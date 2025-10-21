Das sind die formstärksten Mannschaften im Oktober 2025 Die Hinrunde 2025/26 ist in vollem Gange.

FuPa Westfalen schaut auf die formstärksten Mannschaften von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Welche überkreislichen Mannschaften rollen derzeit von Woche zu Woche zu einem Erfolgserlebnis? 51 Mannschaften haben mind. elf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen geholt, fünf davon blicken auf eine längere Siegesserie zurück.

SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4 | S-S-S-S-S | 1,97 (10 Siege in Folge)

Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient

SV Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6 | S-S-S-S-S | 2,10 (7 Siege in Folge)

SV Dringenberg | Bezirksliga 3 | S-S-S-S-S | 1,99 (9 Siege in Folge)

SC Greven 09 | Bezirksliga 12 | S-S-S-S-S | 1,96 (5 Siege in Folge)

TSG Dülmen | Bezirksliga 11 | S-S-S-S-S | 1,83 (5 Siege in Folge)

Lüner SV | Landesliga 4 | S-S-S-S-U | 1,76

VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5 | U-S-S-S-S | 1,74

FC Roj | Landesliga 3 | S-S-U-S-S | 1,71

SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8 | N-S-S-S-S | 1,71

SC Herford | Landesliga 1 | S-U-S-S-S | 1,70

FC RW Kirchlengern | Landesliga 1 | N-S-S-S-S | 1,67

SV Brilon | Bezirksliga 4 | S-N-S-S-S | 1,67

TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | S-S-S-U-S | 1,66

VfR Wellensiek | Bezirksliga 2 | S-S-S-S-U | 1,65

Spvg Brakel | Bezirksliga 3 | N-S-S-S-S | 1,64

ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen | S-S-U-S-S | 1,63

SVE Heessen | Bezirksliga 7 | S-S-U-S-S | 1,62

SG Massen | Bezirksliga 8 | S-S-U-S-S | 1,61

Germania Salchendorf | Landesliga 2 | S-S-S-U-S | 1,60

FC Altenhof | Bezirksliga 5 | N-S-S-S-S | 1,59

Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4 | S-N-S-S-S | 1,59

SC Osmanlispor | Bezirksliga 8 | S-S-N-S-S | 1,59

FC Marl | Landesliga 3 | S-S-S-N-S | 1,58

Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2 | S-S-S-U-S | 1,58

SuS Stadtlohn | Bezirksliga 11 | N-S-S-S-S | 1,58

Türkiyemspor Bochum | Bezirksliga 10 | N-U-S-S-S | 1,58

Erler SV | Bezirksliga 9 | S-S-N-S-S | 1,57

Kirchhörder SC | Bezirksliga 6 | S-S-S-N-S | 1,55

BSV Menden | Landesliga 2 | U-S-S-U-S | 1,55

SG FA Herringhausen/Eickum | Bezirksliga 1 | S-U-S-U-S | 1,54

SV Wanne 11 | Landesliga 3 | N-S-S-S-S | 1,52

RW Westönnen | Bezirksliga 7 | U-S-U-S-S | 1,52

SG Wattenscheid | Oberliga Westfalen | S-S-S-S-U | 1,51

SV Horst-Emscher 08 | Bezirksliga 9 | S-U-S-U-S | 1,51

FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9 | S-S-S-N-S | 1,51

SuS Langscheid/Enkhausen | Landesliga 2 | U-S-U-S-S | 1,48

TSV Raesfeld | Bezirksliga 11 | S-S-S-S-N | 1,48

SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3 | S-S-N-S-S | 1,47

Kiersper SC | Bezirksliga 5 | U-U-S-S-S | 1,47

TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2 | S-S-S-S-N | 1,45

Concordia Wiemelhausen | Westfalenliga 2 | U-S-U-S-S | 1,45

FC Iserlohn | Westfalenliga 2 | U-N-S-S-S | 1,45

SC Hassel | Bezirksliga 9 | N-U-S-S-S | 1,45

TuS GW Pödinghausen | Bezirksliga 1 | S-S-S-N-S | 1,44

RW Hünsborn | Bezirksliga 5 | S-S-S-S-N | 1,44

FC Nordwalde | Bezirksliga 12 | S-N-S-U-S | 1,44

BV Herne-Süd | Landesliga 3 | S-S-N-S-S | 1,43

SV Westrich | Bezirksliga 10 | U-N-S-S-S | 1,42

SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | S-S-N-U-S | 1,42

FC Gütersloh II | Bezirksliga 2 | S-U-N-S-S | 1,41

TuS Heven | Bezirksliga 10 | S-U-S-U-S | 1,41

VfR Sölde | Bezirksliga 8 | S-S-U-S-U | 1,40

VSV Wenden | Bezirksliga 5 | U-N-S-S-S | 1,40

GW Nottuln | Westfalenliga 1 | U-S-S-N-S | 1,39

SV Lippstadt 08 | Oberliga Westfalen | S-S-S-S-N | 1,38

SuS Neuenkirchen | Westfalenliga 1 | N-S-S-S-U | 1,37

Holzwickeder SC | Westfalenliga 2 | S-S-S-U-U | 1,33

BW Voerde | Bezirksliga 6 | S-S-S-U-U | 1,27

So berechnet sich der "Formquotient":