Das sind die formstärksten Mannschaften im Oktober 2025

Welche überkreislichen Mannschaften rollen derzeit von Woche zu Woche zu einem Erfolgserlebnis? 46 Mannschaften haben mind. elf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen geholt, sieben davon blicken auf eine längere Siegesserie zurück.
FuPa Westfalen blickt auf die formstärksten Mannschaften von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient
SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4 | S-S-S-S-S | 1,88 (9 Siege in Folge)
SV Dringenberg | Bezirksliga 3 | S-S-S-S-S | 1,98 (8 Siege in Folge)
SV Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6 | S-S-S-S-S | 2,05 (6 Siege in Folge)
TSV Raesfeld | Bezirksliga 11 | S-S-S-S-S | 2,00 (6 Siege in Folge)
RW Hünsborn | Bezirksliga 5 | S-S-S-S-S | 1,94 (6 Siege in Folge)
Lüner SV | Landesliga 4 | S-S-S-S-S | 2,18 (5 Siege in Folge)
SG Wattenscheid | Oberliga Westfalen | S-S-S-S-S | 1,84 (5 Siege in Folge)
VfR Wellensiek | Bezirksliga 1 | U-S-S-S-S | 1,80
SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1 | S-S-U-S-S | 1,77
SW Sende | Bezirksliga 1 | S-U-S-S-S | 1,76
TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2 | U-S-S-S-S | 1,73
Spvg Brakel | Bezirksliga 3 | S-N-S-S-S | 1,71
VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5 | S-U-S-S-S | 1,69
TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | S-S-S-S-U | 1,68
SC Greven 09 | Bezirksliga 12 | N-S-S-S-S | 1,67
ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen | S-S-S-U-N | 1,66
SV Heide Paderborn | Landesliga 1 | S-S-N-S-S | 1,64
SV Brilon | Bezirksliga 4 | S-S-N-S-S | 1,64
SC Herford | Landesliga 1 | S-S-U-S-S | 1,62
SG Massen | Bezirksliga 8 | S-S-S-U-S | 1,62
Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1 | S-S-S-S-N | 1,60
FC Altenhof | Bezirksliga 5 | S-N-S-S-S | 1,60
TSG Dülmen | Bezirksliga 11 | N-S-S-S-S | 1,60
FC RW Kirchlengern | Landesliga 1 | S-N-S-S-S | 1,59
FC Dahl/Dörenhagen | Bezirksliga 3 | S-N-S-S-S | 1,59
SuS Stadtlohn | Bezirksliga 11 | N-S-S-S-S | 1,58
BW Voerde | Bezirksliga 6 | S-S-S-S-U | 1,57
SC Osmanlispor | Bezirksliga 8 | S-S-S-U-S | 1,56
VfB Hüls | Bezirksliga 9 | S-U-S-U-S | 1,55
FC Roj | Landesliga 3 | U-S-S-U-S | 1,53
SV Wanne 11 | Landesliga 3 | S-N-S-S-S | 1,51
Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4 | S-S-U-S-S | 1,50
TuS GW Pödinghausen | Bezirksliga 1 | S-S-S-S-N | 1,48
CF Kurdistan Bochum | Bezirksliga 10 | S-U-S-S-U | 1,47
SG FA Herringhausen/Eickum | Bezirksliga 1 | S-S-U-S-U | 1,44
FC Marl | Landesliga 3 | S-S-S-S-N | 1,44
SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen | S-S-N-S-S | 1,43
Kiersper SC | Bezirksliga 5 | S-U-U-S-S | 1,42
SV Horst-Emscher 08 | Bezirksliga 9 | 1,41
Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2 | U-S-S-S-U | 1,40
RW Westönnen | Bezirksliga 7 | S-U-S-U-S | 1,40
Holzwickeder SC | Westfalenliga 2 | U-S-S-S-U | 1,38
SV Lippstadt 08 | Oberliga Westfalen | S-S-S-S-N | 1,38
SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3 | S-S-S-N-S | 1,38
Borussia Münster | Landesliga 4 | S-S-U-U-S | 1,37
TuS Heven | Bezirksliga 10 | S-S-U-S-U | 1,31