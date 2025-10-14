Der langjährige A-Ligist TSV Raesfeld gehört in der dritten Bezirksliga-Saison zur Spitzengruppe und hat die vergangenen sechs Liga-Partien allesamt gewonnen. – Foto: David Zimmer

Das sind die formstärksten Mannschaften im Oktober 2025 Die Hinrunde 2025/26 ist in vollem Gange.

Welche überkreislichen Mannschaften rollen derzeit von Woche zu Woche zu einem Erfolgserlebnis? 46 Mannschaften haben mind. elf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen geholt, sieben davon blicken auf eine längere Siegesserie zurück. FuPa Westfalen blickt auf die formstärksten Mannschaften von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4 | S-S-S-S-S | 1,88 (9 Siege in Folge)

SV Dringenberg | Bezirksliga 3 | S-S-S-S-S | 1,98 (8 Siege in Folge) SV Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6 | S-S-S-S-S | 2,05 (6 Siege in Folge)