 | N-S-S-U-S VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | Form 1,54 | S-S-N-S-S TuS Heven | Bezirksliga 10 | Form 1,51 | S-S-S-S-N VfL Bochum II | Oberliga Westfalen | Form 1,51 | S-U-S-S-U VSV Wenden | Bezirksliga 5 | Form 1,51 | S-S-S-S-N Werner SC | Landesliga 4 | Form 1,47 | S-S-N-S-S SV Setzen | Bezirksliga 5 | Form 1,47 | S-S-N-S-S Borussia Dröschede | Landesliga 2 | Form 1,47 | S-U-S-U-S SV Büren | Bezirksliga 12 | Form 1,46 | S-S-S-S-N TuS Dornberg | Landesliga 1 | Form 1,45 | S-S-U-U-S SC Hassel | Bezirksliga 9 | Form 1,42 | S-S-S-N-S SpVg Emsdetten 05 | Bezirksliga 12 | Form 1,38 | U-S-U-S-S FC Bad Oeynhausen | Landesliga 1 | Form 1,37 | S-S-U-S-U VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5 | Form 1,32 | S-S-S-U-U ___ Diese Top-Serien wurden beendet: Germania Salchendorf | Landesliga 2 | Niederlage nach zuletzt 9 Siegen in 10 Spielen DJK TuS Hordel | Landesliga 3 | Niederlage nach 5 Spielen ohne Niederlage SVE Heessen | Bezirksliga 8 | Niederlagen nach 7 Spielen ohne Niederlage FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | Bezirksliga 3 | Niederlage nach 9 Spielen ohne Niederlage VSV Wenden | Bezirksliga 5 | Niederlage nach 5 Siegen in Folge SV Gescher | Bezirksliga 11 | Niederlage nach 7 Spielen ohne Niederlage SC Reken | Bezirksliga 11 | Niederlage nach 9 Spielen ohne Niederlage FC Nordwalde | Bezirksliga 12 | Niederlage nach 3 Siegen in Folge TuS Heven | Bezirksliga 10 | Niederlage nach 4 Siegen in Folge SV Büren | Bezirksliga 12 | Niederlage nach 4 Siegen in Folge